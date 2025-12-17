Vremea azi, 17 decembrie. Temperaturi neobișnuit de calde la munte. Vor fi chiar și 14 grade

Vremea
17-12-2025 | 07:51
vreme innorata, peisaj
Miercuri atmosfera se menține închisă și rece în zonele joase din sudul țării, iar în Lunca Dunării temperaturile nu reușesc să treacă de 2 grade.

În rest, urmează o zi destul de însorită și se face mai cald decât ar fi normal. În zonele de deal și de munte se vor atinge chiar și 14 grade.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici găsim atmosferă apăsătoare și multă ceață acum, dimineața. Temperaturile pot ajunge pe la 11...12 grade, dar dacă ceață durează mai multe ore, o să fie mai frig.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei cerul rămâne acoperit aproape peste tot, iar la începutul zilei este ceață în unele zone. Mai târziu e posibil să vedem puțin soarele și se vor înregistra în jur de 8...9 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim soare, vreme bună și temperaturi mai ridicate decât în mod normal. La noapte se înnorează, dar nu sunt anunțate precipitații, iar minimele ajung pe la minus 2 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș sunt condiții de ceață în orele dimineții. Apoi cerul se degajează treptat și se face mult mai cald decât ar trebui. În Bistrița se vor atinge 12 grade. După lăsarea nopții e posibil să picure în această zonă.

În ținuturile vestice este ceață acum pe la câmpie. Atmosfera devine plăcută după prânz. Apare soarele și se încălzește simțitor. La Deva o să fie cel mai bine: se vor înregistra în jur de 13 grade.

În Transilvania avem o dimineața rece, în special în depresiuni. S-a lăsat și ceață în unele zone, dar contăm pe vreme frumoasă și caldă mai târziu. Temperaturile vor depăși cu mult valorile normale pentru această perioadă.

În Oltenia avem vreme destul de neplăcută în zonele joase, pe unde este ceață densă și multă umezeală. În aceste condiții temperaturi rămân scăzute. La Craiova vor fi doar 3 grade pe la Craiova. În zonele deluroase, însă, avem vreme frumoasă și caldă.

Aceeași situație în sudul României: atmosferă închisă și rece pe la câmpie; soare și temperaturi ridicate în Dealurile Munteniei.

Vremea în București

În București avem o zi mohorâtă, cu vânt domol, ceață în primele ore și cel mult 4 grade pe la amiază. Norii persistă și după lăsarea nopții. Se lasă din nou ceața și temperatura coboară până la zero grade.

Vremea la munte

În schimb, la munte găsim vreme frumoasă în toate masivele. Norii apar destul de rar. Precipitațiile lipsesc din prognoză, iar temperaturile ajung la valori neobișnuit de mari pentru luna Decembrie. La noapte vântul devine activ în zona Carpaților de Curbură.

