Un meteorolog ANM anunță cum va fi vremea de Crăciun la munte. Care sunt șansele să ningă

Este puțin probabil să ningă până la Crăciun, iar vremea se anunță neobișnuit de caldă, mai ales săptămâna aceasta.

Și totuși, turiștii care merg la munte de sărbători se pot bucura de zăpadă în unele locuri. Administratorii pârtiilor au pornit tunurile de zăpadă. Unii promit un derdeluș, alții speră să adune măcar de câțiva bulgări de zăpadă.

Pe platoul Bucegilor, peisajul este autentic de iarnă, însă soarele a strălucit întreaga zi și a mai subțiat din stratul - și așa subțire - de zăpadă. Cei care doresc să învețe să schieze au totuși ocazia: o bandă transportoare a fost pusă în funcțiune la Cota 2000, special pentru ei.

Victor Ciortea, instructor de schi: Aici este zăpadă suficientă. Se poate lucra în condiții ideale la nivel de inițiere și începători.

Un tânăr din Israel și-a făcut cadou, de majorat, prima încercare de a aluneca pe schiuri. Prietenii lui au preferat săniușul, unii la bustul gol. Iubitorii sporturilor de iarnă sunt sfătuiți să mai aibă răbdare.

Maria Floricică, Administrator Domeniul Schiabil Sinaia: Încercăm să forțăm măcar pentru o pârtie lungă în golul alpin, perioada 23, 26, 27. Dar depindem foarte mult de temperaturi. Dacă vine un val de căldură, e compromis tot ce am făcut până acum.

Administratorii au pornit instalațiile de zăpadă artificială

Și în Poiana Brașov pare că toamna se prelungește, dar instalațiile de produs zăpadă artificială funcționează - noaptea, când e mai frig - în masivul Postăvaru.

Corespondent Știrile PROTV: Cei care au pornit tunurile spun că de Crăciun vom putea să facem bulgări și chiar să ne dăm cu sania. Însă numai pe pârtiile pe care le vedeți mai sus, aflate la peste 1.500 de metri altitudine.

Meteorologii anunță că săptămâna aceasta va fi cald, iar în următoarea, chiar dacă se răcește, sunt slabe șanse să ningă.

Florinela Georgescu, Administrația Națională de Meteorologie: De Crăciun, foarte probabil rămânem cu stratul de zăpadă pe care îl avem acum la munte. Iar pentru Anul Nou, șanse de zăpadă proaspătă mai degrabă în zonele înalte.

Stațiunea Azuga a fost mereu printre primele care au deschis sezonul de schi. Și acum are în funcțiune instalațiile de produs zăpadă. Dar sezonul acesta nu vom avea un hotel de gheață în Munții Făgăraș. E pentru prima oară, în 20 de ani, când temperaturile ridicate fac imposibilă construirea lui.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













