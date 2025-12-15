Un meteorolog ANM anunță cum va fi vremea de Crăciun la munte. Care sunt șansele să ningă

Vremea
15-12-2025 | 20:01
×
Codul embed a fost copiat

Este puțin probabil să ningă până la Crăciun, iar vremea se anunță neobișnuit de caldă, mai ales săptămâna aceasta.

autor
Ana Tudoran,  Electra Ghiza,  Marilena Iordache

Și totuși, turiștii care merg la munte de sărbători se pot bucura de zăpadă în unele locuri. Administratorii pârtiilor au pornit tunurile de zăpadă. Unii promit un derdeluș, alții speră să adune măcar de câțiva bulgări de zăpadă.

Pe platoul Bucegilor, peisajul este autentic de iarnă, însă soarele a strălucit întreaga zi și a mai subțiat din stratul - și așa subțire - de zăpadă. Cei care doresc să învețe să schieze au totuși ocazia: o bandă transportoare a fost pusă în funcțiune la Cota 2000, special pentru ei.

Victor Ciortea, instructor de schi: Aici este zăpadă suficientă. Se poate lucra în condiții ideale la nivel de inițiere și începători.

Un tânăr din Israel și-a făcut cadou, de majorat, prima încercare de a aluneca pe schiuri. Prietenii lui au preferat săniușul, unii la bustul gol. Iubitorii sporturilor de iarnă sunt sfătuiți să mai aibă răbdare.

Citește și
oameni pe strada
Vremea se strică înainte de Crăciun. Meteorologii anunță ploi și temperaturi scăzute de sărbatori

Maria Floricică, Administrator Domeniul Schiabil Sinaia: Încercăm să forțăm măcar pentru o pârtie lungă în golul alpin, perioada 23, 26, 27. Dar depindem foarte mult de temperaturi. Dacă vine un val de căldură, e compromis tot ce am făcut până acum.

Administratorii au pornit instalațiile de zăpadă artificială

Și în Poiana Brașov pare că toamna se prelungește, dar instalațiile de produs zăpadă artificială funcționează - noaptea, când e mai frig - în masivul Postăvaru.

Corespondent Știrile PROTV: Cei care au pornit tunurile spun că de Crăciun vom putea să facem bulgări și chiar să ne dăm cu sania. Însă numai pe pârtiile pe care le vedeți mai sus, aflate la peste 1.500 de metri altitudine.

Meteorologii anunță că săptămâna aceasta va fi cald, iar în următoarea, chiar dacă se răcește, sunt slabe șanse să ningă.

Florinela Georgescu, Administrația Națională de Meteorologie: De Crăciun, foarte probabil rămânem cu stratul de zăpadă pe care îl avem acum la munte. Iar pentru Anul Nou, șanse de zăpadă proaspătă mai degrabă în zonele înalte.

Stațiunea Azuga a fost mereu printre primele care au deschis sezonul de schi. Și acum are în funcțiune instalațiile de produs zăpadă. Dar sezonul acesta nu vom avea un hotel de gheață în Munții Făgăraș. E pentru prima oară, în 20 de ani, când temperaturile ridicate fac imposibilă construirea lui.

Zeci de mii de oameni au din nou apă potabilă, la 6 luni după catastrofa de la Praid. Sistem unic în România

Sursa: Pro TV

Etichete: munte, anm, prognoza, zapada, craciun,

Dată publicare: 15-12-2025 19:51

Articol recomandat de sport.ro
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Citește și...
Vremea se strică înainte de Crăciun. Meteorologii anunță ploi și temperaturi scăzute de sărbatori
Vremea
Vremea se strică înainte de Crăciun. Meteorologii anunță ploi și temperaturi scăzute de sărbatori

Regimul termic va avea un trend ascendent în cursul acestei săptămâni, în aproape toată ţara, cu valori termice maxime ce se vor oscila în jurul a 13-14 grade.

Vremea azi, 15 decembrie 2025. Temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei
Vremea
Vremea azi, 15 decembrie 2025. Temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei

Ziua de luni aduce soare și vreme frumoasă la deal și la munte. În celelalte zone, mai ales în prima parte a zilei, vor fi nori de joasă altitudine, mai ales în vestul, centrul și sudul țării.

Cum va fi vremea până pe 21 decembrie. Temperaturile sunt anormale pentru această perioadă
Vremea
Cum va fi vremea până pe 21 decembrie. Temperaturile sunt anormale pentru această perioadă

Vremea va fi mai caldă decât specificul perioadei în toate regiunile ţării, inclusiv în Bucureşti, însă ceaţa şi vântul vor persista pe parcursul săptămânii viitoare, iar maximele termice se vor situa în jurul valorii de 14 grade Celsius.

Recomandări
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului a trecut cu votul aliaților PSD. 74 de voturi pentru, 43 contra și o abținere
Stiri Politice
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului a trecut cu votul aliaților PSD. 74 de voturi pentru, 43 contra și o abținere

Senatul a votat luni moţiunea simplă AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”. Moțiunea a trecut cu votul aliaților de guvernare de la PSD.

Negocierile de pace devin tot mai dure. Merz îl compară pe Putin cu Hitler: Dacă Ucraina cade, el nu se va opri
Stiri externe
Negocierile de pace devin tot mai dure. Merz îl compară pe Putin cu Hitler: Dacă Ucraina cade, el nu se va opri

Urgența de a găsi cea mai bună strategie pentru a susține Ucraina în fața presiunilor americane îi adună din nou pe liderii celor mai puternice state europene.  

România va putea importa energie mai ieftină din Vest. Proiect de interconectare europeană de 30 de miliarde de euro
Stiri Economice
România va putea importa energie mai ieftină din Vest. Proiect de interconectare europeană de 30 de miliarde de euro

România va putea importa energie mai multă și mai ieftină din Vestul Europei.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 Decembrie 2025

53:08

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28