Vremea azi, 19 decembrie 2025. Maxime neobișnuite pentru această perioadă, cu ceață în aproape toată țara

Ziua de vineri a început cu ceață în multe zone din țară, dar mai târziu apare soarele și se face mai cald decât ar trebui. Vântul devine mai insistent în sudul Banatului.

Acolo unde ceața persistă vor fi cel mult 3...4 grade, dar în regiunile deluroase temperaturile vor urca până la 14 grade.

În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme schimbătoare, înnorări și ceață dimineața și un pic de soare după prânz. Se mai încălzește față de joi. Maximele ajung pe la 10...11 grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei este ceață densă și multă umezeală la începutul zilei. Cerul se degajează mai târziu și temperaturile depășesc valorile normale pentru această perioadă. Se vor înregistra în jur de 10 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim vreme destul de bună, dar și pe aici este un pic de ceață acum, dimineața. Mai târziu vedem și soarele printre nori, dar n-o să mai fie la fel de cald ca ieri, când s-au atins 15 grade la Piatra-Neamț.

Vremea în Transilvania

Vremea se mai încălzește însă în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Atmosfera devine plăcută după ce se risipește ceața matinală și temperaturile urcă până la 11 grade.

Și în ținuturile vestice se face mult mai cald decât ar fi normal. Maximele ating și depășesc pragul de 10 grade. Ca aspect, vremea arată destul de bine. Avem soare cu nori, dar și un pic de ceață pe la câmpie. În sudul Banatului se intensifică vântul.

În Transilvania este ceață acum, mai ales în depresiuni. Apoi apare soarele. Atmosfera se încălzește treptat, iar temperaturile, comparabile cu cele de joi, ajung pe la 9 grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia, așa cum ne-am obișnuit, dimineața este ceață densă pe la câmpie. Amiaza aduce vreme bună, soare, înnorări trecătoare și temperaturi mari pentru acest moment al anului. Dacă ceața persistă, o să fie mai frig de atât.

Și în sudul României avem o dimineață cu cer acoperit în zonele joase. Apoi se mai împrăștie norii, iar în Dealurile Munteniei se vor atinge 13, poate 14 grade.

Vremea în București

În București avem tot vreme schimbătoare, înnorări și ceață dimineața și soare cu nori după prânz. Se face mai cald decât ar fi normal, iar maxima ajunge pe la 10 grade.

Vremea se mai răcește sâmbătă și vor fi cel mult 6 grade după prânz. Atmosfera se menține închisă toată ziua și o să fie din nou ceață dimineața.

Duminică o să fie înnorat. O să picure din când în când, iar pe la amiază se vor înregistra în jur de 7 grade. Acum ar trebui să fie vreo 3 grade în zona Capitalei.

La fel o să fie și luni: o zi mohorâtă, cu burniță sau câțiva stropi de ploaie și o maximă de 7 grade. În noaptea de luni spre marți se vor înregistra în jur de 2 grade.

Vremea la munte

La munte găsim vreme neobișnuit de caldă pentru luna decembrie. Atmosfera se menține însorită în majoritatea masivelor. În Apuseni se mai adună norii, dar șansele de ploaie sunt foarte scăzute.

Și sâmbătă o să fie mai cald decât ar trebui. O să avem soare și vreme bună în toată zona montană.

Și duminică avem vreme frumoasă și temperaturi ridicate pentru data din calendar. Vântul o să bată mai tare în Munții Banatului, iar pe văi și în depresiuni o să fie ceață și condiții de burniță.

Luni se mai adună norii și vor aduce precipitații slabe în Munții Banatului și în Carpații Meridionali. În rest se anunță încă o zi însorită, cu temperaturi peste cele normale.

