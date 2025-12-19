Vremea azi, 19 decembrie 2025. Maxime neobișnuite pentru această perioadă, cu ceață în aproape toată țara

Vremea
19-12-2025 | 08:47
×
Codul embed a fost copiat

Ziua de vineri a început cu ceață în multe zone din țară, dar mai târziu apare soarele și se face mai cald decât ar trebui. Vântul devine mai insistent în sudul Banatului.

autor
Știrile PRO TV

Acolo unde ceața persistă vor fi cel mult 3...4 grade, dar în regiunile deluroase temperaturile vor urca până la 14 grade.

În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme schimbătoare, înnorări și ceață dimineața și un pic de soare după prânz. Se mai încălzește față de joi. Maximele ajung pe la 10...11 grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei este ceață densă și multă umezeală la începutul zilei. Cerul se degajează mai târziu și temperaturile depășesc valorile normale pentru această perioadă. Se vor înregistra în jur de 10 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim vreme destul de bună, dar și pe aici este un pic de ceață acum, dimineața. Mai târziu vedem și soarele printre nori, dar n-o să mai fie la fel de cald ca ieri, când s-au atins 15 grade la Piatra-Neamț.

Citește și
oameni pe strada
Vremea se strică înainte de Crăciun. Meteorologii anunță ploi și temperaturi scăzute de sărbatori

Vremea în Transilvania

Vremea se mai încălzește însă în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Atmosfera devine plăcută după ce se risipește ceața matinală și temperaturile urcă până la 11 grade.

Și în ținuturile vestice se face mult mai cald decât ar fi normal. Maximele ating și depășesc pragul de 10 grade. Ca aspect, vremea arată destul de bine. Avem soare cu nori, dar și un pic de ceață pe la câmpie. În sudul Banatului se intensifică vântul.

În Transilvania este ceață acum, mai ales în depresiuni. Apoi apare soarele. Atmosfera se încălzește treptat, iar temperaturile, comparabile cu cele de joi, ajung pe la 9 grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia, așa cum ne-am obișnuit, dimineața este ceață densă pe la câmpie. Amiaza aduce vreme bună, soare, înnorări trecătoare și temperaturi mari pentru acest moment al anului. Dacă ceața persistă, o să fie mai frig de atât.

Și în sudul României avem o dimineață cu cer acoperit în zonele joase. Apoi se mai împrăștie norii, iar în Dealurile Munteniei se vor atinge 13, poate 14 grade.

Vremea în București

În București avem tot vreme schimbătoare, înnorări și ceață dimineața și soare cu nori după prânz. Se face mai cald decât ar fi normal, iar maxima ajunge pe la 10 grade.

Vremea se mai răcește sâmbătă și vor fi cel mult 6 grade după prânz. Atmosfera se menține închisă toată ziua și o să fie din nou ceață dimineața.

Duminică o să fie înnorat. O să picure din când în când, iar pe la amiază se vor înregistra în jur de 7 grade. Acum ar trebui să fie vreo 3 grade în zona Capitalei.

La fel o să fie și luni: o zi mohorâtă, cu burniță sau câțiva stropi de ploaie și o maximă de 7 grade. În noaptea de luni spre marți se vor înregistra în jur de 2 grade.

Vremea la munte

La munte găsim vreme neobișnuit de caldă pentru luna decembrie. Atmosfera se menține însorită în majoritatea masivelor. În Apuseni se mai adună norii, dar șansele de ploaie sunt foarte scăzute.

Și sâmbătă o să fie mai cald decât ar trebui. O să avem soare și vreme bună în toată zona montană.

Și duminică avem vreme frumoasă și temperaturi ridicate pentru data din calendar. Vântul o să bată mai tare în Munții Banatului, iar pe văi și în depresiuni o să fie ceață și condiții de burniță.

Luni se mai adună norii și vor aduce precipitații slabe în Munții Banatului și în Carpații Meridionali. În rest se anunță încă o zi însorită, cu temperaturi peste cele normale.

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, vremea in Bucuresti, vremea la munte,

Dată publicare: 19-12-2025 08:45

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Un meteorolog ANM anunță cum va fi vremea de Crăciun la munte. Care sunt șansele să ningă
Vremea
Un meteorolog ANM anunță cum va fi vremea de Crăciun la munte. Care sunt șansele să ningă

Este puțin probabil să ningă până la Crăciun, iar vremea se anunță neobișnuit de caldă, mai ales săptămâna aceasta.

Vremea se strică înainte de Crăciun. Meteorologii anunță ploi și temperaturi scăzute de sărbatori
Vremea
Vremea se strică înainte de Crăciun. Meteorologii anunță ploi și temperaturi scăzute de sărbatori

Regimul termic va avea un trend ascendent în cursul acestei săptămâni, în aproape toată ţara, cu valori termice maxime ce se vor oscila în jurul a 13-14 grade.

Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. La munte au răsărit florile
Stiri actuale
Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. La munte au răsărit florile

Zăpada se lasă așteptată în luna decembrie, iar meteorologii spun că sunt șanse mici să ningă de Crăciun, chiar și la munte. De sărbători ne putem aștepta la temperaturi care pot urca până la 15 grade Celsius. Acum au răsărit florile la munte.

Recomandări
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar planul privind activele rusești a eșuat
Stiri externe
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar planul privind activele rusești a eșuat

Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, după ce nu au reuşit să se pună de acord asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate, transmite BBC.

Nicușor Dan, despre greșelile coaliției: „Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”. Ce aşteptări are pentru anul viitor
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre greșelile coaliției: „Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”. Ce aşteptări are pentru anul viitor

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, că este un lucru lăudabil că cele patru partide au fost dispuse să preia guvernarea României într-un moment în care ţara era într-o poziţie vulnerabilă, cu risc de retrogradare de către agenţiile de rating.

Congresul SUA a blocat planul lui Trump de reducere a trupelor americane din Europa. Proiectul Pentagonului, împiedicat
Stiri externe
Congresul SUA a blocat planul lui Trump de reducere a trupelor americane din Europa. Proiectul Pentagonului, împiedicat

Congresul american a adoptat miercuri strategia sa de apărare pentru 2026, reafirmându-și sprijinul pentru alianțele SUA în Europa, contrar semnalelor recente transmise de președintele Donald Trump și administrația sa, informează AFP.

Top citite
1 colinde
Shutterstock
Stiri Diverse
Când se merge cu colindul. Ce spune tradiția și care sunt obiceiurile
2 salata boeuf ornată
Shutterstock
Stiri Diverse
Reţeta originală de salată boeuf cu carne de vită pentru masa de Crăciun. Trucul folosit de gospodinele experimentate
3 dominic fritz
Facebook/Dominic Fritz
Stiri Politice
Dominic Fritz a devenit, oficial, cetățean român: „Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Decembrie 2025

46:21

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Decembrie 2025

01:44:50

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28