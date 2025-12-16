Vremea azi, 16 decembrie 2025. Temperaturi neobișnuit de ridicate, însă apare ceața în unele zone

Vremea
16-12-2025 | 09:05
Ziua de marți începe cu nori de joasă altitudine sau ceață în ținuturile sudice, în regiunile vestice și în centrul României. Avem 27 de județe care se află, până la ora 09 sau până la ora 10, sub Coduri galbene de ceață densă și vizibilitate redusă.

autor
Știrile PRO TV

Mai târziu vedem și soarele, iar vântul se întețește în sudul Banatului. Maximele pleacă de la 3 grade în zonele cu ceață persistentă și ajung pe la 15 grade în regiunile deluroase și în sudul Banatului.

În Dobrogea și Bărăgan cerul rămâne acoperit în cea mai mare parte a zilei. Vântul nu pune probleme, însă este posibil să burnițeze. Maximele rămân la valori destul de ridicate pentru mijlocul lunii decembrie și vor fi de până la 9 grade.

Vremea în Moldova

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, după o dimineață mohorâtă vedem puțin soarele printre nori. Amiaza aduce vreme caldă pentru data din calendar și temperaturi de până la 9 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina domină atmosfera însorită. Norii apar sporadic, iar la orele prânzului avem atmosferă plăcută și în jur de 9 grade în termometre. Peste noapte se pornește vântul în unele zone.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim tot vreme frumoasă, cu soare, câțiva nori și temperaturi peste mediile perioadei, de 8...9 grade. La noapte, însă, minimele scad sub pragul înghețului.

În ținuturile vestice, în zonele joase avem atmosferă schimbătoare, cu scurte momente însorite. Vreme mai bună găsim la deal și la munte, pe unde soarele strălucește toată ziua. Vântul se întețește în sudul Banatului și tot pe-acolo se ating în jur de 15 grade.

În Transilvania avem o dimineață foarte rece în zona depresionară. Peste zi avem soare și vreme bună în zona montană, pe unde cresc și temperaturile. În restul provinciei va fi destul de înnorat, iar maximele ajung la 8 grade. La noapte, însă, în depresiuni minimele se apropie, din nou, de pragul gerului: minus 9 grade la Miercurea Ciuc.

Vremea în Oltenia

În Oltenia avem înnorări destul de persistente pe la câmpie. În schimb, în regiunile mai înalte amiaza aduce soare, atmosferă plăcută și temperaturi mai mari decât cele din ziua trecută.

Cam la fel va fi și în sudul României. Atmosferă închisă în zonele joase; soare și vreme bună la deal și la munte. Vântul adie plăcut, iar în regiunile deluroase se pot atinge chiar și 15 grade.

Vremea în București

În București avem vreme închisă, cu cer acoperit pe tot parcursul zilei. După prânz, maxima se oprește la 5 grade.

Cam la fel va fi și miercuri: ceață dimineața și înnorări peste zi. Vântul nu pune probleme, iar temperatura ajunge tot la 5 grade.

Nici joi nu prea vedem soarele, dar se mai încălzește puțin. La amiază, termometrele vor indica în jur de 8 grade.

Iar vineri se face mai cald. Se vor înregistra 9...10 grade, în condiții de cer noros și vânt domol.

Vremea la munte

La munte, astăzi se anunță o zi frumoasă, cu soare în majoritatea masivelor și un vânt ceva mai insistent în Munții Banatului. Temperaturile, în creștere față de ziua trecută, depășesc cu mult valorile normale.

Miercuri rămânem cu vreme caldă. Soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei, iar vântul bate mai tare la altitudini mari.

Temperaturile rămân ridicate și joi. Se mai înnorează din când în când, iar în Orientali și în Occidentali s-ar putea să plouă puțin. Vântul rămâne insistent pe creste.

Vineri – încă o zi caldă. Soarele se arată trecător, însă doar prin Munții Apuseni mai sunt ceva condiții de ploi trecătoare.

