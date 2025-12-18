Vremea azi, 18 decembrie 2025. Temperaturile scad, iar ceața persistă în majoritatea zonelor

Vremea
18-12-2025 | 08:22
Joi rămânem cu vremea închisă în zonele joase din sud și din est, pe unde avem nori de joasă altitudine sau ceață.

Până la ora 10 sau până la ora 11 avem 15 județe din Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia care se află sub avertizări de ceață densă și vizibilitate redusă. În rest se arată puțin soarele, iar pe alocuri vin câțiva stropi de ploaie. Maximele pleacă de la 4 grade în nord-vest și în zonele cu ceață persistentă și ajung la 14...15 grade în regiunile deluroase.

În Dobrogea și Bărăgan găsim atmosferă apăsătoare și multă ceață joi dimineața. Temperaturile pot ajunge pe la 10...11 grade, dar dacă ceața durează mai multe ore, e foarte posibil să nu se atingă valorile prognozate.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, vedem puțin soarele, mai ales în zonele de deal și de munte. Pe la câmpie avem nori de joasă altitudine sau ceață, iar vântul se întețește în Carpații de Curbură. După prânz, maximele pot ajunge la 9 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim tot vreme schimbătoare: înnorări și ceață la începutul zilei și scurte momente însorite mai târziu. În unele zone s-ar putea să picure trecător, iar temperaturile ajung la 14, poate chiar 15 grade.

Vremea în Transilvania

Norii se înmulțesc și în nordul Transilvaniei, și în Maramureș, însă doar pe alocuri e posibil să vină câțiva stropi de ploaie. Dimineața și noaptea sunt și ceva condiții de ceață, iar la amiază vor fi cel mult 8 grade.

Și în ținuturile vestice vor fi înnorări, poate și câteva ploi trecătoare pe parcursul zilei. Nu lipsesc perioadele însorite, iar în primele ore avem ceață pe la câmpie. După prânz, temperaturile pot să urce până la 13...14 grade în zonele deluroase.

În Transilvania avem o dimineață foarte rece în depresiuni. S-a lăsat și ceața în unele zone, fenomen care poate să persiste mai multe ore. În acest caz, maximele nu vor ajunge la valorile prognozate. Ziua vedem puțin și soarele printre nori, iar pe seară e posibil să plouă puțin.

Vremea în Oltenia

În Oltenia urmează încă o zi destul de neplăcută în zonele joase, pe unde este ceață densă și multă umezeală. În aceste condiții, temperaturile rămân scăzute. În schimb, în zonele deluroase avem vreme mai bună și temperaturi de până la 15 grade.

Cam la fel va fi și în sudul României: atmosferă închisă și rece pe la câmpie, pe unde s-a lăsat ceața; scurte momente însorite și temperaturi cu mult peste mediile perioadei în Dealurile Munteniei.

Vremea în București

În București avem ceață care poate să persiste în prima parte a zilei. Apoi atmosfera se mai încălzește dacă apare soarele. Pe la amiază se pot atinge 9 grade, după ce ieri au fost zero grade.

La fel o să fie și vineri: cer acoperit, multă umezeală și ceață în prima parte a zilei și scurte momente însorite mai târziu. Maxima ajunge tot pe la 8 grade.

Iar sâmbătă se răcește din nou. Temperatura nu mai trece de 5 grade. Avem atmosferă apăsătoare, înnorări persistente, ceață, poate și burniță în orele dimineții.

Duminică se face puțin mai cald, iar termometrele vor indica în jur de 7 grade. Nu vedem soarele, e posibil să burnițeze, iar la începutul zilei mai sunt ceva condiții de ceață.

Vremea la munte

La munte se mai răcește puțin, dar temperaturile rămân ridicate pentru acest moment al anului. Norii apar în majoritatea masivelor. O să picure în Apuseni și în Carpații Orientali, iar la altitudini mari pot să apară câțiva fulgi de zăpadă. Vântul are intensificări în Carpații de Curbură.

Vremea se menține caldă și vineri. Soarele se arată trecător, dar nu sunt semne de precipitații.

Sâmbătă scad temperaturile, însă rămânem cu vremea caldă. Avem încă o zi cu atmosferă schimbătoare, iar în depresiuni, în primele ore, se formează ceață.

Duminică se înnorează peste tot, însă condițiile de precipitații sunt foarte reduse. Temperaturile se mențin la valori ușor peste normalul perioadei.

