În schimb, în depresiuni vor fi 11...12 grade. Avem multe perioade cu soare, dar mai apar și câțiva nori de ploaie în Oltenia, posibil în Muntenia și în Dobrogea.

În Dobrogea și Bărăgan se înnorează din când în când. S-ar putea să picure puțin, iar vântul agită atmosfera. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar temperaturile cresc ușor, dar se mențin sub normal și vor fi cel mult 16 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei se anunță vreme bună, soare, câțiva nori trecători și un vânt insistent. În zona Carpaților de Curbură vor fi rafale de 60...80 km/h. Se încălzește și pe aici și se ating 16 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță o zi foarte frumoasă: soare, câțiva nori, însă la noapte se adună norii și o să plouă în multe zone. Temperaturile mai ridicate decât ieri se opresc la 15 grade la Botoșani și Iași.

Vreme plăcută și temperaturi în creștere găsim și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Predomină vremea frumoasă și doar pe timpul nopții s-ar putea să vină câțiva stropi de ploaie în Maramureș.

Se mai încălzește și în ținuturile vestice. Avem o zi cu soare, câțiva nori, dar fără ploi și în jur de 17 grade la amiază.

În Transilvania este cam frig acum dimineața, mai ales în depresiuni, pe unde a apărut și puțină ceață. Apoi apare soarele, iar temperaturile urcă până la 15 grade la Alba Iulia. Vântul se intensifică în zonele de munte. Pe crestele Meridionalilor vor fi rafale de 60...80 km/h.

În Oltenia apar ceva înnorări, poate și o ploaie de scurtă durată. Se arată și soarele pe parcursul zilei, iar temperaturile, mai ridicate decât în celelalte regiuni, vor ajunge la 20 de grade.

Și în ținuturile sudice s-ar putea să vină câțiva stropi de ploaie. Vântul va fi mai insistent în estul Munteniei și se încălzește ușor. După prânz vor fi în jur de 17 grade la Pitești.

În București, vremea rămâne rece pentru luna octombrie. Vântul suflă slab și după prânz se vor înregistra 17 grade. Se mai adună norii pe parcursul zilei și nu este exclus să mai picure puțin. La noapte vor fi condiții de ceață și se face mai rece. Minima coboară la 6 grade.

La munte, vremea se va menține rece, chiar dacă se mai încălzește puțin. Atmosfera va fi schimbătoare, însă precipitațiile apar la noapte în zona Carpaților Orientali. Vântul prinde putere în zonele înalte ale Carpaților Meridionali și de Curbură, pe unde vor fi rafale de 60...80 km/h.