Vremea continuă să se răcească și în orele următoare, avertizează meteorologii.

Temperaturile au scăzut cu 15 grade

15 grade Celsius s-au înregistrat, luni, la prânz, în Capitală, după ce duminică au fost 30,9 - un record al zilei de 11 octombrie, potrivit ANM.

Răcirea bruscă a cuprins mai multe locuri din țară. De pildă, la Brașov, diferența de la o zi la alta a fost de peste 16 grade Celsius.

Tânără: „Ni se face pielea găină pe noi de frig. Față de duminică, când eram efectiv în tricou și în fustă.”

Femeie: „Dăm un pic drumul la centrală să schimbe aerul, că altfel nu ai cum.”

În Munții Bucegi, la Vârful Omu, a nins, iar la ora 14:00 erau 0 grade Celsius. În același timp, în Făgăraș, se înregistrau doar cu două grade mai mult. Meteorologii explică situația prin apariția unui front atmosferic rece, venit dinspre Europa Centrală.

Mihai Huștiu, meteorolog ANM: „În spatele frontului a pătruns o masă de aer rece, de origine polară, iar în fața frontului era o masă de aer tropicală venită dinspre latitudini sudice, care a persistat timp de câteva zile pe România. Dimineața de miercuri va aduce și temperaturi ușor negative, minime între -2 și 10 grade, chiar cu valori spre -4 - 5 grade în estul Transilvaniei.”

Ploile au provocat accidente grave

Răcirea vremii a venit și cu ploi, care i-au pus în dificultate pe unii șoferi. În Vâlcea, două adolescente de 17 ani și un bărbat de 25 au murit, iar alte două persoane au fost rănite, într-un accident rutier. Polițiștii spun că bărbatul care s-a prăpădit nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, iar într-o curbă, mașina a ajuns pe contrasens și s-a izbit de o alta.

Și în județul Brașov, un TIR scăpat de sub control, pe șoseaua plină de apă, a lovit un autoturism în care se aflau 3 persoane, între care un copil.

Corespondent PROTV: „În urma impactului, mașina a fost grav avariată și a ajuns în șanț, iar TIR-ul s-a oprit cu partea din față în gardul acestei case.”

Adulții au fost răniți, dar copilul a scăpat nevătămat. După impact, camionul a lovit gardul unei case. În apropiere se aflau o femeie și fetița ei, care tocmai pleca la școală. S-au ferit în ultima clipă.

Potrivit meteorologilor, ploile își vor pierde treptat din intensitate, iar miercuri contăm din nou pe cer senin, în majoritatea zonelor țării.