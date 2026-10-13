Ploile vor fi mai abundente în sud-est în prima săptămână, apoi precipitațiile se vor apropia de valorile obișnuite pentru sezon, potrivit prognozei ANM pentru intervalul 12.10.2026 - 09.11.2026.

Prognoza săptămâna 12.10.2026 – 19.10.2026

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice și local în cele sudice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea sud-estică a țării, iar în rest va fi deficitar.

Prognoza săptămâna 19.10.2026 – 26.10.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Prognoza săptămâna 26.10.2026 – 02.11.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Prognoza săptămâna 02.11.2026 – 09.11.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a teritoriului.