Prognoza pe regiuni în perioada 12 - 25 octombrie 2026

În Banat, vremea va continua să se răcească la începutul intervalului şi astfel media regională a maximelor va fi în scădere de la 19 grade, spre 16 - 17 grade, iar cea a minimelor de la nouă grade, până la 4 - 5 grade. Ulterior, vor fi uşoare oscilaţii apropiate de aceste valori medii, cu valori diurne în jurul a 17 grade şi nocturne 5 - 6 grade. În prima săptămână vor fi perioade scurte cu ploi slabe cantitativ, pe arii restrânse, iar în cea de-a doua jumătate a intervalului, probabilitatea pentru ploi pe arii mai extinse va fi în creştere.

În Crişana, valorile termice vor continua să scadă la începutul primei săptămâni, până la o medie regională a maximelor de 16 grade, respectiv a minimelor de 4 - 5 grade. Până la finalul intervalului de anticipaţie, vor fi variaţii nesemnificative în jurul acestor valori medii, cu o tendinţă de creştere în jurul datei de 22 octombrie. În prima parte a perioadei vor fi perioade scurte cu ploi slabe cantitativ, pe arii restrânse. În a doua săptămână, probabilitatea pentru ploi pe arii mai extinse va fi în creştere.

În Transilvania, vremea va continua să se răcească în primele zile ale intervalului, astfel încât media valorilor diurne va fi în scădere de la 16 grade, spre 13 grade, iar a celor nocturne de la 10 - 11 grade, până la două grade. Apoi, până la finalul intervalului de anticipaţie, vor fi uşoare variaţii termice; media maximelor se va situa în jurul a 14 grade, iar minimele vor fi de 3 - 5 grade. Probabilitatea de ploaie se va menţine ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile şi cantităţi de apă mai însemnate.

În Maramureş, vremea va continua să se răcească la începutul intervalului. Media valorilor diurne va fi în scădere de la 17 grade, spre 14 - 15 grade, iar a celor nocturne de la 8 - 9 grade, până la trei grade. Până la finalul intervalului de anticipaţie vor fi uşoare variaţii termice, dar mediile se vor menţine la aproximativ aceleaşi valori (media maximelor se va situa în jurul a 14 grade, iar a minimelor va fi de 4 - 5 grade). Probabilitatea de ploaie se va menţine ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile şi cantităţi de apă mai însemnate, mai ales în a doua săptămână.

În Moldova, valorile termice vor continua să scadă la începutul primei săptămâni şi astfel media regională a maximelor va ajunge de la 15 grade la 13 grade, iar minimele de la 11 grade la 4 - 5 grade. Ulterior, până la finalul intervalului, vor fi variaţii termice uşoare apropiate de aceste valori medii (media maximelor se va situa în jurul a 14 grade, iar cea a minimelor va fi de 5 - 7 grade. Probabilitatea de ploaie se va menţine ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile şi cantităţi de apă mai însemnate, mai ales la începutul şi spre finalul primei săptămâni.

În Dobrogea, vremea se va răci în primele zile ale intervalului, astfel încât media valorilor diurne va scădea de la 22 de grade la 13 grade, iar a celor nocturne de la 15 grade la 8 - 9 grade. Până la finalul intervalului de anticipaţie vor fi uşoare variaţii termice; media maximelor se va situa în jurul a 16 grade, iar a minimelor va fi de 8 - 9 grade. Probabilitatea de ploaie se va menţine ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, dar cantităţi de apă mai însemnate sunt estimate pentru prima săptămână.

În Muntenia, valorile termice vor fi în scădere la începutul primei săptămâni, cu medie regională a maximelor ce va ajunge 14 - 15 grade, respectiv a minimelor de şase grade. Până la finalul intervalului, vor fi variaţii termice uşoare, iar mediile reprezentative vor fi de 16 grade pentru valorile diurne şi de şase grade pentru cele nocturne. Probabilitatea de ploaie se va menţine ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile şi cantităţi de apă mai însemnate, mai ales la începutul primei săptămâni.

În Oltenia, vremea va continua să se răcească la începutul intervalului. Media valorilor diurne va fi în scădere de la 17 - 18 grade spre 14 grade, iar a celor nocturne de la 12 grade până la 5 - 6 grade. Până la finalul intervalului vor fi uşoare variaţii termice, dar mediile se vor menţine la aproximativ aceleaşi valori (media maximelor va oscila între 16 şi 18 grade, iar a minimelor va fi în jurul a şase grade). Probabilitatea de ploaie se va menţine ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar pe arii restrânse vor fi posibile şi cantităţi de apă mai însemnate la începutul şi sfârşitul intervalului.

La munte, vremea se va răci, iar media valorilor diurne va fi în scădere de la nouă grade spre cinci grade, iar a celor nocturne de la cinci grade până la -1 grad. Până la finalul intervalului de anticipaţie vor fi uşoare variaţii termice, dar media maximelor va oscila între şase şi opt grade, iar cea a minimelor se va situa în jurul a zero grade. Probabilitatea pentru precipitaţii se va menţine ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile şi cantităţi de apă mai însemnate.