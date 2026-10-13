Maximele pleacă de la 11...12 grade în depresiuni și în Oltenia și se opresc la 17...18 grade în Banat, în Crișana și în Maramureș.

În Dobrogea și Bărăganul, cerul rămâne acoperit și o să plouă destul de mult. În Dobrogea se vor strânge 20 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul rămâne insistent în toată regiunea și se mai răcește față de ziua trecută. Astăzi nu vor fi mai mult de 16 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, urmează o zi mohorâtă, cu înnorări persistente. Ploile apar mai ales la munte, iar la altitudini mari se transformă în lapoviță și ninsoare. Vântul are intensificări, iar în zonele înalte vor fi rafale de 80 de km/h. Temperaturile continuă să scadă și se opresc la 16 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim tot atmosferă închisă. Nu vedem soarele, însă doar în zona montană e posibil să vină câțiva nori de ploaie. Vremea se menține rece și vor fi cel mult 16 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme ceva mai bună, cu perioade însorite, vânt domol și temperaturi similare cu cele de ieri. În Baia Mare și în Satu Mare se ating 17, poate chiar 18 grade.

În vestul României se anunță o destul de frumoasă. Avem soare în multe zone, însă vântul intensificări și atinge viteze de 55 de km/h. O să plouă puțin pe la munte, iar maximele ajung și pe-aici la 17...18 grade.

În Transilvania cerul rămâne acoperit, iar ploile apar mai ales în sudul și în vestul provinciei. Pe crestele Carpaților Meridionali ninge sau cade lapoviță și tot pe-acolo vântul are intensificări. Temperaturile continuă să scadă și se opresc la 16 grade.

Nici în Oltenia nu prea vedem soarele și o să plouă destul de mult – mai ales în sudul regiunii, pe unde se pot strânge 20 de litri de apă pe metru pătrat. Se mai răcește față de ieri și nu vor fi mai mult de 15 grade.

Cam la fel va fi și în sudul țării: atmosferă închisă, ploi pe arii extinse și temperaturi în scădere față de ziua trecută. La amiază se vor înregistra 14...15 grade, iar vântul se întețește în estul provinciei.

În București avem încă o zi mohorâtă și rece. Mai vin câțiva stropi de ploaie, vântul rămâne insistent, iar maxima se oprește la 16 grade. La noapte înnorările persistă, o să mai plouă puțin și se mai răcește față de noaptea trecută. Minima ajunge la 7 grade.

Vremea se menține rece și la munte. Precipitațiile apar mai ales în zona meridionalilor: vor fi ploi în zonele joase; lapoviță și ninsoare – la altitudini mari. Vântul bate tare pe crestele masivelor sudice, cu rafale de 80 de km/h.