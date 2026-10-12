La altitudini mari, ploile se transformă în lapoviță și ninsoare, iar vântul bate mai tare în sud-est, în sud-vest și pe crestele masivelor sudice. Maximele pleacă de la 13 grade în depresiuni și se opresc la 23 de grade în Dobrogea.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan se adună norii și apar averse însoțite de descărcări electrice. Vântul prinde putere și se răcește față de ziua trecută. Temperaturile se opresc la 23 de grade în zona Dobrogei.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, urmează o zi mohorâtă, cu înnorări persistente și precipitații abundente. Pe crestele Carpaților de Curbură, ploile se transformă în lapoviță și ninsoare, iar vântul se întețește și atinge viteze mai mari în zona înaltă de munte. Temperaturile scad și vor fi cel mult 19 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim tot atmosferă închisă. Nu vedem soarele, o să plouă, iar vremea devine rece pentru această perioadă. La amiază, se ating 17 grade pe la Botoșani .

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme mai bună: norii se risipesc, vântul nu pune probleme, iar temperaturile mai cresc puțin față de ieri și ajung la 18 grade.

În vestul României se anunță o zi frumoasă, cu soare, câțiva nori și un vânt insistent în sudul Banatului. Și pe-aici se mai încălzește puțin, iar maximele ating 19 grade.

În Transilvania cerul rămâne acoperit și o să plouă în multe zone. Temperaturile scad, iar pe crestele Carpaților Meridionali avem precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Tot pe-acolo, vântul agită atmosfera cu rafale de 90 km/h. Maximele se opresc la 17 grade.

În Oltenia predomină vremea închisă și o să plouă destul de mult, mai ales în sud-estul regiunii, iar vântul bate tare în vestul provinciei. La amiază se ating 22 de grade la Drobeta-Turnu Severin.

În ținuturile sudice, înnorările persistă, iar ploile vor lăsa în urmă cantități însemnate de apă. La munte, la altitudini mari, ninge sau cade lapoviță, iar temperaturile pierd 13...14 grade față de ziua trecută. În Lunca Dunării vor fi în jur de 17 grade.

Vremea în București

În București, astăzi cerul rămâne acoperit. Continuă să plouă atât în timpul zilei, cât și la noapte și se pot acumula 30 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul se întețește și se face mult mai rece decât ieri. Maxima se oprește la 16 grade. Mâine, în zori, vor fi în jur de 10 grade.

La munte, ploile apar mai ales în Carpații Orientali și în Carpații Meridionali și vor lăsa în urmă 50 de litri de apă pe metru pătrat. La altitudini mari avem lapoviță sau ninsoare, iar vântul bate mai tare pe crestele masivelor sudice și sud-estice, cu rafale de 90 km/h. Temperaturile scad în toată zona montană.