Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici găsim vreme schimbătoare. Se înnorează din când în când. O să plouă în zone, iar vântul o să fie mai insistent pe parcursul zilei. Temperaturile rămân modeste și nu reuseșc să treacă de 12 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem vreme rece, temperaturi de luna martie și vreo 11 grade pe la amiază. Apar și câteva ploi slabe, iar în zonele deluroase e posibil să cadă lapovița. Vântul are intensificări trecătoare și în această regiune.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina o să fie frig pentru această perioadă. Se vor înregistra cel mult 11 pe la Iași. Norii apar și aici. Vor aduce câțiva stropi de ploaie sau un pic de lapoviță, iar pe la munte o să mai ningă puțin.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o dimineață rece, cu brumă în unele zone. Apoi soarele încălzește treptat atmosfera. Temperaturile cresc ușor față de ieri, dar se mențin sub valorile normale. Vântul este destul de liniștit și nu sunt anunțate precipitații.

În vestul României găsim soare și vreme bună, dar temperaturile lasă de dorit, deși mai cresc puțin față de ziua trecută. Pe la amiază vor fi 12, poate 13 grade, iar la noapte temperaturile se vor apropia de zero grade.

În Transilvania mai apar câteva ploi slabe. O să fie și un pic de lapoviță, iar pe la munte o să ningă. Nu lipsesc perioadele însorite. Vântul este mai insistent pe crestele montane, iar la noapte, în depresiuni se răcește foarte tare. Vor fi minus 8 grade la Miercurea Ciuc.

În Oltenia se înnorează din când în când. Apar și câteva ploi slabe, iar în zonele deluroase e posibil să cadă lapoviță. Se arată trecător și soarele, dar atmosfera se menține rece și astăzi. Maximele se opresc pe la 13, poate 14 grade.

Și în ținuturile sudice o să fie frig pentru această perioadă. Maximele vor ajunge cu greu pe la 12 grade în Lunca Dunării. O să picure trecător, iar în Dealurile Munteniei vor fi condiții de lapoviță.

Vremea în București

În București avem vreme mult mai rece decât ar trebui, temperaturi mai scăzute decât ieri și doar 11 grade pe la amiază. Se înnorează din când în când. Apar și câteva ploi slabe pe parcursul zilei. La noapte se vor înregistra 4 grade în centru, iar la marginea orașului o să fie 1 grad.

Vremea la munte

La munte găsim tot atmosferă de iarnă și temperaturi foarte scăzute pentru acest moment al anului. O să mai ningă puțin, în special în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, iar vântul o să bată mai tare pe crestele montane.