Vremea devine tot mai rea. A fost emisă o avertizare de vânt, viscol și ninsori | HARTĂ

62580543
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, noi avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de intensificări ale vântului, viscol şi ninsori viscolite (în zona montană), valabile până joi dimineaţa.

Sabrina Saghin

Potrivit meteorologilor, pe parcursul acestei zile, până la ora 21:00, va fi Cod portocaliu de viscol puternic şi vizibilitate sub 50 de metri, local, în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, la altitudini mai mari de 1.600 de metri. Viteza vântului la rafală va ajunge la 110 - 130 km/h.

Tot miercuri, va fi în vigoare un Cod galben de intensificări ale vântului în peste trei sferturi din ţară şi ninsori viscolite la munte. Astfel, până la ora 21:00, în Maramureş, Transilvania, Moldova, Dobrogea, vestul şi sudul Olteniei, sudul Banatului, precum şi în sud-vestul, estul şi nord-estul Munteniei, temporar vântul va sufla cu viteze de 50 - 70 km/h. În Carpaţii Orientali şi Meridionali vor fi rafale de 70 - 90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

De asemenea, în intervalul 8 aprilie, ora 21:00 - 9 aprilie, ora 10:00, va fi valabilă o avertizare Cod portocaliu de viscol puternic în Carpaţii Meridionali, la altitudini mai mari de 1.600 de metri,unde rafalele vor fi de 100 - 120 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.În acelaşi timp, un Cod galben de vânt şi ninsori viscolite va fi în vigoare în perioada 8 aprilie, ora 21:00 - 9 aprilie, ora 10:00, în Carpaţii Meridionali, unde vor fi rafale de 70 - 90 km/h, iar temporar va ninge viscolit şi vizibilitatea va scădea sub 100 de metri. 

Sursa: Agerpres

Vremea azi, 8 aprilie 2026. Ne așteaptă un Paște friguros, cu ploi și ninsori

Miercuri continuă să se răcească. Precipitațiile, destul de slabe, apar în jumătatea estică a țării, iar vântul are intensificări aproape peste tot.
Vremea se răcește de Paște. Cum va fi de 1 Mai. Prognoza pentru următoarele patru săptămâni

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni indică variații de temperatură în diferite regiuni ale țării, potrivit estimărilor realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și transmise de ANM.
Vremea se schimbă radical în România, din cauza unei mase de aer polar. Lapoviţă şi ninsoare, posibil şi în București

Vremea se răceşte accentuat începând de marţi, aşa încât în Săptămâna Mare vor fi precipitaţii mixte, chiar şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare, posibil şi în Capitală, cel mai rece fiind în cursul zilei de vineri.

Alt Text!
45:14

Alt Text!
01:43:24

Alt Text!
03:24

Alt Text!
04:05

Alt Text!
16:45

Alt Text!
46:43

Alt Text!
03:37

Alt Text!
06:07

Alt Text!
00:59

Alt Text!
13:28

