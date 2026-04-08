Vremea devine tot mai rea. A fost emisă o avertizare de vânt, viscol și ninsori | HARTĂ

Potrivit meteorologilor, pe parcursul acestei zile, până la ora 21:00, va fi Cod portocaliu de viscol puternic şi vizibilitate sub 50 de metri, local, în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, la altitudini mai mari de 1.600 de metri. Viteza vântului la rafală va ajunge la 110 - 130 km/h.

Tot miercuri, va fi în vigoare un Cod galben de intensificări ale vântului în peste trei sferturi din ţară şi ninsori viscolite la munte. Astfel, până la ora 21:00, în Maramureş, Transilvania, Moldova, Dobrogea, vestul şi sudul Olteniei, sudul Banatului, precum şi în sud-vestul, estul şi nord-estul Munteniei, temporar vântul va sufla cu viteze de 50 - 70 km/h. În Carpaţii Orientali şi Meridionali vor fi rafale de 70 - 90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.