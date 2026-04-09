În rest o să plouă, iar vântul mai are unele intensificări în sud-vest, în centru și în est. Maximele pornesc de la 4 grade în estul Transilvaniei și se opresc la 14 grade în Oltenia.

Vremea în fiecare regiune

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul, pe unde se anunță o zi mohorâtă. Înnorările persistă și o să plouă pe arii extinse. Se mai răcește față de ziua trecută și nu vor fi mai mult de 13 grade.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei se înnorează și apar ploi în toată regiunea. La munte ninge și tot acolo vântul are intensificări, iar asta înseamnă viscol. Se facem mai frig decât ieri și temperaturile se opresc la 12 grade.

Temperaturile scad ȘI în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, pe unde vor fi CEL mult 9 grade. Pe-aici o să plouă sau o să cadă lapoviță, iar la munte o să ningă și se va depune strat de zăpadă. Vântul are intensificări și atinge viteze de 50 de km/h.

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim tot vreme închisă. Plouă în zonele joase, ninge în regiunea montană, iar cantitățile de apă pot ajunge la 10 litri pe metru pătrat. Vremea devine rece pentru data din calendar.

În vestul țării urmează tot o zi mohorâtă și foarte rece, cu maxime de 10 grade. Pe-aici predomină ploile, iar în regiunea montană vorbim mai mult despre ninsori. La noapte temperaturile coboară SUB pragul înghețului.

Nici în Transilvania nu vedem soarele. Apar precipitații sub toate formele: ploi și lapoviță în zonele joase și ninsori la munte, pe unde stratul de zăpadă continuă să crească. Vântul bate tare în toată provincia, iar pe crestele Meridionalilor vor fi rafale de peste 90 de km/h. Vremea se menține rece, iar la Miercurea Ciuc vor fi cel mult 4 grade.

În Oltenia plouă pe arii extinse, iar vântul suflă cu viteze de 50 de km/h. La munte ninge, pe creste va fi viscol, la amiază maximele NU mai trec de 14 grade - valori SUB normalul perioadei.

În ținuturile sudice avem TOT înnorări și atmosferă închisă. Și pe-aici o să plouă, în zona montană predomină ninsorile, iar temperaturile, în scădere față de ziua trecută, se opresc la 13 grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București cerul rămâne acoperit, iar spre seară o să plouă slab. Vremea se menține rece și, la amiază, vor fi CEL MULT 13 grade. La noapte mai vin câțiva stropi de ploaie, poate și puțină lapoviță, iar minima ajunge la 4 grade.

Vremea la Munte

La munte se face foarte frig. Înnorările persistă, iar în majoritatea masivelor ninge și se mai pot depune până la 10 centimetri de zăpadă. Vântul are intensificări în Carpații Meridionali, iar la altitudini mari vor fi rafale de peste 90 de km/h.