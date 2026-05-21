În judeţele din aceste regiuni intensificările vântului vor atinge viteze de 50...65 km/h.

Pe parcursul zilei de vineri, atenţionarea de vânt se va restrânge la Moldova şi nord-estul Munteniei.

Totodată, în intervalul 21 mai, ora 10:00 - 23 mai, ora 21:00, este în vigoare o informare meteo care vizează instabilitate atmosferică, cantităţi de apă însemnate şi intensificări ale vântului.

În zilele următoare, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a ţării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi izolat de peste 40...50 l/mp.

Citește și
Vremea azi, 21 mai 2026. Ploi torențiale, grindină și vijelii în jumătate de țară

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice şi local în cele vestice şi centrale. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60...90 km/h.