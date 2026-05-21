În judeţele din aceste regiuni intensificările vântului vor atinge viteze de 50...65 km/h.

Pe parcursul zilei de vineri, atenţionarea de vânt se va restrânge la Moldova şi nord-estul Munteniei.

Totodată, în intervalul 21 mai, ora 10:00 - 23 mai, ora 21:00, este în vigoare o informare meteo care vizează instabilitate atmosferică, cantităţi de apă însemnate şi intensificări ale vântului.

În zilele următoare, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a ţării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi izolat de peste 40...50 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice şi local în cele vestice şi centrale. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60...90 km/h.