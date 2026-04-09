Pe parcursul zilei de joi (9 aprilie), temporar vor fi intensificări ale vântului în centrul, estul și sud-vestul țării, cu viteze în general de 45...55 km/h, iar la munte, local vor fi rafale de peste 50...70 km/h.

Îndeosebi în centrul, estul și sudul țării temporar vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.

În estul și sud-estul Transilvaniei se va depune strat de zăpadă de 3...6 cm. La munte va ninge și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat de zăpadă (în medie de 5...10 cm).

Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, iar pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a teritoriului și izolat în rest vor fi minime negative și se va produce brumă.

Lapoviță în București

Prognoză Meteorologică în București, pentru Intervalul 09.04.2026 (ora 10:00) și 10.04.2026 (ora 09:00) arată că regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mici decât cele specifice perioadei.

Cerul va avea înnorări și după orele amiezii, temporar va ploua, iar în cursul nopții vor fi posibile precipitații și sub formă de lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 11...13 grade, iar cea minimă de 1...3 grade.

Prognoză meteorologică pentru București, intervalul 10.04.2026 Ora 09:00 - 11.04.2026 Ora 10:00

Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de 1...4 grade. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua slab, iar vântul va sufla slab până la moderat.

În intervalul 09 aprilie, ora 10 - 11 aprilie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru vreme deosebit de rece.