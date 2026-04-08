Administrația Națională de Meteorologie a emis, miercuri, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de ninsori și viscol, în zona montană a județului Suceava.

Potrivit meteorologilor, până la ora 18:00, la altitudini de peste 1.800 de metri, se vor semnala ninsori, însoțite de vânt puternic cu viteze la rafală de 85–110 km/h, ceea ce va duce la scăderea vizibilității sub 50 de metri.

În paralel, este în vigoare și un Cod galben de intensificări ale vântului în județele Argeș și Teleorman, valabil până la ora 15:00, în numeroase localități.

Vreme rece și precipitații în toată țara

Meteorologii anunță că, începând de miercuri și până vineri, vremea va deveni deosebit de rece în aproape toată țara, cu episoade de ploi, lapoviță și ninsoare, dar și cu vânt puternic. La munte, va continua să ningă și se va depune un nou strat de zăpadă, în condiții de viscol.

În intervalul 8–10 aprilie, ANM precizează că vor fi intensificări ale vântului și precipitații mixte în cea mai mare parte a țării. În zonele montane, rafalele vor depăși 90 km/h, iar în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă, local de 10–15 cm.

Cantitățile de apă vor ajunge, pe alocuri, la 10–15 l/mp, iar temperaturile vor continua să scadă, aducând o vreme neobișnuit de rece pentru această perioadă. Izolat, se va forma brumă.

Rafale puternice și vizibilitate redusă

Pe parcursul zilei de miercuri, în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului, precum și în sud-vestul, estul și nord-estul Munteniei, vântul va sufla cu 50–70 km/h. În Carpații Orientali și Meridionali, rafalele vor ajunge la 70–90 km/h, iar ninsoarea viscolită va reduce vizibilitatea sub 100 de metri.

În zonele înalte din Carpații Meridionali și de Curbură, la peste 1.600 de metri altitudine, sunt așteptate rafale de până la 130 km/h și vizibilitate extrem de redusă, sub 50 de metri, motiv pentru care a fost emis Cod portocaliu de vreme severă.

Și în ziua următoare, la munte vor continua episoadele de viscol, cu rafale de 70–90 km/h, iar la altitudini mai mari de 1.600 de metri vântul va atinge 100–120 km/h, menținând condiții dificile de deplasare.