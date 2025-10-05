Vreme rece și instabilă în următoarele zile. Vânt puternic și ploi în toată țara. Prognoza meteo pentru București

Meteorologii anunţă că începând de duminică seară şi până joi dimineaţă, în toată ţara, vremea va fi rece, va fi vânt şi va ploua, iar la altitudini mari va ninge viscolit.

ANM a emis duminică o informare pentru intervalul 5 octombrie, ora 21 – 9 octombrie, ora 10, când sunt prognozate ploi importante cantitativ, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1700 m, intensificări ale vântului şi vreme rece

„Din noaptea de duminică spre luni (5/6 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga ţară. Cantităţile de apă vor fi însemnate şi se vor acumula 25...50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea şi Moldova, 70...100 l/mp, în special de luni seară (6 octombrie) şi până miercuri dimineaţa (8 octombrie)”, transmit meteorologii.

În Carpaţii Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, temporar vor fi precipitaţii şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar marţi (7 octombrie) va ninge viscolit şi se va depune strat de zăpadă.

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte şi pe arii restrânse în rest, cu viteze, în general, de 45...55 km/h, iar în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, în centrul şi sudul Moldovei, precum şi în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, de peste 60...70 km/h.

Vremea va fi rece în cea mai mare parte a ţării, în general cu temperaturi maxime cuprinse între 12 şi 18 grade şi minime între 3 şi 12 grade.

Vremea în București

Prognoză Meteorologică pentru intervalul 05.10.2025 Ora 21:00 - 06.10.2025 Ora 10:00

Cerul va avea înnorări şi vor fi condiţii să plouă slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimă va fi de 7...9 grade.

Prognoză Meteorologică pentru intervalul 06.10.2025 Ora 10:00 - 07.10.2025 Ora 10:00

Vremea va fi în general închisă şi se va răci. Temporar va ploua, moderat cantitativ în timpul nopţii (10...15 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, mai scăzută decât în intervalul anterior, va fi de 15...17 grade, iar cea minimă de 8...10 grade.

Prognoză Meteorologică pentru intervalul 07.10.2025 Ora 10:00 - 08.10.2025 Ora 10:00

Vremea va fi închisă şi deosebit de rece. Va ploua, mai important cantitativ seara şi noaptea. Temporar, vântul va avea intensificări şi va amplifica senzaţia de frig. Temperatura maximă, mai scăzută decât în ziua precedentă, va fi de 12...14 grade, iar cea minimă de 8...10 grade.

Prognoză Meteorologică pentru intervalul 08.10.2025 Ora 10:00 - 09.10.2025 Ora 10:00

Vremea va fi închisă şi rece. Temporar va mai ploua, în special pe parcursul zilei, când şi vântul va avea unele intensificări. Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 8...10 grade.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













