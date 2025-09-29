Românii au fost luați prin surprindere de ninsorile de la munte. „A trebuit să împrumut geaca prietenului”

Anul acesta, iarna a venit la final de septembrie. În zona de munte a nins deja, în condițiile în care întreaga țară este de luni sub informare de vreme severă. S-a făcut frig în toate regiunile și, potrivit meteorologilor, așa o să fie toată săptămâna.

La munte este iarnă adevărată cu viscol, ninsori și brazi încărcați de zăpadă.

Un strat însemnat s-a așternut și pe Transalpina, la peste 1.700 de metri. Și, așa cum se întâmplă an de an, destui șoferi au fost luați pe nepregătite.

Șofer: „Nu ne așteptam la treaba asta... suntem doar în trecere. Nu ne așteptam la zăpadă.”

Șofer: „Neașteptată... nici nu e 1 octombrie. Aici, pe Transalpina, trebuie să ai întotdeauna cauciucuri.”

Ninsorea i-a surprins și pe ciobanii aflați pe munte cu animalele.

Două utilaje de deszăpezire au lucrat permanent. Circulația pe Transalpina, pe tronsonul dintre Rânca și Obârșia Lotrului, este în continuare deschisă, deși nu sunt excluse eventuale restricții dacă vremea se înrăutățește.

Luni dimineață a început să ningă și pe Transfăgărășan, unde temperaturile au coborât sub zero grade.

Cu excursiile programate din vreme, mulți turiști, mai ales străini, au avut o surpriză neplăcută, mai ales că nu erau echipați corespunzător.

Turistă: „Mașina este pregătită, însă noi nu prea. Se observă la mine îmbrăcămintea.”

Cuplu: „A trebuit să împrumut geaca prietenului meu, e cam răcoare.”

Cuplu: „Suntem din Italia. Cam dificil să rezistăm aici, pe această vreme.”

Fulguiește și la Vârful Omu, unde a fost ceață. Termometrele au indicat minus două grade pe parcursul zilei.

Mugur Gavrilă, meteorolog stația Vârful Omu: „Sunt condiții de iarnă aici sus: zăpadă și chiciură, temperaturi negative. Este prima mea zi de iarnă în acest an.”

În Munții Harghitei, în stațiunea Mădăraș, stratul de zăpadă atinge pe alocuri cinci centimetri.

Urmează o perioadă cu ploi reci în toată țara.

Sorana Ișoiu, meteorolog de serviciu ANM: „Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării. La munte, la altitudini mai mari, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă.”

A nins în forță și în Moldova. La Cabana Giumalău, din Suceava, peisajul este hibernal.

Corespondent Știrile ProTV: „Aici, în Munții Harghitei, la 1.600 de metri, pe vârful Mădăraș, natura a trecut direct de la vară la iarnă. Săptămâna trecută erau 20 de grade, acum avem zăpadă de cinci centimetri, pe alocuri.”

În toate zonele înalte ale țării, ziua a fost realmente geroasă. La mai multe stații meteo s-au înregistrat temperaturi negative chiar și la amiază. Vorbim de Munții Călimani, Bucegi, Făgăraș și Munții Țarcu.

Luni noapte, cu siguranță, o să mai ningă, pentru că temperaturile vor coborî sub limita de îngheț.

De altfel, pentru următoarele trei zile, meteorologii au emis avertizare de vreme rea, așa că ne pregătim haine groase și umbrele pentru toată săptămâna.”

