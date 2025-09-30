Viscol puternic la munte. Utilajele de deszăpezire nu făceau față condițiilor. Circulația a fost închisă pe Transalpina

Valul de frig care traversează zilele acestea țara noastră se simte tot mai puternic. La munte este iarnă de-a binelea, cu viscol și strat serios de zăpadă.

Iar circulația pe Transalpina, cea mai înaltă șosea din țară, a fost închisă marți dimineață din cauza vremii.

La peste 2000 de metri altitudine, cea mai înaltă șosea din țară a fost acoperită cu zăpadă și gheață, iar vântul a suflat cu putere, punând în pericol siguranța șoferilor.

Drumarii au încercat să intervină cu două utilaje pentru a curăța carosabilul, dar și-au dat seama că ar putea să piardă controlul acestora în condițiile de viscol de la munte.

Cristi Tudor, reprezentant DRDP Craiova: „Cea mai periculoasă zonă e limita dintre județul Vâlcea și Gorj, după Pasul Urdele, coborârile, pantele acelea, cu declivități foarte mari și curbe strânse, unde există riscul pierderii controlului asupra direcției de mers și implicit riscul de a părăsi partea carosabilă”.

Ca urmare, traficul între Rânca și Obârșia Lotrului a fost oprit. Iar turiştii care intenţionau să tranziteze şoseaua şi-au schimbat traseele.

Turist străin: „Ar fi trebuit să fie început de toamnă, dar e foarte rece”

Reporter: „Vă întoarceți, vă schimbați planurile ?

Turiști străini: „Da, pentru că drumul e închis, ninge acolo sus, și trebuie să ne întoarcem , să ne facem noi planuri.” (...)

„Trebuie să ne schimbăm planurile pentru azi, poate vom merge să înotăm”

Miercuri dimineață, drumarii vor urca din nou cu utilajele pe munte și, în funcție de condițiile meteo, vor decide dacă este posibilă sau nu redeschiderea circulației.

În schimb, pe Transfăgărășan, în ciuda ninsorii necontenite, drumarii au reuşit să deszăpezească şoseaua care încă este deschisă circulației publice.

Cornel Voicu, salvator montan: „În ultimele 12 ore, în Munţii Făgăraș s-a depus un strat de zăpadă de 10-12 centimetri. Deşi nu este mult, poate influența condiţiile de pe traseu, în special la altitudini înalte.”

Ninsorile au coborât chiar mai jos de crestele munţilor. Fulguieşte și pe Masivul Postăvaru din Poiana Braşov. Noaptea trecută a fost ger în multe zone: au fost -6 grade Celsius la Vârful Omu, -4 în Munţii Țarcu, -3 la Bâlea și în Munţii Călimani.

