Ministerul Energiei cere sute de milioane de lei pentru a menține căldura în Craiova și furnizarea de abur la Ford Otosan

23-09-2025 | 11:36
Bogdan Ivan
Ministerul Energiei solicită sute de milioane de lei de la Guvern pentru ca locuitorii Craiovei racordați la sistemul centralizat de încălzire să nu rămână în frig la iarnă.

Sabrina Saghin

De asemenea, fondurile sunt necesare pentru continuarea furnizării de abur tehnologic către platforma industrială Ford Otosan din municipiul doljean.

Instituţia vrea 350 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, ca suplimentare de buget, la rubrica „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat″, potrivit unui document analizat de profit.ro, preluat de News.ro.

Destinaţia banilor ceruţi este „finanţarea activităţii Societăţii Electrocentrale Craiova SA in vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu agent termic a Municipiului Craiova″.

Compania este controlată de către Ministerul Energiei, cu o participaţie de peste 77%, iar principalul acţionar minoritar este Fondul Proprietatea (21,56%). Electrocentrale Craiova operează o termocentrală pe bază de lignit cu adaos de gaze naturale, cu putere termică instalată de peste 1.000 MW şi electrică de 300 MW, fiind activă şi pe piaţa de echilibrare a sistemului energetic naţional.

Peter Szijjarto
Ministrul ungar de Externe: „În domeniul energiei, interesele României și Ungariei se suprapun”

Electrocentrale Craiova alimentează locuințe și platforma industrială Ford Otosan

Electrocentrale Craiova asigură încălzirea şi apa caldă menajeră pentru aproximativ 40.000 de apartamente (circa 150.000 de locuitori), instituţii publice, şcoli, spitale, unităţi militare inclusiv cu personal NATO, agenţi economici, precum şi pentru Ford Otosan România SRL (abur tehnologic şi încălzire), producătorul auto având, în calitate de client, o pondere de 20% în totalul energiei termice livrate de producătorul craiovean de energie.

„Această suplimentare va permite continuarea activităţii Societăţii Electrocentrale Craiova SA şi pregătirea acesteia pentru sezonul rece. Prin suplimentarea bugetului Ministerului Energiei pe anul 2025 cu suma solicitată se poate evita riscul blocării activităţii Societăţii Electrocentrale Craiova SA, având drept consecinţă directă, imposibilitatea asigurării alimentării cu energie termică a Municipiului Craiova, respectiv a producătorului Ford Otosan″, se menţionează în documentul citat.

Ministerul Energiei aminteşte că, anul trecut, cu acordul Guvernului, banca de stat Exim Banca Românească, fosta EximBank, a acordat Electrocentrale Craiova, în numele şi contul statului, un credit de 350 milioane lei pe 12 luni, scadent la 30 septembrie 2025, pentru asigurarea disponibilului necesar garantării unui împrumut de 990.000 certificate CO2 de la societatea-„soră″ Complexul Energetic Oltenia. Creditul Exim a fost garantat cu ipotecă de rang 1 asupra tuturor bunurilor imobile, precum şi a unor bunuri mobile din patrimoniu.

