Vremea azi, 7 octombrie 2025. Temperaturile rămân scăzute, cu ploi și ninsori în majoritatea regiunilor

Marți avem vreme închisă și rece în cea mai mare parte a țării, cu maxime de la 10 grade în estul Transilvaniei și în nordul Moldovei până la 19 grade pe litoral. Cel mai mult o să plouă în sud, în est și în centru.

La munte, la altitudini mari ninge viscolit, iar vântul se întețește în estul și în sud-estul României. Vreme mai bună găsim în vest și în nord-vest.

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi tare neplăcută. O să plouă extrem de mult, mai abundent după lăsarea nopții. În 24 de ore, în județele Călărași, Ialomița și Constanța se vor strânge până la 110 litri de apă pe metru pătrat. Vântul bate tare și ajunge la viteze de 70 km/h.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, se răcește, iar maximele se opresc pe la 13 grade. O să plouă și pe aici, mai consistent în timpul nopții. Până miercuri dimineață, cantitățile de apă pot ajunge la 80 de litri pe metru pătrat. Vântul are intensificări, iar în zonele înalte de munte o să ningă viscolit.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem încă o zi foarte rece, cu cel mult 12 grade pe la amiază. Ploile apar și în această zonă, iar la altitudini mari se transformă în ninsori. Vântul agită atmosfera din când în când.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme mai bună. Iese puțin și soarele, iar ploile apar doar izolat. Vântul nu pune probleme, iar temperaturile ajung la 17 grade pe la Satu Mare. Până la ora 09:00, în județul Satu Mare este cod galben de ceață densă și vizibilitate redusă.

În vestul țării va fi și mai bine. Pe-aici domină atmosfera însorită și o să plouă pe zone restrânse, mai ales pe la munte. Temperaturile cresc ușor față de ziua trecută și ajung la 17 grade. Dimineața, în zonele joase s-a lăsat ceața.

În schimb, în Transilvania avem o zi mohorâtă și foarte rece. Nu vedem soarele și o să plouă, mai consistent în sud-estul provinciei, pe unde se strâng 80 de litri de apă pe metru pătrat. În Carpații Meridionali, la altitudini mari o să ningă abundent, iar peste noapte se vor depune până la 30 de centimetri de zăpadă și va fi viscol puternic.

Se răcește și în Oltenia, mai ales în jumătatea estică a regiunii, pe unde apar și ceva ploi. În vestul provinciei, soarele se arată trecător, iar temperaturile ajung la 17 grade. Avem și un Cod galben de ceață, valabil până la ora 09:00, în județele Dolj și Caraș-Severin.

Un aer mai rece pătrunde și în ținuturile sudice. O să plouă foarte mult, iar vântul bate tare în jumătatea estică a Munteniei. La amiază nu vor fi mai mult de 13 grade.

Vremea în București

În București avem o zi neobișnuit de rece, cu cel mult 14 grade în termometre. Vin alte ploi, mai abundente în orele serii și după lăsarea nopții, când se pornește și vântul. Până miercuri, în zori, se vor strânge 70 de litri de apă pe metru pătrat.

Miercuri avem tot vreme urâtă, cer acoperit, mai multe reprize de ploaie. Vântul rămâne insistent în prima parte a zilei, iar maxima nu reușește să treacă de 16 grade.

Joi se îndreaptă vremea. E adevărat că vor mai fi ceva înnorări și condiții de ploaie, dar vedem și soarele din când în când, iar temperatura urcă până la 19 grade.

Ziua de vineri ne aduce vreme frumoasă: atmosferă însorită, câțiva nori inofensivi, un vânt liniștit și în jur de 21 de grade la orele amiezii.

Vremea la munte

La munte găsim vreme rea, temperaturi scăzute și precipitații mai consistente în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali. În zonele înalte predomină ninsorile. Vântul are intensificări, iar în masivele sudice o să fie viscol.

Miercuri continuă să plouă în Carpații Orientali și Meridionali, pe unde se mai pot strânge 30 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul bate tare în masivele estice, iar în masivele sudice, la altitudini mari, o să ningă viscolit. În restul zonei montane scăpăm de ploi și avem atmosferă însorită.

Joi avem vreme schimbătoare, scurte momente cu soare și câteva ploi slabe. În zonele înalte o să mai fie ceva lapoviță și ninsoare, iar vântul se întețește și atinge viteze mai mari pe crestele Meridionalilor.

Vineri se înnorează, dar se mai încălzește. O să mai plouă din când în când, iar vântul rămâne insistent la altitudini mari.

