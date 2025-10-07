Vreme severă cu ploi torențiale în 10 județe. ANM a emis trei coduri, galben, portocaliu și roșu, de averse, vânt și ninsori

07-10-2025 | 09:11
oameni pe strada ploaie
Shutterstock

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de vreme severă valabilă între 7 octombrie, ora 21:00, și 8 octombrie, ora 23:00.

Sabrina Saghin

Trei coduri de intensitate – galben, portocaliu și roșu – acoperă aproape întreaga țară, în funcție de cantitățile de precipitații și intensitatea vântului.

Sudul județului Alba, sub Cod Galben de ploi și vânt

Sudul județului Alba, alături de alte zone din Transilvania, se află sub Cod Galben. Meteorologii prognozează ploi însemnate cantitativ, cu acumulări de 25–30 litri pe metru pătrat, iar izolat acestea pot ajunge la 40–50 l/mp. În masivele din Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 de metri, vor fi ninsori viscolite, cu depunere de strat de zăpadă de 10–30 cm, iar vântul va sufla moderat.

Avertizarea de Cod Galben este valabilă pentru 10 județe din centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și vestul Carpaților Meridionali. Sunt vizate județele Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța și Tulcea, unde vântul va avea intensificări cu rafale de 50–70 km/h.

Cod Portocaliu de ploi torențiale în zece județe

Sub Cod Portocaliu se află 10 județe din Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei. Cantitățile de apă vor ajunge la 60–90 l/mp, iar local pot depăși 100 l/mp. Potrivit hărții ANM, sunt afectate județele Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Prahova, Buzău, Brăila, Vrancea, Galați, Tulcea și municipiul București.

Cod Roșu de ploi abundente în trei județe

Cea mai severă avertizare, Cod Roșu, vizează județele Constanța, Călărași și Ialomița. În aceste zone se vor acumula 110–120 l/mp în intervale scurte de timp sau prin acumulare succesivă.

Sursa: ANM

Dată publicare: 07-10-2025 09:07

