Cod portocaliu de vreme rea în București. Ciclonul mediteranean aduce ploi și vânt puternic în următoarele 3 zile în Capitală

Meteorologii au emis avertizări de fenomene extreme pentru Capitală. Peste 150 de litri pe metru pătrat și rafale de vânt de 65 km/h vor lovi Bucureștiul între 6 și 9 octombrie 2025.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru Municipiul București, valabilă în intervalul 06 octombrie , ora 10:00 – 09 octombrie, ora 10:00, care anunță condiții meteorologice severe, cu ploi abundente, vânt puternic și temperaturi scăzute pentru această perioadă a anului.

Vremea se deteriorează rapid: Cod galben și portocaliu activat

Capitala se află sub incidența mai multor avertizări meteorologice succesive, intensitatea fenomenelor crescând progresiv. Situația meteorologică se va agrava în mod semnificativ în zilele următoare, autoritățile recomandând prudență sporită.

Duminică, 6 octombrie - Începe răcirea: Vremea devine închisă, iar ploaia face apariția. În timpul nopții, precipitațiile vor deveni moderate, acumulând 10-20 litri pe metru pătrat. Temperaturile vor scădea la maxime de 15-16 grade, iar minimele vor coborî la 8-10 grade. Vântul va sufla slab până la moderat.

Luni, 7 octombrie - Cod portocaliu activat: Ziua cea mai critică din această perioadă. Vremea va fi deosebit de rece, iar ploile vor deveni abundente, în special seara și noaptea, când se vor acumula cantități impresionante: 50-70 litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări semnificative, cu rafale care vor atinge 50-65 km/h în timpul nopții. Temperaturile vor scădea dramatic, cu maxime de doar 12-14 grade.

Marți, 8 octombrie - Cod galben continuat: Deși intensitatea va scădea ușor, vremea va rămâne închisă și rece. Vor mai ploua temporar, în special în timpul zilei, acumulându-se încă 15-25 litri pe metru pătrat. Vântul va continua să aibă intensificări în prima parte a zilei, cu viteze de 50-60 km/h, potrivit ANM.

Avertizări meteorologice în vigoare

Informare meteorologică (6-9 octombrie): Ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și vreme rece

(6-9 octombrie): Ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și vreme rece Cod galben (6 octombrie, ora 21:00 - 7 octombrie, ora 21:00): Ploi însemnate cantitativ

(6 octombrie, ora 21:00 - 7 octombrie, ora 21:00): Ploi însemnate cantitativ Cod portocaliu (7 octombrie, ora 21:00 - 8 octombrie, ora 23:00): Ploi importante cantitativ

(7 octombrie, ora 21:00 - 8 octombrie, ora 23:00): Ploi importante cantitativ Cod galben pentru vânt (7 octombrie, ora 21:00 - 8 octombrie, ora 23:00): Intensificări ale vântului

Fenomene extreme cauzate de ciclonul din Adriatică

Avertizările meteorologice vin în contextul în care România este lovită de un ciclon mediteranean format în Marea Adriatică.

Ciclonul a ajuns duminică seară deasupra României, cu frig, ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte. Iar temperaturile vor coborî cu mult sub valorile normale pentru începutul lunii octombrie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













