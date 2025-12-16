Prognoza meteo actualizată de Crăciun și de Revelion în Capitală. Ce schimbări majore au loc între cele două sărbători

Vestea pe care o așteaptă în primul rând copiii, care vor fi în vacanță: va ninge de Crăciun în București și jumătatea de sud a țării.

Prognoza actualizată anunță precipitații sub formă de lapoviță în ajun și ninsoare, pe 25 decembrie, când scad și temperaturile.

Vestea pe care cei mai dintre noi mulți o așteptam a venit. De Crăciun va ninge în Capitală, chiar de la primele ore ale dimineții. Vor fi însă 0 grade, iar șansele ca zăpada să se aștearnă sunt destul de mici, cel puțin pentru București.

Mai mult va ninge însă în zona Olteniei, când precipitațiile sub formă de ninsoare vor continua și în a doua și a treia zi de Crăciun.

De Revelion nu va ninge

De la Crăciun și până de Revelion vor scădea și temperaturile în toată tara. În medie, temperatura maxima va fi între -3 și -5 grade.

În data de 29, ninsorile se vor înteți în centrul țării și în jumătate de nord. Și vor continua și pe 30 decembrie. În acest interval vor fi și cele mai frigurose zile din acest final de an. În Brașov, spre exemplu, vor fi ziua la prânz -4 grade Celsius. De Revelion, nu va ninge, dar va fi frig - vor fi temperaturi cu minus.

Un meteorolog ANM anunță cum va fi vremea de Crăciun la munte. Care sunt șansele să ningă

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obişnuite, în perioada 15 - 29 decembrie, anunţă marţi, meteorologii, care au revizuit, însă, prognoza pentru intervalul 29 decembrie - 5 ianuarie, când temperaturile se vor situa sub cele specifice.

„La început, nu mă coafa atât de tare să prezint Vremea." Așa își începe Florin Busuioc povestea despre începuturile sale la PRO TV. Azi, "Busu" este omul pe care milioane de români îl identifică instant cu prognoza meteo.

Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne uşor mai ridicate decât cele normale perioadei până spre sfârşitul anului, inclusiv de Crăciun.

Meteorologii anunță pentru următoarele săptămâni temperaturi peste normal, mai ales în zonele montane, iar precipitațiile vor fi deficitare până la sfârșitul lunii, revenind apoi la valori normale.

 

România va avea temperaturi peste mediile multianuale în următoarele două săptămâni, arată prognoza ANM pentru intervalul 8–21 decembrie 2025.

Președintelui american Donald Trump "i se rupe de Europa", continent care pentru el "nu reprezintă nimic", afirmă, într-un interviu pentru Știrile PRO TV, reputatul istoric francez Thierry Wolton.

Liderii europeni susțin o „forță multinațională" pentru a asigura pacea în Ucraina, în timp ce Statele Unite se angajează să ofere garanții de securitate. 

PSD a încălcat protocolul coaliției de guvernare. O spun la unison partenerii de la PNL, USR și UDMR. Tonul l-a dat Kelemen Hunor, care le-a reproșat acest lucru social-democraților, după ce au votat moțiunea simplă împotriva Ministrului Mediului.

