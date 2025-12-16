Prognoza meteo actualizată de Crăciun și de Revelion în Capitală. Ce schimbări majore au loc între cele două sărbători

Vestea pe care o așteaptă în primul rând copiii, care vor fi în vacanță: va ninge de Crăciun în București și jumătatea de sud a țării.

Prognoza actualizată anunță precipitații sub formă de lapoviță în ajun și ninsoare, pe 25 decembrie, când scad și temperaturile.

Vestea pe care cei mai dintre noi mulți o așteptam a venit. De Crăciun va ninge în Capitală, chiar de la primele ore ale dimineții. Vor fi însă 0 grade, iar șansele ca zăpada să se aștearnă sunt destul de mici, cel puțin pentru București.

Mai mult va ninge însă în zona Olteniei, când precipitațiile sub formă de ninsoare vor continua și în a doua și a treia zi de Crăciun.

De Revelion nu va ninge

De la Crăciun și până de Revelion vor scădea și temperaturile în toată tara. În medie, temperatura maxima va fi între -3 și -5 grade.

În data de 29, ninsorile se vor înteți în centrul țării și în jumătate de nord. Și vor continua și pe 30 decembrie. În acest interval vor fi și cele mai frigurose zile din acest final de an. În Brașov, spre exemplu, vor fi ziua la prânz -4 grade Celsius. De Revelion, nu va ninge, dar va fi frig - vor fi temperaturi cu minus.

