Vreme atipică de Crăciun și Revelion. Meteorologii au schimbat prognoza pentru perioada sărbătorilor

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obişnuite, în perioada 15 - 29 decembrie, anunţă marţi, meteorologii, care au revizuit, însă, prognoza pentru intervalul 29 decembrie - 5 ianuarie, când temperaturile se vor situa sub cele specifice.

Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

- Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane.

- Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

- Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

- Cantităţile de precipitaţii vor fi local excedentare în regiunile sudice, dar şi deficitare în cele nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026

- Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

- Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026

- Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

- Cantităţile de precipitaţii vor avea o tendinţă uşor deficitară în vestul şi nord-vestul ţării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

