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Meteorologii au emis avertizări de cod galben pentru mai multe regiuni ale țării, inclusiv pentru municipiul București, unde vântul va sufla cu putere, iar ninsoarea va reduce vizibilitatea.

Potrivit prognozei, intervalul de vreme rea începe sâmbătă, 28 noiembrie, la ora 10:00, și se încheie duminică, 29 noiembrie, la ora 20:00.

Ninsorile se extind în sudul țării

În Moldova, ninsorile vor continua până duminică dimineață, iar din cursul zilei de sâmbătă va ninge și în regiunile sudice. Se va depune un strat de zăpadă cu grosimi, în general, de 5-15 centimetri și, izolat, de peste 25 de centimetri.

Cele mai importante cantități de zăpadă sunt așteptate în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, unde va ninge consistent. Stratul de zăpadă va ajunge la 15-20 de centimetri și, izolat, va depăși 25 de centimetri.

Vântul va avea intensificări în regiunile sudice și sud-estice, dar și în zona Carpaților de Curbură. Rafalele vor atinge, în general, 50-70 km/h, iar ninsoarea va fi viscolită, cu vizibilitate redusă.

Cod galben de vânt și viscol în mai multe județe

Prima avertizare cod galben este valabilă din 28 noiembrie, ora 10:00, până pe 29 noiembrie, ora 10:00. Sunt vizate sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, unde vântul va avea rafale de 50-70 km/h.

În primele ore ale intervalului, în județele Vrancea, Galați și Brăila, iar după-amiază în Giurgiu, Călărași, Ilfov și local în Ialomița și Constanța, precum și în București, vântul va fi asociat temporar cu ninsoare. Vizibilitatea va scădea local sub 100 de metri, iar stratul de zăpadă va avea, în general, 5-10 centimetri.

ANM

O altă avertizare cod galben intră în vigoare sâmbătă, la ora 13:00, și este valabilă până duminică, la ora 10:00, pentru județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman. Aici, ninsoarea va fi consistentă, iar vântul va viscoli zăpada, în special în județele Olt și Teleorman.

Duminică, între orele 10:00 și 20:00, sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei vor rămâne sub cod galben de intensificări ale vântului. Rafalele vor ajunge la 50-70 km/h și vor viscoli zăpada deja depusă.

ANM

Cum va fi vremea în București

Capitala va avea parte de vreme închisă, vântoasă și tot mai rece. Sâmbătă, temporar, vor fi precipitații, la început sub formă de ploaie, apoi, din orele amiezii, mai ales sub formă de ninsoare.

Se va depune un strat de zăpadă de 2-4 centimetri, iar vântul va sufla cu rafale de 50-60 km/h, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea. Temperatura va scădea de la aproximativ un grad la începutul intervalului până la -3 grade în timpul nopții.

Duminică, vremea va fi deosebit de rece pentru finalul lunii noiembrie. Vântul va continua să aibă intensificări, cu rafale de 50-55 km/h, iar temperatura maximă va fi de -2...-1 grad.

Pentru București, codul galben de intensificări ale vântului și viscol este valabil până duminică, la ora 10:00. Ulterior, până la ora 20:00, va rămâne în vigoare o avertizare cod galben pentru intensificări ale vântului.

Vreme geroasă până la mijlocul săptămânii viitoare

Răcirea vremii va continua și după acest interval. Până la mijlocul săptămânii viitoare, temperaturile vor fi deosebit de scăzute, iar diminețile și nopțile vor fi geroase în nordul, centrul, estul și local în sudul țării.

Minimele vor coborî, în general, până la -16...-14 grade, în timp ce maximele vor fi negative în cea mai mare parte a țării și se vor încadra, în general, între -6 și 4 grade.