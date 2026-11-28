Edi Iordănescu a preluat echipa Watford, din Anglia. Mesajul transmis tuturor românilor
Antrenorul Edward Iordănescu a preluat echipa Watford din liga secundă engleză şi a afirmat, într-un mesaj pe Facebook, că îşi doreşte foarte mult să aibă un mandat reuşit.
Generează rezumat cu AI
Fostul selecționeral naționalei României a subliniat că „fiecare reuşită a unui român dincolo de graniţele ţării poate deschide o uşă, poate schimba o percepţie şi poate inspira o nouă generaţie”, scrie News.ro.
„Vă mulţumesc din suflet tuturor celor care mi-aţi transmis gânduri bune, mesaje de susţinere şi felicitări cu ocazia numirii mele la Watford FC. Este o mare responsabilitate, dar, în egală măsură, o oportunitate importantă, pe care am ales să o îmbrăţişez cu toată convingerea, energia şi determinarea mea. Simt o responsabilitate profundă faţă de clubul care mi-a oferit această şansă şi care a investit atât de multă încredere în mine şi în capacitatea mea de a construi. Dar, cel puţin în aceeaşi măsură, simt o responsabilitate imensă faţă de români, faţă de suporterii români şi faţă de fotbalul românesc, pe care am onoarea să îl reprezint într-unul dintre cele mai competitive medii fotbalistice din lume. Îmi doresc din tot sufletul să reuşesc. Nu doar pentru mine şi pentru ceea ce reprezintă această provocare în cariera mea profesională, ci şi pentru a demonstra că fotbalul românesc are resurse, că românii au valoare, inteligenţă, creativitate, caracter şi determinare. Că avem capacitatea de a performa la cel mai înalt nivel. Cred că fiecare reuşită a unui român dincolo de graniţele ţării poate deschide o uşă, poate schimba o percepţie şi poate inspira o nouă generaţie. Plec la acest drum cu ambiţie, cu modestie, cu respect şi cu mândria de a fi român”, a scris Iordănescu pe Facebook.
Fostul selecţioner al naţionalei României, în vârstă de 48 de ani, a semnat un contract marţi seară.
Iordănescu era fără contract de un an, după o scurtă perioadă petrecută la Legia Varşovia în 2025.
El a mai condus naţionala României, Gaz Metan Mediaş, FCSB sau CFR Cluj.
La Watford, el va debuta sâmbătă seară, în deplasare, cu Derby County, în a doua ligă engleză.
Video recomandate
Soluția la care a apelat conducerea unui muzeu din Germania pentru a atrage mai mulți vizitatori. Ce a instalat printre opere
Soluția la care a apelat conducerea unui muzeu din Germania pentru a atrage mai mulți vizitatori. Ce a instalat printre opere
Un bărbat a fost înjunghiat mortal, iar principalul suspect este un prieten, în Dolj
La 20 de ani de la condamnarea comunismului, volumul „Nimic de negociat!” readuce în atenție un moment istoric controversat
Se deschide sezonul de schi în România. Primele pârtii îi așteaptă pe turiști la Păltiniș și Azuga
Miss România a stârnit controverse la Miss Universe cu un costum inspirat din operele lui Brâncuși
Șoferii luați prin surprindere de iarnă au dat buzna la vulcanizări. Tot mai mulți aleg anvelopele all-season
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat pentru al doilea an consecutiv cel mai apreciat din Europa
România, pe locul al doilea în UE la rata deceselor premature asociate poluării cu particule fine, după Bulgaria
Alba Iulia se pregătește pentru Ziua Națională a României
O fetiță de 4 luni, salvată cu o tehnică folosită în premieră în România. „O să vedem viața cu alți ochi”
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit