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Fostul selecționeral naționalei României a subliniat că „fiecare reuşită a unui român dincolo de graniţele ţării poate deschide o uşă, poate schimba o percepţie şi poate inspira o nouă generaţie”, scrie News.ro.

„Vă mulţumesc din suflet tuturor celor care mi-aţi transmis gânduri bune, mesaje de susţinere şi felicitări cu ocazia numirii mele la Watford FC. Este o mare responsabilitate, dar, în egală măsură, o oportunitate importantă, pe care am ales să o îmbrăţişez cu toată convingerea, energia şi determinarea mea. Simt o responsabilitate profundă faţă de clubul care mi-a oferit această şansă şi care a investit atât de multă încredere în mine şi în capacitatea mea de a construi. Dar, cel puţin în aceeaşi măsură, simt o responsabilitate imensă faţă de români, faţă de suporterii români şi faţă de fotbalul românesc, pe care am onoarea să îl reprezint într-unul dintre cele mai competitive medii fotbalistice din lume. Îmi doresc din tot sufletul să reuşesc. Nu doar pentru mine şi pentru ceea ce reprezintă această provocare în cariera mea profesională, ci şi pentru a demonstra că fotbalul românesc are resurse, că românii au valoare, inteligenţă, creativitate, caracter şi determinare. Că avem capacitatea de a performa la cel mai înalt nivel. Cred că fiecare reuşită a unui român dincolo de graniţele ţării poate deschide o uşă, poate schimba o percepţie şi poate inspira o nouă generaţie. Plec la acest drum cu ambiţie, cu modestie, cu respect şi cu mândria de a fi român”, a scris Iordănescu pe Facebook.

Fostul selecţioner al naţionalei României, în vârstă de 48 de ani, a semnat un contract marţi seară.

Iordănescu era fără contract de un an, după o scurtă perioadă petrecută la Legia Varşovia în 2025.

El a mai condus naţionala României, Gaz Metan Mediaş, FCSB sau CFR Cluj.

La Watford, el va debuta sâmbătă seară, în deplasare, cu Derby County, în a doua ligă engleză.