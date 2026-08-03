Administraia Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni o estimare a evoluțiilor termice și a precipitațiilor din România, în perioada 3-16 august. Potrivit ANM, căldura extremă, care arde zilele acestea țara, se va disipa începând cu săptămâna viitoare. În schimb, prognoza indică furtuni aproape în fiecare zi, în toată țara, începând cu data de 6 august.

Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată). Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țării și adaptate local cu modele statistice și sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariție a precipitațiilor.

BANAT

Până în data de 6 august procesul de încălzire a vremii va continua, va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Media temperaturilor maxime va crește de la 37 de grade în prima zi, până în jurul a 39 de grade, la mijlocul primei săptămâni. În următoarele trei zile temperaturile diurne vor scădea treptat (spre o medie a maximelor termice de 31...32 de grade în 9 august), dar canicula și disconfortul termic vor persista local, mai ales la început. În cea de-a doua săptămână media temperaturilor maxime va avea variații între 30 și 34 de grade.

Minimele termice se vor situa, în medie, între 18 și 21 de grade în prima săptămână, când local vor caracteriza nopțile ca fiind tropicale, apoi vor scădea și vor fi cuprinse între 15 și 18 grade. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi după data de 6 august, aproape zilnic.

CRIȘANA

Până la mijlocul primei săptămâni de prognoză vremea va continua să se încălzească, va fi caniculă, disconfortul termic accentuat, iar temperaturile maxime, extrem de ridicate, vor atinge o medie de 39...40 de grade. Ulterior, acestea vor scădea treptat, astfel că va mai fi caniculă și disconfort termic doar la început, pentru ca la finalul săptămânii media maximelor să nu mai depășească 32 de grade. În cea de-a doua săptămână media maximelor termice va fi cuprinsă între 30 și 34 de grade. Media minimelor termice va avea variații între 18 și 22 de grade în prima parte a intervalului, când local va caracteriza nopți tropicale și între 14 și 18grade în cea de-a doua parte a perioadei. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi după data de 6 august, aproape zilnic.

TRANSILVANIA

Vremea va fi tot mai caldă, pe arii extinse caiculară și cu disconfort termic accentuat până în data de 7 august, iar media maximelor termice va fi de 34...36 de grade. În următoarele două zile valorile termice maxime vor scădea spre o medie de 28...29 de grade, apoi media acestora va oscila între 27 și 31 de grade. Minimele de temperatură vor fi între 14 și 18 grade în prima săptămână, apoi vor scădea și se vor situa între 12 și 15 grade.

Perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică vor fi aproape zilnic, după data de 6 august.

MARAMUREȘ

Media maximelor termice va crește de la 35 de grade în prima zi, până la 37...38 de grade în data de 6 august; va fi caniculă și disconfort termic accentuat. În următoarele trei zile media va scădea treptat spre 28 de grade, iar disconfortul termic se va diminua. În cea de-a doua săptămână, temperaturile maxime vor fi în medie de 28...32 de grade. Media minimelor termice va avea variații între 17 și 19 grade în prima parte a intervalului de prognoză, apoi între 13 și 16 grade.

Perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică vor fi aproape zilnic, după data de 6 august.

MOLDOVA

Până în data de 7 august zilele vor fi caniculare, iar nopțile, local, tropicale. Media pe întreaga regiune a maximelor termice va fi de 34...36 de grade, iar a minimelor de 17...20 de grade. În zilele de 8 și de 9 august valorile termice vor scădea treptat, cu până la 6...7 grade. În cea de-a doua săptămână de prognoză, media temperaturilor maxime se va situa între 27 și 32 de grade și a minimelor între 14 și 17 grade.

Perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică vor fi aproape zilnic, după data de 5 august.

DOBROGEA

În prima săptămână vremea va continua să se încălzească, va fi călduroasă, disconfortul termic se va accentua, nopțile vor fi tropicale, iar în zona continentală va deveni caniculară; media temperaturilor maxime va fi de 32...35 de grade, iar a minimelor va urca de la 19 grade în prima noapte, până la 22 de grade în ultima. În cea de-a doua săptămână temperaturile vor scădea și disconfortul termic se va reduce; media maximelor termice va fi de 29...32 de grade, iar a minimelor se va situa în jurul valorii de 18 grade.

Până în data de 6 august vor fi averse slabe și izolate, apoi va crește probabilitatea ca acestea să devină mai frecvente și mai intense.

MUNTENIA

Până spre finalul primei săptămâni procesul de încălzire al vremii va continua, disconfortul termic va crește, canicula se va extinde, iar nopțile vor deveni tropicale în cea mai mare parte a regiunii; temperaturile maxime vor fi în medie de 35...37 de grade, iar cele minime de 17...20 de grade. În zilele care vor urma valorile termice vor scădea, media maximelor termice nu va mai trece de 34 de grade, iar a minimelor de 18 grade.

Până în data de 6 august vor fi averse slabe și izolate, apoi va crește probabilitatea ca acestea să devină mai frecvente și mai intense.

OLTENIA

În prima parte a intervalului vremea va fi caniculară, nopțile tropicale și disconfortul termic accentuat; media maximelor termice va fi de 35...37 de grade, iar a minimelor de 18...20 de grade. O scădere a valorilor termice se va resimți în cea de-a doua parte a intervalului, când media maximelor termice va avea variații între 30 și 34 de grade, iar a minimelor între 15 și 18 grade.

Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi aproape zilnic, după data de 6 august.

LA MUNTE

Până în data de 6 august vremea va continua să se încălzească ușor. Media temperaturilor maxime va crește de la 24 de grade în prima zi, până în jurul a 26 de grade, la mijlocul primei săptămâni. În următoarele trei zile temperaturile diurne vor scădea treptat spre o medie a maximelor termice de 18...19 grade în ziua de 9 august. În cea de-a doua săptămână, media temperaturilor maxime va avea variații între 17 și 22 de grade. Minimele termice se vor situa, în medie, între 13 și 16 grade în prima săptămână și între 9 și 12 grade în cea de-a doua.

Perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe supradețe mici până în data de 5 august, apoi pe arii extinse.