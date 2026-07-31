Căldură extremă în România. ANM a emis Cod portocaliu de caniculă. Unde vor fi cele mai mari temperaturi

Vremea
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Canicula 2
Inquam Photos / Octav Ganea

Valul de căldură care a lovit România a început să se intensifice. Mai multe regiuni sunt sub avertizare de caniculă, iar în patru județe ANM a emis Cod portocaliu. 

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Stirileprotv

În sudul și vestul Olteniei, în Banat, Crișana, Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei valul de căldura va persista, iar sâmbătă (1 august) și duminică (2 august) se va intensifica și se va extinde și în jumătatea nordică a Moldovei, transmite Administrația Națională de Meteorologie.

Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 33 și 38 de grade, iar în Câmpia de Vest sâmbătă și duminică se vor atinge local valori de 39 de grade și izolat de 40 de grade, potrivit meteorologilor.

Local nopțile vor fi tropicale, astfel că minimele se vor situa în general între 20 și 24 de grade, cu cele mai mari valori în Dealurile de Vest.

În restul regiunilor vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere.

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Meteorologii avertizează că valul de căldură se va intensifica pe parcursul săptămânii viitoare (perioada 4 – 9 august), va fi caniculă și disconfort termic accentuat.

Cod portocaliu și Cod galben până sâmbătă dimineață

ANM a emis un Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală valabil în intervalul 31 iulie, ora 10 – 1 august, ora 10.

Vineri (31 iulie), în sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și în Maramureș se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33...35 de grade în cea mai mare parte a

Transilvaniei și în jurul valorii de 37 de grade în sudul Banatului. Pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 20...22 de grade.

De asemenea, în același interval este valabil și un Cod portocaliu, în județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare.

În aceste zone va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de 20...24 de grade.

Valul de căldură se va extinde

Începând de sâmbătă dimineață, ora 10, până duminică dimineață, la aceeași oră, este valabil un alt Cod galben de caniculă.

Sâmbătă (1 august), în sudul și vestul Olteniei, în sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei precum și în jumătatea nordică a Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade,

cu cele mai mari valori în sudul Banatului și în sud-vestul Transilvaniei. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime cuprinse în general între 18 și 22 de grade.

De asemenea, în același interval, județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureș vor fi sub Cod portocaliu de caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală.

În județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, canicula se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor încadra între 37 și 39 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.

Local noaptea va fi tropicală cu minime cuprinse în general între 20 și 24 de grade.

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Etichete: anm, caldura, canicula, cod portocaliu, cod galben,

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