Autoritățile de la Moscova nu au furnizat nicio cauză oficială pentru decesul unei laborante de la un institut pentru cercetarea ciumei din Siberia. Donald Trump și-a oferit ajutorul.

Daria Șipilova, o tânără laborantă la Institutul de Cercetare Anti-Ciumă din Irkutsk, Rusia, a fost internată pe 29 septembrie și a murit în primele ore ale zilei de 2 octombrie.

OMS a declarat că este în contact cu autoritățile ruse după moartea femeii.

Christian Lindmeier, purtător de cuvânt al OMS: „Evaluarea inițială a riscului realizată de OMS, pe baza informațiilor disponibile, estimează un risc moderat spre scăzut pentru regiunea Irkutsk, un risc scăzut pentru Federația Rusă în ansamblu și un risc foarte scăzut pentru regiunea europeană a OMS.”

Reporter: „Vă îngrijorează posibilul focar de ciumă din Rusia?”

Donald Trump, președintele SUA: „Da. Da, mă îngrijorează. Nu-mi place să văd că se confruntă cu o asemenea situație. Ori de câte ori cineva se confruntă cu o astfel de problemă, suntem întotdeauna dispuși să ajutăm. Vom ajuta.”

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA: „Călătoriile dintre Statele Unite și Rusia sunt foarte limitate, evident, însă, ca în cazul oricărui agent infecțios, dacă o astfel de infecție s-ar răspândi, ar putea ajunge rapid în alte zone. De aceea, urmărim situația îndeaproape.”

Presa locală a anunțat inițial că femeia ar fi fost ucisă de ciumă și a vehiculat două posibile explicații – spargerea unei eprubete cu bacterii vii sau expunerea în timpul unei deplasări de serviciu la granița cu Mongolia, unde există focare naturale de ciumă.

Agenția rusă de sănătate spune că situația este stabilă și că nu există indicii că boala s-ar fi transmis.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin: „Să nu dăm ascultare zvonurilor, speculațiilor și informațiilor de acest fel. Agenția națională de sănătate este instituția în care lucrează specialiști de cel mai înalt nivel. Să ne bazăm pe declarațiile lor oficiale.”

Cu toate acestea, măsurile luate de autorități sugerează că situația este tratată cu precauție.

Aproape 200 de persoane care au intrat în contact cu Daria Șipilova au fost puse sub observație medicală.

Fred Pleitgen, corespondent CNN: „Totuși, sunt deja în vigoare măsuri pentru prevenirea oricărei răspândiri. Dacă ne uităm la unele dintre aceste carantine, ele vizează spitalul în care a fost tratată persoana respectivă. În acest moment, acolo nu mai sunt primiți pacienți noi, iar persoanele internate nu au voie să părăsească spitalul. Și alte spitale din regiune au fost, de asemenea, plasate în carantină.

Cu siguranță, situația îi neliniștește pe mulți dintre locuitorii regiunii, în special pe cei din orașul respectiv. Oamenii cu care am vorbit spun că sunt destul de îngrijorați în acest moment.”

Varianta pulmonară este mai periculoasă și se transmite prin respirație, dar poate fi tratată cu antibiotice dacă este depistată la timp.