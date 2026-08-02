Astfel, de duminică 2 august, ora 09.00, până luni, 3 august, ora 09.00, vremea călduroasă se va menține, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.

Prognoză meteorologică pentru București, intervalul 03.08.2026 ora 09:00 - 04.08.2026 ora 09:00

Vremea va rămâne călduroasă și disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă va fi de 16...19 grade.

Prognoză meteorologică pentru București, intervalul 04.08.2026 ora 09:00 - 05.08.2026 ora 10:00

Vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua, astfel că indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperatura maximă va fi de 35...36 de grade, iar cea minimă se va situa în jurul a 20 de grade (noapte tropicală), mai scăzută în zona periurbană spre 17 grade.

Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla slab până la moderat.

De asemenea, ANM avertizează asupra faptului că, în intervalul 01 august, ora 10 - 05 august, ora 10, pentru municipiul București ”va fi în vigoare o informare meteorologică pentru val de căldură intens, temperaturi extreme, caniculă, disconfort termic, nopți tropicale”.