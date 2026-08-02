ANM a emis cod roșu de caniculă în trei județe din România. Temperaturile ajung la 40 de grade. HARTĂ

În aceste regiuni, valul de căldură intens va persista pentru a treia zi consecutiv şi se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august.

Va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi de 37...38 de grade în judeţul Satu Mare şi 39...40 de grade în judeţele Bihor şi Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Noaptea va fi tropicală cu minime de 19...25 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest.