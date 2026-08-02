ANM a emis cod roșu de caniculă în trei județe din România. Temperaturile ajung la 40 de grade. HARTĂ

Vremea
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Canicula 2

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare Cod roşu de căldură intensă şi temperaturi extreme, care va afecta, în următoarele 24 de ore, judeţele Satu Mare, Bihor şi Arad.

autor
Aura Trif

În aceste regiuni, valul de căldură intens va persista pentru a treia zi consecutiv şi se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august.

Va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi de 37...38 de grade în judeţul Satu Mare şi 39...40 de grade în judeţele Bihor şi Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Noaptea va fi tropicală cu minime de 19...25 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest.

Cod galben este în vigoare pentru vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei, precum și pentru jumătatea nordică a Moldovei. Meteorologii anunță temperaturi maxime cuprinse între 33 și 37 de grade, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în sudul Banatului. Pe arii restrânse, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, iar pe alocuri minimele nocturne vor rămâne între 20 și 22 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Sub cod portocaliu se află județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș. În aceste zone va fi caniculă, cu temperaturi maxime de 35-38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile din timpul nopții vor coborî doar până la 20-24 de grade, menținând caracterul de noapte tropicală.

Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, hidratarea corespunzătoare și limitarea efortului fizic în aer liber.

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Sursa: Agerpres

Etichete: canicula, anm, prognoza meteo, cod rosu, cod portocaliu,

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