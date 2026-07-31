Săptămâna 3 – 10 august

Valorile termice vor fi peste cele specifice perioadei în toată țara, cu cele mai mari abateri în regiunile vestice și nord-vestice.

În același timp, regimul pluviometric va fi deficitar la nivel național, mai ales în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 10 – 17 august

Temperaturile vor continua să fie mai ridicate decât normalul perioadei în cea mai mare parte a țării.

Excepție va face extremitatea de sud-est, unde valorile termice vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă. Cantitățile de precipitații sunt estimate în jurul valorilor normale în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 17 – 24 august

Meteorologii prognozează temperaturi peste media climatologică, în special în vestul țării. Regimul pluviometric va reveni la valori apropiate de normal în toate regiunile.

Săptămâna 24 – 31 august

Temperaturile vor rămâne ușor peste cele normale în regiunile intracarpatice, iar în restul țării vor fi apropiate de media perioadei. Precipitațiile sunt estimate la valori normale la nivelul întregii țări.