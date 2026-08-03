Cod roșu de caniculă extins, temperatura urcă la 41 grade Celsius la umbră. Autoritățile activează planul de măsuri | HARTĂ

ANM a extins Codul roșu de caniculă pentru vestul țării, unde marți se vor înregistra 41 de grade Celsius la umbră. În cursul zilei de luni, doar sud-estul și parțial centrul scapă de caniculă. Ministerul Sănătății a activat planul de măsuri specifice.

Administrația Națională de Meterorologie (ANM) a extins luni Codul roșu de caniculă și pentru ziua de marți, 4 august, vestul țării urmând să fie lovit de temperaturi care ajung și la 41 de grade Celsius la umbră. Luni, doar sud-estul și parțial centrul țării scapă de caniculă, urmând însă ca marți întreaga Românie să se afle sub coduri de temperaturi extrem de ridicate.

Cod Roșu Interval de valabilitate: 04 august, ora 10 – 05 august, ora 10 Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat și noapte tropicală Zone afectate: județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș În județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 38...39 de grade în județul Satu Mare și de 39...41 de grade în județele Bihor, Arad și Timiș. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de până la 24...26 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei. În acest context, Ministerul Sănătăţii a anunţat luni activarea planurilor de măsuri pentru zilele caniculare şi a solicitat direcţiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanţă şi unităţilor de primiri urgenţe aplicarea acestora, pentru a reduce riscurile asupra sănătăţii populaţiei în perioadele cu temperaturi extreme, potrivit Agerpres. Măsuri recomandate de Ministerul Sănătății Principalele măsuri sunt alertarea şi suplimentarea echipajelor de ambulanţă acolo unde numărul solicitărilor este în creştere, verificarea condiţiilor de asigurare a asistenţei medicale în unităţile sanitare, inclusiv a stocurilor de medicamente de urgenţă, în special a celor destinate tratării afecţiunilor determinate sau agravate de caniculă, precum şi a resurselor umane, colaborarea cu autorităţile locale pentru amenajarea punctelor de distribuire a apei potabile şi de acordare a asistenţei populaţiei în spaţiile publice, intensificarea controalelor igienico-sanitare în unităţile cu profil alimentar şi în taberele şcolare. MS recomandă populaţiei să se hidrateze corespunzător, să evite expunerea prelungită la soare, în special în intervalele cu temperaturi maxime, să limiteze activităţile fizice intense desfăşurate în aer liber, dar şi să acorde o atenţie deosebită copiilor, vârstnicilor şi persoanelor cu afecţiuni cronice. "Un gest simplu, precum consumul regulat de apă şi evitarea expunerii prelungite la căldură, poate preveni probleme grave de sănătate. Aveţi grijă de voi şi de cei din jur!", a transmis Ministerul Sănătăţii.

Avertizări meteo pentru luni Cod Roșu Interval de valabilitate: 03 august, ora 10 – 04 august, ora 10 Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat și noapte tropicală Zone afectate: județele Satu Mare, Bihor și Arad În județele Satu Mare, Bihor și Arad valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 37...38 de grade în județul Satu Mare și de 39...40 de grade în județele Bihor și Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 24...25 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei. Cod Portocaliu Interval de valabilitate: 03 august, ora 10 – 04 august, ora 10 Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală Zone afectate: județele Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Maramureș În județele Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș, luni (3 august) valul de căldură va fi persistent și intens și va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade. Cod Galben Interval de valabilitate: 03 august, ora 10 – 04 august, ora 10 Fenomene vizate: val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală Zone afectate: Oltenia, Moldova, vestul și sud-vestul Munteniei și sudul Transilvaniei Luni (3 august), în Oltenia, Moldova, vestul și sud-vestul Munteniei și sudul Transilvaniei valul de căldură va fi persistent. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime de 20...22 de grade. Avertizări meteo pentru marți Cod Portocaliu Interval de valabilitate: 04 august, ora 10 – 05 august, ora 10 Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală Zone afectate: Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei Marți (4 august) valul de căldură se va extinde și se va intensifica, în Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei, unde va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile Banatului. Cod Galben Interval de valabilitate: 04 august, ora 10 – 05 august, ora 10 Fenomene vizate: val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală Zone afectate: Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Olteniei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei Marți (4 august), valul de căldură se va extinde și se va intensifica în Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Olteniei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31...32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 37...38 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













