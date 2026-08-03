Disconfortul termic va fi ridicat pe tot parcursul intervalului, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Vântul va sufla, în general, slab până la moderat, iar cerul va fi variabil, cu perioade mai mult senine, în special pe timpul nopții și al dimineții.

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În intervalul 3 august, ora 10:00 – 4 august, ora 09:00, temperatura maximă va fi de aproximativ 34 de grade, în timp ce minima va coborî la 19–20 de grade. În zonele periurbane, temperaturile nocturne ar putea ajunge la aproximativ 17 grade.

Valul de căldură se va intensifica începând de marți, 4 august. Temperaturile maxime vor ajunge la 36–37 de grade, iar disconfortul termic se va accentua. Minimele nocturne se vor menține în jurul valorilor de 19–20 de grade, ceea ce va favoriza instalarea unei noi nopți tropicale.

Miercuri, 5 august, canicula va fi intensă și persistentă. Temperatura maximă va fi în jur de 37 de grade, iar minima se va situa între 18 și 21 de grade. Indicele temperatură-umezeală va depăși din nou pragul critic, iar disconfortul termic va rămâne accentuat.

Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate pentru ziua de joi, 6 august, când maximele vor ajunge la 37–38 de grade. Noaptea, temperaturile vor rămâne ridicate, cu minime cuprinse între 19 și 22 de grade.