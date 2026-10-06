Dacă autoritățile estimează numărul demonstranților la 200 de mii în toată țara, sindicatele vorbesc despre 450 de mii. Președintele Macron a chemat principalii miniștri, marți seară, la Palatul Élysée.

Cursurile au fost suspendate în aproape 900 de instituții de învățământ. Organizatorii mișcării, care critică condițiile de învățământ și finanțarea școlilor, se așteptau ca aceasta să fie „cea mai amplă zi de proteste” de până acum. Manifestații au avut loc în mai mult de 30 de orașe ale Franței, la care au participat, în total, conform estimărilor autorităților, între 150.000 și 200.000 de persoane.

Nick Beake, jurnalist BBC, Lille: „Suntem în fața unei școli din Lille, în nord. Pompierii intervin pentru a stinge pubelele incendiate. Elevii protestează și este o scenă pe care o vedem replicată în multe locuri din Franța. Protestatarii spun că vor mai multe investiții în educația lor, spun că sălile de clasă se degradează...”

Ministrul Educației, Édouard Geffray, a declarat că, de la începutul revoltelor, au fost răniți 85 de membri ai personalului din educație, peste 200 de elevi și peste 700 de membri ai forțelor de ordine.

Încă nu au fost stabilite împrejurările în care un elev de 15 ani, din clasa a 9-a a unui liceu profesional, și-a pierdut o mână în timpul unei manifestații în apropierea liceului din Lens.

Martorii menționează două posibilități: o grenadă de șoc a poliției care l-ar fi lovit sau pe care adolescentul ar fi ridicat-o de pe jos, moment în care i-a explodat în palmă.

Jurnalist M6: „Ai văzut ce s-a întâmplat?”

Elevi: „Da, am văzut. Toți fugeam, iar grenada a căzut pe mâna lui. Și a explodat.”

Jurnalist M6: „Deci a fost aruncată o grenadă, a fost tras un proiectil și s-a creat o busculadă?”

Elevi: „Da, situația a escaladat brusc. Toată lumea fugea. Era o grenadă lacrimogenă care a explodat pe mâna lui. Mâna i-a fost smulsă de explozie.”

Potrivit autorităților, peste 5.000 de persoane au fost plasate în arest preventiv. Mai mult de 4.400 sunt minori. Dar, după formularea acuzațiilor, doar 10 adulți și 4 copii au rămas în arest.