Unul din trei are dificultăți la citire și matematică. Cei care au analizat situația au găsit și motivele. Raportul vorbește despre rezultate slabe la nivelul întregii Uniuni Europene.

Aproape 34% dintre elevii de 15 ani nu ating nivelul minim la matematică, peste 31% au dificultăți la citire, iar unul din patru nu stăpânește suficient de bine științele. Mai mult, competențele de bază continuă să scadă de peste zece ani. Țara noastră rămâne totuși codașă la testele PISA. Peste jumătate dintre tinerii de 15 ani incluși sunt analfabeți funcțional la matematică și nici la citire și științe nu stăm bine.

Comisia Europeană identifică mai multe cauze în toate statele membre: dispozitivele digitale folosite excesiv, implicarea tot mai redusă a părinților sau utilizarea inteligenței artificiale nepotrivită. Patru din zece elevi învață în școli care se confruntă cu un deficit sever de cadre didactice. Există însă și exemple pozitive. Estonia, Irlanda, Polonia sau Slovacia au reușit să obțină rezultate mai bune. Comisia pregătește acum un nou pachet european pentru educație, care va fi prezentat în noiembrie.