Cum va fi vremea la începutul lunii noiembrie. Meteorologii au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Vremea
03-10-2025 | 09:42
persoană pe strada, umbrela, ploaie
Shutterstock

Meteorologii anunţă că, până la începutul lunii noiembrie, temperaturile se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, posibil uşor mai coborâte în următoarele două săptămâni, în anumite regiuni.  

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2005-2024.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Săptămâna 6 - 13 octombrie

Valorile termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a ţării, posibil uşor mai coborâte în regiunile vestice.

Citește și
ninsoare
Vremea severă lovește România. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, închisă

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Săptămâna 13 - 20 octombrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil uşor mai coborâte în regiunile intracarpatice.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 20 - 27 octombrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi uşor excedentar în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 27 octombrie - 3 noiembrie

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Toate hotelurile din Iași sunt ocupate pentru Pelerinajul Sfântei Parascheva

Sursa: News.ro

Etichete: meteo, prognoza meteo, cum va fi vremea, vremea,

Dată publicare: 03-10-2025 08:56

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
Citește și...
Vremea azi, 3 octombrie. Cod portocaliu de vânt și ploaie în București. Temperaturi de maxim 12 grade. HARTĂ
Vremea
Vremea azi, 3 octombrie. Cod portocaliu de vânt și ploaie în București. Temperaturi de maxim 12 grade. HARTĂ

Vineri dimineață, vremea va fi închisă și rece în majoritatea regiunilor. Ploile vor fi prezente pe arii extinse în sud-vest și sud, local în centru și izolat în restul țării.

Vremea severă lovește România. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, închisă
Stiri actuale
Vremea severă lovește România. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, închisă

Sunt anunțate ore dificile pentru jumătatea sudică a țării și Capitala, unde vremea s-a înrăutățit brusc. Au intrat în vigoare Coduri portocalii de ninsori la munte și vânt puternic, iar două județe se află sub Cod roșu de ploi abundente până vineri.

Vreme extremă în România. Jumătate de țară, sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite
Vremea
Vreme extremă în România. Jumătate de țară, sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite

Urmează ore dificile pentru jumătatea sudică a țării, unde vremea se înrăutățește. Intră în vigoare coduri de ninsori și vânt puternic, iar două județe se vor afla sub cod roșu de ploi abundente.

Cod roșu de ploi abundente în două județe, până vineri seara. Se anunță „vreme severă”. Vremea în București HARTĂ
Vremea
Cod roșu de ploi abundente în două județe, până vineri seara. Se anunță „vreme severă”. Vremea în București HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis joi o atenționare Cod roșu de ploi abundente în județele Dolj și Olt și mai multe atenționări Cod galben și portocaliu de vreme rea, valabile în mai multe județe.

Vremea azi, 2 octombrie. O să plouă mai mult în sud și în sud-vest, iar în zonele montane înalte o să ningă viscolit
Vremea
Vremea azi, 2 octombrie. O să plouă mai mult în sud și în sud-vest, iar în zonele montane înalte o să ningă viscolit

Ziua de joi aduce vreme foarte rece în toată țara, cu maxime de la 8 grade în Bucovina, în estul Transilvaniei și în Oltenia până la 15 grade pe litoral.

Recomandări
Vreme extremă în aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte”
Stiri actuale
Vreme extremă în aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte”

Jumătate de țară se află sub coduri roșii, portocalii și galbene de vânt, ploi abundente și chiar ninsori, la munte.  

Guvernul a găsit o problemă „majoră” pentru economia României: contrabanda. Nazare promite grup de lucru comun cu bulgarii
Stiri Economice
Guvernul a găsit o problemă „majoră” pentru economia României: contrabanda. Nazare promite grup de lucru comun cu bulgarii

Contrabanda reprezintă o problemă majoră pentru economia naţională, ce afectează colectarea de venituri la bugetul statului şi distorsionează piaţa concurenţială, susţine ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.  

Putin ceartă Europa: ”Interzicerea oponenților politici nu funcționează”. Lista opozanților ruși morți după ce l-au criticat
Stiri externe
Putin ceartă Europa: ”Interzicerea oponenților politici nu funcționează”. Lista opozanților ruși morți după ce l-au criticat

Vladimir Putin a criticat Europa pentru ”interzicerea” oponenților politici, spunând că acest lucru nu funcționează. Există însă o lungă listă de oponenți ai lui Putin care ar fi fost uciși la ordinul Kremlinului.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 2 Octombrie 2025

43:21

Alt Text!
La Măruță
2 Octombrie 2025

01:30:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Octombrie 2025

01:46:00

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28