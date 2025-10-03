Cum va fi vremea la începutul lunii noiembrie. Meteorologii au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Meteorologii anunţă că, până la începutul lunii noiembrie, temperaturile se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, posibil uşor mai coborâte în următoarele două săptămâni, în anumite regiuni.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2005-2024.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Săptămâna 6 - 13 octombrie

Valorile termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a ţării, posibil uşor mai coborâte în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Săptămâna 13 - 20 octombrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil uşor mai coborâte în regiunile intracarpatice.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 20 - 27 octombrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi uşor excedentar în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 27 octombrie - 3 noiembrie

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













