Ciclonul Barbara aduce cantități record de ploaie în București și Constanța. La ce trebuie să ne așteptăm

Ploile abundente au generat peste 2.200 de apeluri de urgență în 22 de județe, cu cele mai multe în București-Ilfov, Constanța și Giurgiu. Autoritățile intervin pentru evacuări, iar codul portocaliu rămâne activ până miercuri seara.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a transmis că, până la ora 14:30, au fost colectate date de la centrul de coordonare și STS privind apelurile de urgență legate de codurile roșu și portocaliu. Numai între orele 21 și 10 dimineața s-au înregistrat 2256 de apeluri, cele mai multe în București-Ilfov, urmate de Constanța și Giurgiu.

„Datele pe care le avem sunt date care au intrat acum, ora 14:30, de la centrul nostru de coordonare și mai avem date primite de la STS pentru apelurile de urgență corelate cu codul roșu, codul portocaliu, între orele 21 și orele 10 dimineața. Astăzi, deci doar până la 10 dimineața au fost două 2256 de apeluri corelate cu condițiile meteo. La București-Ilfov au fost 1505 apeluri. Dintre cele 2256, Constanța a avut 354 de apeluri și Giurgiu 166 de apeluri”, a declarat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

Intervenții și evacuări în 73 de localități

El a menționat că sunt afectate 73 de localități din 22 de județe, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din aproximativ 75-76 de imobile, iar șase persoane, inclusiv doi copii, au fost evacuate.

„În cursul zilei de astăzi suntem la 73 de localități din 22 de județe, județele fiind Argeș, Bacău, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș, Constanța, Călărași, Dolj, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Iași, Ilfov, Neamț, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vrancea, Vâlcea și municipiul București. Au intervenit pentru evacuarea apei din aproximativ 75-76 de imobile inundate și au fost evacuate trei persoane în localitatea Siriștea din județul Constanța. Șase persoane, din care doi copii, au fost evacuate”, a adăugat Raed Arafat.

Șeful DSU a subliniat că ploile abundente continuă sub cod portocaliu până la ora 23:00, cu cantități de precipitații ce depășesc media lunii octombrie în mai multe zone.

„În Prahova a fost salvată o persoană care a încercat să traverseze un curs de apă sub un pod și a trebuit să fie asistată pentru a ieși din zona respectivă. Deci intervențiile continuă. Continuă codul portocaliu până la orele 23:00 în seara asta. Ce înseamnă că ploile continuă? Deja s-au atins cantități de apă semnificative în unele zone. Vorbim de cantități de apă care sunt duble sau egale sau vor continua să crească până la ora 23:00 comparativ cu ce ar fi plouat într-o lună întreagă octombrie, adică dacă media pe lună octombrie este 40-60l/m², acum câteva ore deja atinseseră 99l/m² în Constanța și în jur de 45-50l/m² în București și încă continuă ploile și vor continua și sub codul portocaliu”, a explicat Raed Arafat.

El a explicat că instituția sa nu emite codurile meteorologice, ci se pregătește conform acestor coduri și riscurilor asociate.

„Nu noi emitem codurile, noi doar ne pregătim când primim un cod și ne pregătim în conformitate cu codul respectiv și ce prevede ca și impact și ca și efect, ca și situație, ca și risc care va fi, de exemplu. Noi ieri (marți, n.r.) am primit și o analiză făcută de Centrul de Coordonare a Intervenției al Protecției Civile Europene pe România și Bulgaria și în analiza respectivă eram puși la risc mare de impact major a situației în care ne aflăm astăzi. Deci și acolo a fost evaluat risc mare de impact major. Așa că, din punctul nostru de vedere, pregătirile de astăzi, indiferent ce comentarii sunt, erau normale ca sistem de urgență când afară e cod roșu”, a declarat Raed Arafat.

Șeful DSU a evidențiat că previziunile nu sunt exacte în mod absolut și pot suferi schimbări, așa că este de dorit ca efectele să fie mai reduse decât cele estimate inițial: „Nu avem cum să ignorăm astfel de avertizări și când luăm măsurile, nu trebuie să ne cerem scuze că n-a murit nimeni, că a fost un impact mai puțin decât a fost estimat. Trebuie să ne bucurăm că n-a fost impactul care a fost estimat, pentru că nici asta nu este precizie chirurgicală și o chestiune de prognoză care are marjă de eroare, are marjă de modificare în în timpul situației și care poate să se agraveze sau să fie mai ușoară”.

Ploi intense în sudul și estul țării

Florinela Georgescu, directorul de prognoză al ANM, a explicat că miercuri a continuat să plouă intens în sudul și estul țării, cu cele mai mari acumulări de apă în Dobrogea și estul Munteniei, în special în județele cu cod roșu.

„Pe parcursul zilei de astăzi a continuat să plouă așa cum ne așteptăm în toată partea de sud, sud-est, est a teritoriului, cantitățile cele mai mari de apă fiind acumulate în Dobrogea, în partea de est a Munteniei, în județele în cod roșu. Sigur, cel mai afectat județ, cel puțin din datele pe care le avem până acum, este județul Constanța. Acolo, de altfel, după expirarea codului general roșu la ora 15:00 a fost emis în continuare încă un cod roșu pentru următoarele trei ore. Sunt zone în Constanța cu efecte asupra populației. Sunt zone izolate. Cantitățile de apă au depășit 100-120l/m²”, a precizat directorul de prognoză al ANM.

Ea a explicat că județele sub cod roșu au avut cantități de ploaie de peste 100 l/m², iar cele cu cod portocaliu au primit între 50 și 70 l/m².

„De altfel, cantități de peste 100l/m² au înregistrat și în celelalte județe care au fost în cod roșu, iar cantități importante de apă care au depășit 50-70l/m² în celelalte județe care au fost în cod portocaliu. Până la ora 23:00 rămâne în vigoare codul portocaliu pentru toată partea de țară despre care v-am vorbit, urmând ca ploile să înceteze treptat, vremea să se amelioreze pe parcursul nopții care urmează. Fără doar și poate, sunt foarte multe localități care în acest moment au probleme”, a mai declarat Florinela Georgescu.

Cantități record de ploaie în București

Specialistul a menționat că în București s-au măsurat aproximativ 70 l/m² de ploaie, ceea ce se potrivește cu prognoza care estima între 70 și 90 l/m².

„În București, la stațiile meteorologice, cele trei stațiuni meteo ale ANM, precum și la pluviometrele Apa Nova, s-au înregistrat cantități în jurul a 70l/m² de la începutul evenimentului. Este posibil, până mâine dimineață, să mai primim și alte informații. Pe de o parte, această cantitate este în limită la ceea ce estimăm, pentru că pentru București, din prognozele noastre detaliate, se poate deduce, se pot aduna acele cantități și se poate vedea că estimarea a fost pentru cantități între 70 și 90l/m². Aceste cantități sunt foarte mari pentru București. Sunt practic dublul a ceea ce ar trebui să se adune într-o lună normală, deci o lună întreagă normală octombrie în zona Capitalei și pe de altă parte, atunci când a fost inclus Bucureștiul în zona avertizată cu cod roșu s-a ținut cont, așa cum facem întotdeauna, și de vulnerabilitățile acestui mare oraș”, a mai explicat ea.

Florinela Georgescu a recomandat să se acorde mare atenție avertizărilor meteorologice, care sunt formulate succint și precis.

„Recomand, așa cum facem întotdeauna, că avertizările meteorologice să fie citite cu extrem de mare atenție, pentru că ele sunt concentrate în câteva fraze. Deci un text foarte scurt, în care fiecare cuvânt este cântărit cu foarte mare atenție. În aceste avertizări, în codul roșu se specifica faptul că așteptăm în zona avertizată cantități care pot ajunge la 100l, izolat 120-140, deci în niciun caz nu era de așteptat. Evident că în orice județ am avut zone în care a plouat mai mult, zone în care a plouat mai puțin. Evident că și în orașul București, au fost cartiere mai afectate, mai puțin afectate”, a transmis specialistul.

Ea a precizat că pentru prognoze se utilizează modele numerice care prevăd severitatea fenomenelor meteorologice, însă aceste modele pot indica cantități variabile de precipitații.

„Pe de altă parte, alt lucru foarte important de știut, se folosesc modele numerice care fac o anticipare a ceea ce urmează să se întâmple, a gravității fiecărui fenomen meteo în parte. Aceste anticipări fiind rezultatele unor modele numerice pe care le folosim în realizarea prognozei, au propus soluții diferite. Cantități mai mari sau mai mici posibile în municipiul București. Sigur că în prognoza pe care am realizat-o ne-am străduit să facem și o mediere, dar și o gândire, bineînțeles științifică, o gândire a noastră, ca profesioniști meteorologi, cât de grav va fi evenimentul pentru zona Capitalei și în general pentru zona pe care am avertizat-o”, a mai declarat directorul de prognoză al ANM.

