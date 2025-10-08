Pompierii au gestionat 38 de intervenţii din cauza Codului roșu din Capitală. Autoritățile fac apel la populație

Activitatea didactică este suspendată miercuri în Bucureşti, în contextul avertizării de Cod roşu de ploi emise de Administraţia Naţională de Meteorologie.

Astfel, toate unităţile de învăţământ preuniversitar din Bucureşti - creşe, grădiniţe, şcoli, licee - au activitatea suspendată miercuri.

Şi universităţile au transmis că îşi desfăşoară miercuri cursurile online sau le vor recupera ulterior. Este vorba despre Universitatea Bucureşti, Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Academia de Studii Economice, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară şi Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA).

Codul roșu, valabil până miercuri

Marţi seara, de la ora 21:00, a intrat în vigoare un Cod roşu de ploi abundente, valabil până miercuri la ora 15:00.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, i-a îndemnat pe bucureşteni să evite deplasările miercuri, mai ales în zonele aglomerate şi în cele inundabile.

„Îi rog ca pe perioada codului roşu să evite deplasările din casă. Îi rog să evite partea aglomerată a oraşului, să evite zonele care ştiu că sunt inundabile. Viaţa lor şi viaţa noastră este cea mai importantă în aceste momente. Trebuie să ne asigurăm că trecem peste aceste momente fără victime. (...) Prioritatea noastră este să asigurăm bucureştenii că nu sunt în pericol, că nu se blochează oraşul, că nu se creează acea vâlvă în a merge şi a lua copilul de la şcoală şi a-l duce acasă", a spus Bujduveanu, într-o conferinţă de presă.

Şi judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu şi Ilfov se află sub Cod roşu de ploi abundente. Şi în aceste zone şcolile au cursurile suspendate.

Situații de urgență din cauza furtunii

ISU Bucureşti-Ilfov a intervenit pentru gestionarea a 38 de situaţii de urgenţă generate de vreme, de marţi dimineaţă până miercuri dimineaţă. În Sectorul 4, un copac a căzut peste o maşină în care erau două persoane, dar acestea au refuzat transportul la spital.

„Ca urmare a fenomenelor meteo, pe durata codurilor meteorologice, în perioada 07.10, ora 10:00 - 08.10, ora 05:45, ISU B-IF a gestionat 38 de intervenţii in municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov”, a anunţă, miercuri, ISU Bucureşti-Ilfov.

În Capitală au fost gestionate 25 de intervenţii:

- 18 copaci căzuţi;

- 3 elemente de construcţie desprinse;

- 5 acumulări de apă.

Au fost afectate 17 autoturisme.

În judeţul Ilfov au fost gestionate 13 intervenţii:

- 3 copac căzuţi;

- 2 elemente de construcţie;

- 8 acumulări de apă.

A fost afectat un autoturism.

„O situaţie mai deosebită s-a produs pe strada Trestiana, sector 4 - un copac căzut peste un autoturism aflat în deplasare. În auto se aflau două persoane care au ieşit singure din acesta, fără acuze acuze medicale, iar după ce au fost asistate de către echipajul SMURD au refuzat transportul la spital”, a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.

