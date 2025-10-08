De ce furtuna din Capitală nu a fost atât de severă. Unde se află nucleul Ciclonului Barbara

Stiri actuale
08-10-2025 | 13:26
×
Codul embed a fost copiat

Ciclonul Barbara a ajuns și deasupra Capitalei, însă nu cu toată forța. Nucleul masei de aer care a adus Cod roșu de ploi torențiale este acum în zona Mării Negre.

autor
Valentina Neagu

ApaNova a anunțat că sistemul de canalizare a fost tranzitat de un debit comparabil cu al Prutului.

Au fost făcute sute de sesizări în București: zeci de copaci s-au prăbușit, inclusiv peste mașini.

Un bărbat care locuiește în Sectorul 3 al Capitalei s-a trezit miercuri dimineață cu mașina distrusă din cauza ploii necontenite.

Bărbat:Se vede, asta de aici, parbriz, acoperiș, că a fost copac mare. Dimineață m-au sunat și pe mine vecinii și mi-au zis: «Vezi că mi-a căzut copacul». Le-am zis acum două zile să-l tăiem, că mi-e frică de el.”

Citește și
ciclon
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă

În total, de marți dimineață, în București s-au prăbușit peste 30 de arbori și au fost afectate peste 30 de autoturisme. Iar în județul Ilfov au căzut 6 copaci și au fost afectate 2 mașini încă de azi-noapte.

Străzile s-au transformat în lacuri în jurul Capitalei

În multe localități din preajma Capitalei, străzile s-au umplut de apă.

Corespondent PRO TV: „În Popești-Leordeni s-au acumulat cantități mari de apă. Pe această stradă a plouat atât de tare încât carosabilul s-a transformat într-un mic lac. În această zonă apa trece de gleznă. Tot în Popești-Leordeni, dar pe o altă stradă, apa a ajuns la nivelul bordurii. Oamenii din zonă s-au pregătit și și-au pus în fața curții acești saci cu nisip.”

A plouat fără oprire aproape toată noaptea. Mașinile de intervenție abia au făcut față.

Corespondent PRO TV:Ca să vă dați seama cât de mult a plouat în această zonă, toată această apă s-a strâns în doar jumătate de oră.”

Bărbat:Multă ploaie.”

Șoferii nevoiți să iasă în trafic au circulat cu dificultate. Aceeași situație s-a întâlnit și în Pantelimon.

Autoritățile au lucrat la capacitate maximă pentru a limita pagubele

Bărbat:A ajuns până la prima treaptă. Canalul e înfundat și nu face față.”

Irinel Precup, inspector-șef ISU București și Ilfov:Intervențiile au fost punctuale, ca să nu se ajungă în zonele locuibile.”

Sistemele de canalizare din Capitală au funcționat la capacitate maximă. Însă, în multe zone, s-a acumulat apă pe carosabil. Compania Apa Nova a suplimentat echipele din teren cu peste 500 de specialiști.

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei:Suntem cu motopompele în pasajele și tunelurile din București, vrem să nu avem acumulări mari de apă, pentru că urmează o zi complicată.”

Activitatea este coordonată de la Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență.

Capitala și județele Ilfov, Constanța, Giurgiu, Călărași și Ialomița rămân sub cod roșu de ploi torențiale până la ora 15:00.

Fenomenul meteo botezat Barbara, de Serviciul Meteorologic din Italia, este vinovat pentru aceste precipitații. Potrivit meteorologilor, cantitățile de apă în zonele vizate cu cod roșu pot depăși 140 de litri pe metru pătrat, adică de două ori mai mult decât media unei luni întregi.

Monica Ionită, climatolog:Sistemul de canalizare al Bucureștiului a fost conceput să reziste undeva la 50–60 L/m². Acum, dacă ne gândim, este posibil să avem dublu față de această valoare. Există riscul ca o mare parte a metroului să fie infiltrații de apă și chiar inundații în anumite zone ale Bucureștiului.”

Capitala și județul Ilfov vor ieși din codul roșu de ploi torențiale la ora 15. Spre seară, ciclul Barbara se va deplasa spre Ucraina, iar ploile vor scădea în intensitate.

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, ploaie, ciclon,

Dată publicare: 08-10-2025 13:24

Articol recomandat de sport.ro
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Citește și...
Noul ciclon a scos la iveală cel mai mare pericol din București, într-un episod de vreme severă: „Nu cade peste noapte”
Stiri actuale
Noul ciclon a scos la iveală cel mai mare pericol din București, într-un episod de vreme severă: „Nu cade peste noapte”

E Cod galben de vijelii în partea de sud-est a țării, iar situația se va înrăutăți. Pe seară intră în vigoare și un Cod roșu, în Constanța, Călărași și Ialomița. Din acest motiv, elevii din județul Constanța vor rămâne acasă.

Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă
Stiri actuale
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă

Se întorc furtunile în România. Un nou ciclon, care mătură acum Bulgaria și Grecia, va pune stăpânire pe jumătate de țară. Vin ploi abundente, vijelii și ninsori.  

Ciclonul aduce temperaturi de iarnă în plină toamnă. Vezi zonele din România afectate de frig, vânt și ninsoare
Vremea
Ciclonul aduce temperaturi de iarnă în plină toamnă. Vezi zonele din România afectate de frig, vânt și ninsoare

Un nou ciclon - format în Marea Adriatică - a ajuns duminică seară deasupra României, cu frig, ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte.

Recomandări
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
Stiri Politice
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan

Judecătorii Curții Constituționale au amânat din nou, miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților, fiind anunțată data de 20 octombrie. De asemenea, a fost amânată și decizia privind măsurile fiscale.

LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Probleme în 20 de județe din cauza furtunilor. Când expiră codul roșu
Stiri actuale
LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Probleme în 20 de județe din cauza furtunilor. Când expiră codul roșu

Un cod roșu de ploi torențiale este valabil miercuri până la ora 15:00 în cinci județe și municipiul București. Va ploua abundent și vor fi cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp.

O localitate din Constanța este izolată complet din cauza apelor. Drumurile sunt blocate în urma inundațiilor
Stiri actuale
O localitate din Constanța este izolată complet din cauza apelor. Drumurile sunt blocate în urma inundațiilor

O localitate din judeţul Constanţa este momentan izolată din cauza acumulării masive de apă şi a revărsării unui canal colector.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 08 Octombrie 2025

03:13:12

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 07 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Octombrie 2025

01:45:00

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28