De ce furtuna din Capitală nu a fost atât de severă. Unde se află nucleul Ciclonului Barbara

Ciclonul Barbara a ajuns și deasupra Capitalei, însă nu cu toată forța. Nucleul masei de aer care a adus Cod roșu de ploi torențiale este acum în zona Mării Negre.

ApaNova a anunțat că sistemul de canalizare a fost tranzitat de un debit comparabil cu al Prutului.

Au fost făcute sute de sesizări în București: zeci de copaci s-au prăbușit, inclusiv peste mașini.

Un bărbat care locuiește în Sectorul 3 al Capitalei s-a trezit miercuri dimineață cu mașina distrusă din cauza ploii necontenite.

Bărbat: „Se vede, asta de aici, parbriz, acoperiș, că a fost copac mare. Dimineață m-au sunat și pe mine vecinii și mi-au zis: «Vezi că mi-a căzut copacul». Le-am zis acum două zile să-l tăiem, că mi-e frică de el.”

În total, de marți dimineață, în București s-au prăbușit peste 30 de arbori și au fost afectate peste 30 de autoturisme. Iar în județul Ilfov au căzut 6 copaci și au fost afectate 2 mașini încă de azi-noapte.

Străzile s-au transformat în lacuri în jurul Capitalei

În multe localități din preajma Capitalei, străzile s-au umplut de apă.

Corespondent PRO TV: „În Popești-Leordeni s-au acumulat cantități mari de apă. Pe această stradă a plouat atât de tare încât carosabilul s-a transformat într-un mic lac. În această zonă apa trece de gleznă. Tot în Popești-Leordeni, dar pe o altă stradă, apa a ajuns la nivelul bordurii. Oamenii din zonă s-au pregătit și și-au pus în fața curții acești saci cu nisip.”

A plouat fără oprire aproape toată noaptea. Mașinile de intervenție abia au făcut față.

Corespondent PRO TV: „Ca să vă dați seama cât de mult a plouat în această zonă, toată această apă s-a strâns în doar jumătate de oră.”

Bărbat: „Multă ploaie.”

Șoferii nevoiți să iasă în trafic au circulat cu dificultate. Aceeași situație s-a întâlnit și în Pantelimon.

Autoritățile au lucrat la capacitate maximă pentru a limita pagubele

Bărbat: „A ajuns până la prima treaptă. Canalul e înfundat și nu face față.”

Irinel Precup, inspector-șef ISU București și Ilfov: „Intervențiile au fost punctuale, ca să nu se ajungă în zonele locuibile.”

Sistemele de canalizare din Capitală au funcționat la capacitate maximă. Însă, în multe zone, s-a acumulat apă pe carosabil. Compania Apa Nova a suplimentat echipele din teren cu peste 500 de specialiști.

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei: „Suntem cu motopompele în pasajele și tunelurile din București, vrem să nu avem acumulări mari de apă, pentru că urmează o zi complicată.”

Activitatea este coordonată de la Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență.

Capitala și județele Ilfov, Constanța, Giurgiu, Călărași și Ialomița rămân sub cod roșu de ploi torențiale până la ora 15:00.

Fenomenul meteo botezat Barbara, de Serviciul Meteorologic din Italia, este vinovat pentru aceste precipitații. Potrivit meteorologilor, cantitățile de apă în zonele vizate cu cod roșu pot depăși 140 de litri pe metru pătrat, adică de două ori mai mult decât media unei luni întregi.

Monica Ionită, climatolog: „Sistemul de canalizare al Bucureștiului a fost conceput să reziste undeva la 50–60 L/m². Acum, dacă ne gândim, este posibil să avem dublu față de această valoare. Există riscul ca o mare parte a metroului să fie infiltrații de apă și chiar inundații în anumite zone ale Bucureștiului.”

Capitala și județul Ilfov vor ieși din codul roșu de ploi torențiale la ora 15. Spre seară, ciclul Barbara se va deplasa spre Ucraina, iar ploile vor scădea în intensitate.

