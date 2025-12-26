O pisică dispărută fără urmă de cinci ani s-a întors acasă nevătămată la stăpâna ei, chiar înainte de Crăciun

O pisică neagră a fost reunită cu familia sa chiar înainte de Crăciun, la cinci ani după ce dispăruse. Felina rătăcitoare Bindi a „dispărut fără urmă” din casa sa din Haddenham, Cambridgeshire, în august 2020.

În ciuda apelurilor publicate pe rețelele sociale și a căutărilor pe traseele locale de plimbare timp de mai multe luni, proprietara îndurerată, Jilly Fretwell, nu a reușit să-și găsească pisica mult iubită. Manager de proiect software, Jilly, în vârstă de 29 de ani, credea că Bindi a dispărut definitiv, până când a primit un telefon neașteptat de la un cabinet veterinar, joi, 18 decembrie, care o anunța că pisica fusese găsită, relatează Daily Express.

„A părut cu adevărat un miracol de Crăciun. Abia când am văzut-o am reușit să credem că era într-adevăr ea. Suntem atât de recunoscători că era microcipată și că este în viață și sănătoasă. Nu am mai auzit niciodată de o pisică dispărută atât de mult timp care să se întoarcă în stare perfecta”, a declarat tânăra.

Ce sfat are pentru alți stăpâni de pisici

Ea a mai spus că, înainte să dispară, Bindi obișnuia să iasă „pentru câteva ore și apoi să se întoarcă imediat”, adăugând: „Așa că a fost foarte ciudat să lipsească mai mult de o zi. Chiar nu știam ce se întâmplase.”

Acum, proprietara îi încurajează pe alții să-și microcipeze pisicile. A spus că nu există „niciun indiciu” despre unde ar fi putut fi Bindi în ultimii cinci ani, dar că este pur și simplu fericită că o are din nou acasă.

Ea a continuat: „Este cea mai afectuoasă și iubitoare pisică pe care am cunoscut-o vreodată. Își pune lăbuțele pe umerii tăi ca să-ți ofere o îmbrățișare adevărată. Este foarte calmă și drăgălașă. Cred că a fost îngrijită de cineva; arată într-o formă excelentă. Probabil a stat în casă, dar nu am nicio idee.”

