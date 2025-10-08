Ciclonul Barbara a măturat 20 de județe. Inundațiile au blocat circulația rutieră pe mai multe drumuri din țară

Ciclonul Barbara a creat probleme în 20 de județe din sudul și estul țării. În Constanța, în unele localități, codul roșu de ploi a fost prelungit până la ora 18.

Pe mai multe drumuri circulația rutieră a fost oprită din cauza inundațiilor. Apele au inundat gospodării și terenuri întinse.

Șase persoane aflate în pericol - patru adulți și doi copii - au fost evacuate pe brațe de pompieri și duse la adăpost. În localitatea Siliștea - cu 1.500 de locuitori - apele s-au revărsat pe drumuri, în curți și în locuințe.

Corespondent Știrile PRO TV: „Așa arată acum după ore întregi de ploaie torențială aproape toate curțile din Siliștea. Apa a intrat în gospodării, a acoperit grădinile oamenilor și în multe locuri a intrat și în case."

Femeie: „Gardurile sunt o grămadă afectate. Nici nu aveam cum să văd atunci că apa era foarte, foarte mare.”

Accesul cu mașina nu s-a putut face timp de câteva ore.

Corespondent Știrile PRO TV: „Singurul drum care duce la Siliștea este acoperit de apă, iar accesul este imposibil. Practic, localitatea este complet izolată în acest moment. Șoseaua este inundată pe o porțiune de câteva sute de metri, iar mașinile nu mai pot trece."

Viituri și intervenții de urgență

Pe un alt drum, viitura puternică a mutat din loc un autoturism aflat în mers. Înăuntru se aflau două persoane care au cerut ajutor.

Șofer: „A venit dintr-o dată apa foarte mare. Treceau mașinile, noi ne-am luat după ele și noi am rămas cu mașina și am sunat imediat că simțeam cum se mișcă mașina."

În localitatea Țepeș Vodă din județul Constanța, cât vezi cu ochii terenurile sunt inundate. Un șofer a fost surprins de viitură și dus pe câmp cu mașina. Pompierii au mers 1 km pe jos până la el.

Ana Maria Stoica, ISU: „Un autoturism a fost luat de viitură și a fost proiectat în câmp. În timp ce se deplasau la intervenții, colegii din Medgidia au salvat alte două persoane care se aflau pe plafonul altui autoturism. Acestea fiind predate echipajului medical în siguranță."

Șofer: „E apă foarte multă, vine spre șosea și nu se poate trece."

Corespondent Știrile PRO TV: „Ceea ce vedeți aici ar trebui să fie un drum care duce spre localitatea Crucea, însă acesta este impracticabil, este acoperit complet cu apă, iar în spatele meu apa atinge undeva la peste un metru."

În localitatea Tariverde a plouat continuu timp de 15 ore.

Corespondent Știrile PRO TV: „În spatele meu se vede cum viitura care s-a format pe câmp coboară cu viteză spre sat, deja primele gospodării sunt afectate. Apa a pătruns în casele oamenilor."

În Istria, nouă case au fost inundate.

Reporter: „Peste tot în casă, peste tot?”

Femeie: „Da, peste tot.”

Reporter: „Ați scos parchetul?”

Femeie: „Tot.”

Femeie: „Am scos întruna, uitați, e beciul plin.”

Bărbat: „De pe câmp a venit, dacă nu mai plouă, văd că s-a potolit. Fântâna, beciul pline, a intrat în casă."

Situația râurilor și avertizările meteo

Pe râurile din Constanța, în două locuri, cotele de pericol au fost depășite. Iar stațiile meteo au înregistrat precipitații și de 160 de litri pe metru pătrat.

Când ar fi trebuit să expire codul roșu, la ora 15, constănțenii din 16 localități au primit din nou mesaje RO-ALERT prin care erau anunțați că pericolul nu a trecut și codul roșu a fost prelungit până la orele 18.

Deși unele viituri s-au mai retras și circulația a fost reluată după câteva ore de blocaj, plouă în continuare. Iar trei râuri din Dobrogea rămân până la miezul nopții sub cod roșu de inundații.

Sunt în continuare zone unde apa încă ajunge până la brâu în curțile oamenilor sau unde apele au făcut stricăciuni în interiorul locuințelor.

În restul țării, multe județe din sud-estul țării rămân sub cod portocaliu de ploi abundente până la orele 23.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













