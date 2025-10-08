Ciclonul Barbara a măturat 20 de județe. Inundațiile au blocat circulația rutieră pe mai multe drumuri din țară

Stiri actuale
08-10-2025 | 17:37
×
Codul embed a fost copiat

Ciclonul Barbara a creat probleme în 20 de județe din sudul și estul țării. În Constanța, în unele localități, codul roșu de ploi a fost prelungit până la ora 18.

autor
Ilknur Pintilie,  Ina Popescu

Pe mai multe drumuri circulația rutieră a fost oprită din cauza inundațiilor. Apele au inundat gospodării și terenuri întinse.

Șase persoane aflate în pericol - patru adulți și doi copii - au fost evacuate pe brațe de pompieri și duse la adăpost. În localitatea Siliștea - cu 1.500 de locuitori - apele s-au revărsat pe drumuri, în curți și în locuințe.

Corespondent Știrile PRO TV: „Așa arată acum după ore întregi de ploaie torențială aproape toate curțile din Siliștea. Apa a intrat în gospodării, a acoperit grădinile oamenilor și în multe locuri a intrat și în case."

Femeie: „Gardurile sunt o grămadă afectate. Nici nu aveam cum să văd atunci că apa era foarte, foarte mare.”

Citește și
Inundații Slobozia
Inundații severe în Slobozia. Mai multe gospodării sunt afectate. Pompierii intervin nonstop pentru evacuarea apei

Accesul cu mașina nu s-a putut face timp de câteva ore.

Corespondent Știrile PRO TV: „Singurul drum care duce la Siliștea este acoperit de apă, iar accesul este imposibil. Practic, localitatea este complet izolată în acest moment. Șoseaua este inundată pe o porțiune de câteva sute de metri, iar mașinile nu mai pot trece."

Viituri și intervenții de urgență

Pe un alt drum, viitura puternică a mutat din loc un autoturism aflat în mers. Înăuntru se aflau două persoane care au cerut ajutor.

Șofer: „A venit dintr-o dată apa foarte mare. Treceau mașinile, noi ne-am luat după ele și noi am rămas cu mașina și am sunat imediat că simțeam cum se mișcă mașina."

În localitatea Țepeș Vodă din județul Constanța, cât vezi cu ochii terenurile sunt inundate. Un șofer a fost surprins de viitură și dus pe câmp cu mașina. Pompierii au mers 1 km pe jos până la el.

Ana Maria Stoica, ISU: „Un autoturism a fost luat de viitură și a fost proiectat în câmp. În timp ce se deplasau la intervenții, colegii din Medgidia au salvat alte două persoane care se aflau pe plafonul altui autoturism. Acestea fiind predate echipajului medical în siguranță."

Șofer: „E apă foarte multă, vine spre șosea și nu se poate trece."

Corespondent Știrile PRO TV: „Ceea ce vedeți aici ar trebui să fie un drum care duce spre localitatea Crucea, însă acesta este impracticabil, este acoperit complet cu apă, iar în spatele meu apa atinge undeva la peste un metru."

În localitatea Tariverde a plouat continuu timp de 15 ore.

Corespondent Știrile PRO TV: „În spatele meu se vede cum viitura care s-a format pe câmp coboară cu viteză spre sat, deja primele gospodării sunt afectate. Apa a pătruns în casele oamenilor."

În Istria, nouă case au fost inundate.

Reporter: „Peste tot în casă, peste tot?”
Femeie: „Da, peste tot.”
Reporter: „Ați scos parchetul?”
Femeie: „Tot.”

Femeie: „Am scos întruna, uitați, e beciul plin.”

Bărbat: „De pe câmp a venit, dacă nu mai plouă, văd că s-a potolit. Fântâna, beciul pline, a intrat în casă."

Situația râurilor și avertizările meteo

Pe râurile din Constanța, în două locuri, cotele de pericol au fost depășite. Iar stațiile meteo au înregistrat precipitații și de 160 de litri pe metru pătrat.

Când ar fi trebuit să expire codul roșu, la ora 15, constănțenii din 16 localități au primit din nou mesaje RO-ALERT prin care erau anunțați că pericolul nu a trecut și codul roșu a fost prelungit până la orele 18.

Deși unele viituri s-au mai retras și circulația a fost reluată după câteva ore de blocaj, plouă în continuare. Iar trei râuri din Dobrogea rămân până la miezul nopții sub cod roșu de inundații.

Sunt în continuare zone unde apa încă ajunge până la brâu în curțile oamenilor sau unde apele au făcut stricăciuni în interiorul locuințelor.

În restul țării, multe județe din sud-estul țării rămân sub cod portocaliu de ploi abundente până la orele 23.

Sursa: Pro TV

Etichete: cod rosu, vijelii, inundatii, ploaie,

Dată publicare: 08-10-2025 17:35

Articol recomandat de sport.ro
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Citește și...
Cât de puternică a fost, de fapt, furtuna adusă de Ciclonul Barbara. Efectele codului roșu
Stiri actuale
Cât de puternică a fost, de fapt, furtuna adusă de Ciclonul Barbara. Efectele codului roșu

Efectele Codului roşu de ploi abundente nu au fost semnificative per ansamblu până la această oră în Capitală, unde s-au consemnat doar inundaţii de tip pluvial, fiind zone unde canalizarea nu face faţă, informează miercuri ANAR.

Inundații severe în Slobozia. Mai multe gospodării sunt afectate. Pompierii intervin nonstop pentru evacuarea apei
Stiri actuale
Inundații severe în Slobozia. Mai multe gospodării sunt afectate. Pompierii intervin nonstop pentru evacuarea apei

Orașul Slobozia este grav afectat de ploile abundente anunțate de codul roșu al meteorologilor. Mai multe gospodării, subsoluri și scări de bloc sunt inundate, iar pompierii lucrează cu motopompele la evacuarea apei.

Mesaj RO-Alert în București în urma Codului roșu de vreme extremă. Ploi torențiale și risc crescut de inundații până miercuri
Stiri actuale
Mesaj RO-Alert în București în urma Codului roșu de vreme extremă. Ploi torențiale și risc crescut de inundații până miercuri

Autoritățile au emis marți seară un mesaj RO-Alert pentru municipiul București, avertizând populația asupra unei alerte meteo de Cod roșu de ploi abundente și torențiale.

Cod roşu de vreme extremă în Bulgaria, soldat cu trei morţi. Într-un sat au căzut 212 litri de ploaie pe metru pătrat | VIDEO
Stiri externe
Cod roşu de vreme extremă în Bulgaria, soldat cu trei morţi. Într-un sat au căzut 212 litri de ploaie pe metru pătrat | VIDEO

Staţiunea balneară Lozeneţ de pe litoralul bulgar se confruntă în prezent cu inundaţii, apa acumulându-se în zonele cele mai joase, iar mai multe hoteluri au parterul sub apă, relatează Novinite.com.  

Cum s-a format ciclonul Barbara care a lovit România. Avertismentul unui meteorolog ANM
Vremea
Cum s-a format ciclonul Barbara care a lovit România. Avertismentul unui meteorolog ANM

Meteorologul ANM Meda Andrei a anunțat în cadrul emisiunii ”La Măruță” că ciclonul Barbara va aduce ploi abundente și vânt puternic în zona de sud-est a României. Riscul de inundații este crescut din cauza solului deja saturat.

Recomandări
Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: Judecătorii au echivalat arestul de acasă pe timpul nopţii cu detenţia în penitenciar
Stiri Justitie
Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: Judecătorii au echivalat arestul de acasă pe timpul nopţii cu detenţia în penitenciar

Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au apelat la un artificiu juridic pentru a o scăpa pe Alina Bica de efectele condamnării de patru ani de închisoare primită în anul 2019.

 

CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
Stiri Politice
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan

Judecătorii Curții Constituționale au amânat din nou, miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților, fiind anunțată data de 20 octombrie. De asemenea, a fost amânată și decizia privind măsurile fiscale.

LIVE UPDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Cum arată noua hartă meteo. Codul roșu a expirat și în Constanța
Stiri actuale
LIVE UPDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Cum arată noua hartă meteo. Codul roșu a expirat și în Constanța

Codul roșu de ploi torențiale a expirat în patru județe și municipiul București. În Constanța, avertizarea meteo a fost prelungită până la ora 18:00.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
08 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 08 Octombrie 2025

47:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Octombrie 2025

01:45:57

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28