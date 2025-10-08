Cât de puternică a fost, de fapt, furtuna adusă de Ciclonul Barbara. Efectele codului roșu

Stiri actuale
08-10-2025 | 15:28
vremea in bucuresti vant si ploaie
Shutterstock

Efectele Codului roşu de ploi abundente nu au fost semnificative per ansamblu până la această oră în Capitală, unde s-au consemnat doar inundaţii de tip pluvial, fiind zone unde canalizarea nu face faţă, informează miercuri ANAR.

autor
Sabrina Saghin

„Pentru Colentina, s-a trecut în regim de acumulare, adică, dacă până acum, au crescut debitele evacuate de la 3 mc/s la 8 mc/s, în prezent, acumularea a revenit la regimul iniţial. Pentru Dâmboviţa, s-a acţionat corelat cu Apa Nova, caseta a fost la limită, dar nu a intrat în presiune. Din informaţiile pe care le avem la această oră de la Apa Nova Bucureşti, s-au tranzitat prin casetă debite de cca 110 - 120 mc/s (colectate de reţeaua de canalizare de pe întreaga suprafaţă a Bucureştiului), faţă de 3 mc/s cât a avut râul Dâmboviţa la intrarea în Lacul Morii. Peste acest debit, canalizarea intră sub presiune şi capacele încep să refuleze pe străzi. Pentru zona planşeului Unirii, nu au fost probleme cu tranzitarea debitelor la suprafaţă, constructorul a menţinut batardoul instalat", se arată într-un comunicat al ANAR.

ANAR anunță creșteri de debite și monitorizează acumulările în sudul Bucureștiului

Precipitaţiile mai mari de circa 80 - 100 l/mp s-au înregistrat în sudul Bucureştiului, respectiv în judeţul Giurgiu, fără probleme deosebite. În acumularea Dridu, s-au acumulat aproape 4 mil. mc/s şi pe Mostiştea (Călăraşi) s-au înregistrat uşoare creşteri ale nivelelor în acumulări.

De asemenea, nu s-au înregistrat probleme deosebite, ca urmare a cantităţilor de precipitaţii înregistrate în judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu şi Tulcea.

Constanța înregistrează cote depășite și mobilizează echipe ANAR

În ultimele ore, ca urmare a precipitaţiilor înregistrate în ultimele 24 de ore, în judeţul Constanţa, sunt depăşite două cote de pericol, respectiv la staţia hidrometrică Cheia, pe râul Casimcea şi la staţia hidrometrică Băltăgeşti, pe Valea Dunărea, nivelurile fiind în creştere. ANAR are 100 de oameni în teren şi 19 utilaje mobilizate la nivelul judeţului.

Citește și
furtuna bucuresti
LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Codul roșu a fost prelungit în Constanța. Cum arată noua hartă meteo

Staţii hidrometrice din judeţul Constanţa unde s-au înregistrat în ultimele 24 de ore peste 70 l/mp, dar şi peste 100 l/mp (la ora 12:00) sunt: staţia Băltăgeşti, valea Dunărea - 140 l/mp; staţia Mihail Kogălniceanu, râul Agi Cabul - 120 l/mp; staţia Nuntaşi, râul Nuntaşi - 127 l/mp; staţia Topalu, râul Dunărea - 127,2 l/mp; staţia Nisipari, râul Nisipari - 91 l/mp; staţia Dorobanţu, râul Dorobanţu - 85 l/mp; staţia Pantelimon, râul Râmnic - 86,8 l/mp; staţia Techirghiol, râul Techirghiol 82,2 l/mp; staţia Casimcea, râul Casimcea 77,6 l/mp; staţia Ciobanu, râul Dunărea - 74 l/mp; staţia Cheia, râul Casimcea - 72,6 l/mp.

În ultimele 48 de ore, în judeţul Giurgiu, maximumul înregistrat la staţia hidrometeorologică Giurgiu a fost de 131,6 l/mp. De asemenea, s-au înregistrat precipitaţii la Zimnicea, judeţul Teleorman - 101,3 l/mp; Bucureşti - Filaret - 57 l/mp; Turnu Măgurele - 73,6 l/mp; Olteniţa, judeţul Călăraşi - 83,3 l/mp.

„Pentru precipitaţiile prognozate până mâine, nu estimăm probleme majore în Ialomiţa şi Călăraşi. Continuăm monitorizarea zonelor aflate sub Cod roşu hidrologic din judeţele Constanţa şi Tulcea. Conform prognozelor hidrometeorologice, după ora 15:00, Codul roşu se va transforma în portocaliu. Administraţia Naţională 'Apele Române' face un apel către deţinătorii de baraje şi acumulări mici să respecte Regulamentele de exploatare şi să anunţe imediat instituţia pentru orice modificare sau eveniment neprevăzut. La nivelul dispeceratelor centrale şi bazinale, se asigură fluxul informaţional permanent. Avertizările hidrologice emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) sunt transmise imediat către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), care le comunică mai departe autorităţilor locale", se arată în comunicatul ANAR.

Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, cod rosu, ploi, anar,

Dată publicare: 08-10-2025 15:08

Articol recomandat de sport.ro
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Citește și...
De ce furtuna din Capitală nu a fost atât de severă. Unde se află nucleul Ciclonului Barbara
Stiri actuale
De ce furtuna din Capitală nu a fost atât de severă. Unde se află nucleul Ciclonului Barbara

Ciclonul Barbara a ajuns și deasupra Capitalei, însă nu cu toată forța. Nucleul masei de aer care a adus Cod roșu de ploi torențiale este acum în zona Mării Negre.

LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Codul roșu a fost prelungit în Constanța. Cum arată noua hartă meteo
Stiri actuale
LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Codul roșu a fost prelungit în Constanța. Cum arată noua hartă meteo

Codul roșu de ploi torențiale a expirat în patru județe și municipiul București. În Constanța, avertizarea meteo a fost prelungită până la ora 18:00.

Cod roșu de ploi în București. Debitul din canalizare, comparabil cu cel al Prutului. Zeci de intervenții ale ISU
Stiri actuale
Cod roșu de ploi în București. Debitul din canalizare, comparabil cu cel al Prutului. Zeci de intervenții ale ISU

ISU Bucureşti-Ilfov a gestionat în ultimele 24 de ore, în urma fenomenelor meteo, 41 de intervenţii în Bucureşti şi 21 de intervenţii în judeţul Ilfov, pe durata codurilor meteorologice.

Recomandări
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
Stiri Politice
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan

Judecătorii Curții Constituționale au amânat din nou, miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților, fiind anunțată data de 20 octombrie. De asemenea, a fost amânată și decizia privind măsurile fiscale.

LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Codul roșu a fost prelungit în Constanța. Cum arată noua hartă meteo
Stiri actuale
LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Codul roșu a fost prelungit în Constanța. Cum arată noua hartă meteo

Codul roșu de ploi torențiale a expirat în patru județe și municipiul București. În Constanța, avertizarea meteo a fost prelungită până la ora 18:00.

Câștigătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice
Stiri Stiinta
Câștigătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice

Premiul Nobel pentru Chimie 2025 a fost câștigat de Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar M. Yaghi pentru dezvoltarea materialelor metal-organice (MOF), cu aplicații în captarea dioxidului de carbon, stocarea energiei și obținerea apei din aer.

 

Top citite
1 Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor, Dominic Fritz
Inquam Photos / Octav Ganea
Stiri Politice
Liderii coaliției s-au pus de acord asupra unor tăieri de 10% în administrația publică, fără să știe încă ce taie
2 horoscop bani
Shutterstock
Stiri Diverse
Patru zodii primesc sprijin financiar sau în carieră pe 8 octombrie 2025
3 Oameni pe strada
Shutterstock
Stiri Economice
CFA România: TVA va crește probabil la 24% în 2026, vom mai vedea creșteri de accize
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 08 Octombrie 2025

47:35

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Octombrie 2025

01:45:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
7 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28