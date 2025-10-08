Cât de puternică a fost, de fapt, furtuna adusă de Ciclonul Barbara. Efectele codului roșu

Efectele Codului roşu de ploi abundente nu au fost semnificative per ansamblu până la această oră în Capitală, unde s-au consemnat doar inundaţii de tip pluvial, fiind zone unde canalizarea nu face faţă, informează miercuri ANAR.

„Pentru Colentina, s-a trecut în regim de acumulare, adică, dacă până acum, au crescut debitele evacuate de la 3 mc/s la 8 mc/s, în prezent, acumularea a revenit la regimul iniţial. Pentru Dâmboviţa, s-a acţionat corelat cu Apa Nova, caseta a fost la limită, dar nu a intrat în presiune. Din informaţiile pe care le avem la această oră de la Apa Nova Bucureşti, s-au tranzitat prin casetă debite de cca 110 - 120 mc/s (colectate de reţeaua de canalizare de pe întreaga suprafaţă a Bucureştiului), faţă de 3 mc/s cât a avut râul Dâmboviţa la intrarea în Lacul Morii. Peste acest debit, canalizarea intră sub presiune şi capacele încep să refuleze pe străzi. Pentru zona planşeului Unirii, nu au fost probleme cu tranzitarea debitelor la suprafaţă, constructorul a menţinut batardoul instalat", se arată într-un comunicat al ANAR.

ANAR anunță creșteri de debite și monitorizează acumulările în sudul Bucureștiului

Precipitaţiile mai mari de circa 80 - 100 l/mp s-au înregistrat în sudul Bucureştiului, respectiv în judeţul Giurgiu, fără probleme deosebite. În acumularea Dridu, s-au acumulat aproape 4 mil. mc/s şi pe Mostiştea (Călăraşi) s-au înregistrat uşoare creşteri ale nivelelor în acumulări.

De asemenea, nu s-au înregistrat probleme deosebite, ca urmare a cantităţilor de precipitaţii înregistrate în judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu şi Tulcea.

Constanța înregistrează cote depășite și mobilizează echipe ANAR

În ultimele ore, ca urmare a precipitaţiilor înregistrate în ultimele 24 de ore, în judeţul Constanţa, sunt depăşite două cote de pericol, respectiv la staţia hidrometrică Cheia, pe râul Casimcea şi la staţia hidrometrică Băltăgeşti, pe Valea Dunărea, nivelurile fiind în creştere. ANAR are 100 de oameni în teren şi 19 utilaje mobilizate la nivelul judeţului.

Staţii hidrometrice din judeţul Constanţa unde s-au înregistrat în ultimele 24 de ore peste 70 l/mp, dar şi peste 100 l/mp (la ora 12:00) sunt: staţia Băltăgeşti, valea Dunărea - 140 l/mp; staţia Mihail Kogălniceanu, râul Agi Cabul - 120 l/mp; staţia Nuntaşi, râul Nuntaşi - 127 l/mp; staţia Topalu, râul Dunărea - 127,2 l/mp; staţia Nisipari, râul Nisipari - 91 l/mp; staţia Dorobanţu, râul Dorobanţu - 85 l/mp; staţia Pantelimon, râul Râmnic - 86,8 l/mp; staţia Techirghiol, râul Techirghiol 82,2 l/mp; staţia Casimcea, râul Casimcea 77,6 l/mp; staţia Ciobanu, râul Dunărea - 74 l/mp; staţia Cheia, râul Casimcea - 72,6 l/mp.

În ultimele 48 de ore, în judeţul Giurgiu, maximumul înregistrat la staţia hidrometeorologică Giurgiu a fost de 131,6 l/mp. De asemenea, s-au înregistrat precipitaţii la Zimnicea, judeţul Teleorman - 101,3 l/mp; Bucureşti - Filaret - 57 l/mp; Turnu Măgurele - 73,6 l/mp; Olteniţa, judeţul Călăraşi - 83,3 l/mp.

„Pentru precipitaţiile prognozate până mâine, nu estimăm probleme majore în Ialomiţa şi Călăraşi. Continuăm monitorizarea zonelor aflate sub Cod roşu hidrologic din judeţele Constanţa şi Tulcea. Conform prognozelor hidrometeorologice, după ora 15:00, Codul roşu se va transforma în portocaliu. Administraţia Naţională 'Apele Române' face un apel către deţinătorii de baraje şi acumulări mici să respecte Regulamentele de exploatare şi să anunţe imediat instituţia pentru orice modificare sau eveniment neprevăzut. La nivelul dispeceratelor centrale şi bazinale, se asigură fluxul informaţional permanent. Avertizările hidrologice emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) sunt transmise imediat către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), care le comunică mai departe autorităţilor locale", se arată în comunicatul ANAR.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













