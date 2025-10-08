LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Probleme în 20 de județe din cauza furtunilor. Când expiră codul roșu

Un bărbat în vârstă de 37 de ani, din judeţul Iaşi, este acuzat că i-ar fi furat unui străin un plic în care se aflau 5.500 de euro, în timp ce împărţeau o cursă de ride-sharing, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău.