LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Probleme în 20 de județe din cauza furtunilor. Când expiră codul roșu
Un cod roșu de ploi torențiale este valabil miercuri până la ora 15:00 în cinci județe și municipiul București. Va ploua abundent și vor fi cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp.
Codul roșu de caniculă este valabil încă de marți, iar ploile au provocat pagube în mai multe localități. Pe mai multe drumuri circulația a fost întreruptă temporar din cauza inundațiilor, iar 13.000 de locuințe nu au curent electric.
Meteorologii au emis și un cod portocaliu de ploi, valabil de luni, 7 octombrie, ora 21.00, până marți, 8 octombrie, ora 23.00. Sunt vizate Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și sudul Olteniei, unde se vor acumula 60–90 l/mp, izolat 100 l/mp.
Totodată, este în vigoare un cod galben de ploi, vânt puternic și ninsori viscolite la altitudini de peste 1.700 m, în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și vestul Carpaților Meridionali. Rafalele vor atinge 70 km/h, iar în zonele montane se va depune un strat de zăpadă de 10–30 cm.
Totodată, este în vigoare un cod galben de ploi, vânt puternic și ninsori viscolite la altitudini de peste 1.700 m, în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și vestul Carpaților Meridionali. Rafalele vor atinge 70 km/h, iar în zonele montane se va depune un strat de zăpadă de 10–30 cm.
Ministerul Transporturilor a prezentat, miercuri, starea infrastructurii de transport în urma codului roşu de ploi care afectează mai multe judeţe.
Pe două drumuri naţionale, unul în judeţul Tulcea şi celălalt în Ialomiţa, se înregistrează apă pe carosabil şi se intervine pentru evacuarea acesteia. De asemenea, Transfăgărăşanul şi Transalpina rămân închise circulaţiei din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile la altitudini mari.
„Pe DN 22D, în judeţul Tulcea şi pe DN 2A, în localitatea Gălbiori, judeţul Ialomiţa se înregistrează acumulări de apă pe carosabil, iar echipele de intervenţie acţionează pentru evacuarea acesteia şi semnalizarea corespunzătoare a zonelor afectate”, a transmis instituția.
Ministerul Transporturilor a menţionat că activitatea portuară se desfăşoară în condiţii normale, porturile rămân deschise navigaţiei.
„Totuşi, Bara Sulina este închisă navigaţiei din cauza intensificărilor de vânt şi ploaie, urmând ca restricţiile să fie ridicate imediat ce condiţiile meteo o vor permite. ARSVOM şi AFDJ sunt pregătite să intervină dacă situaţia o va impune”, a mai precizat sursa citată.
Totodată, traficul feroviar se desfăşoară normal, iar până la această oră nu sunt raportate evenimente de natură a afecta infrastructura feroviară sau traficul feroviar.
De asemenea, şi la Metrorex, circulaţia trenurilor se desfăşoară în condiţii normale, fără întârzieri sau disfuncţionalităţi cauzate de vreme.
În București, mai multe străzi de la periferie s-au inundat și autoritățile au intervenit. Meteorologii se așteaptă la precipitații record, de până la 140 de litri pe metru pătrat. Populația a fost avertizată prin mesaje RO-ALERT și este sfătuită să evite deplasările care nu sunt necesare.
Fenomenul meteo botezat Barbara de Serviciul Meteorologic din Italia este vinovat pentru aceste precipitații. Potrivit meteorologilor, cantitățile de apă în zonele vizate cu cod roșu pot depăși 140 de litri pe metru pătrat, adică de două ori mai mult decât media unei luni întregi.
Monica Ioniță, climatolog: „140 L/m² este mult, mult mai mult pentru București. Acest lucru poate fi, aș spune, un pic catastrofal, pentru că este un oraș foarte urbanizat. Sistemul de canalizare al Bucureștiului a fost conceput să reziste undeva la 50–60 L/m². Acum, dacă ne gândim, este posibil să avem dublu față de această valoare. Există riscul ca o mare parte a metroului să aibă infiltrații de apă și chiar inundații în anumite zone ale Bucureștiului.”
ISU Bucureşti-Ilfov a gestionat în ultimele 24 de ore, în urma fenomenelor meteo, 41 de intervenţii în Bucureşti şi 21 de intervenţii în judeţul Ilfov, pe durata codurilor meteorologice.
Compania Apa Nova a anunţă că, în decurs de 20 de ore, ca urmare a precipitaţiilor abundente, în Bucureşti, s-a cumulat peste 96 % din cantitatea medie de precipitaţii aferentă lunii octombrie, iar debitul maxim care a tranzitat sistemul de canalizare este comparabil cu cel al Prutului.
Peste 550.000 de elevi stau acasă miercuri, iar cursurile se pot organiza online, la decizia școlii.
În Capitală, de exemplu, potrivit inspectoratului școlar, cursurile sunt suspendate pe tot parcursul zilei, iar orele vor fi recuperate ulterior.
În ceea ce privește universitățile, autoritățile au anunțat că acestea au autonomie și vor decide pe cont propriu dacă vor chema studenții la cursuri.
În ultimele ore, ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele 24 de ore în județul Constanța sunt depășite două cote de pericol, respectiv:
- La stația hidrometrică Cheia, pe râul Casimcea (depășită cota de pericol)- nivelele sunt în creștere;
- La stația hidrometrică Băltăgești, pe Valea Dunărea (depășită cota de pericol)- )- nivelele sunt în creștere;
Administrația Națională „Apele Române” face un apel către deținătorii de baraje și acumulări mici să respecte Regulamentele de exploatare și să anunțe imediat instituția pentru orice modificare sau eveniment neprevăzut.
De asemenea, tot în Constanța o localitate este izolată din cauza acumulării masive de apă şi a revărsării unui canal colector.
„Din cauza acumulării masive de apă şi urmare a revărsării unui canal colector, localitatea Siliştea este momentan izolată. Traficul pe DJ 224 între localităţile Ţepeş Vodă şi Tortoman este blocat. De asemenea, Drumul Comunal 61, care face legătura între localitatea Seimeni şi localitatea Siliştea este inundat cu apă, astfel că localitatea Siliştea este momentan izolată. Momentan nu sunt persoane care să necesite îngrijiri medicale în zona afectată”, au afirmat reprezentanţii ISU Dobrogea.
Ei au menţionat că, pentru evacuarea apei, acţionează o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de transport victime multiple cu barcă pneumatică, o autospecială de descarcerare, o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi o şenilată.
Sursa: StirilePROTV
Etichete: romania, ploaie torentiala, inundatie, ciclon,
Dată publicare:
08-10-2025 12:49