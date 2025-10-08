LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Probleme în 20 de județe din cauza furtunilor. Când expiră codul roșu

Stiri actuale
08-10-2025 | 13:32
furtuna bucuresti
Inquam Photos / Octav Ganea

Un cod roșu de ploi torențiale este valabil miercuri până la ora 15:00 în cinci județe și municipiul București. Va ploua abundent și vor fi cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp.

autor
Lorena Mihăilă

Cod portocaliu de ploi abundente și vânt puternic în mare parte din țară

Codul roșu de caniculă este valabil încă de marți, iar ploile au provocat pagube în mai multe localități. Pe mai multe drumuri circulația a fost întreruptă temporar din cauza inundațiilor, iar 13.000 de locuințe nu au curent electric.

Meteorologii au emis și un cod portocaliu de ploi, valabil de luni, 7 octombrie, ora 21.00, până marți, 8 octombrie, ora 23.00. Sunt vizate Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și sudul Olteniei, unde se vor acumula 60–90 l/mp, izolat 100 l/mp.

Totodată, este în vigoare un cod galben de ploi, vânt puternic și ninsori viscolite la altitudini de peste 1.700 m, în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și vestul Carpaților Meridionali. Rafalele vor atinge 70 km/h, iar în zonele montane se va depune un strat de zăpadă de 10–30 cm.


Totodată, este în vigoare un cod galben de ploi, vânt puternic și ninsori viscolite la altitudini de peste 1.700 m, în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și vestul Carpaților Meridionali. Rafalele vor atinge 70 km/h, iar în zonele montane se va depune un strat de zăpadă de 10–30 cm.

Ministerul Transporturilor: Pe două drumuri naţionale este apă pe carosabil

Ministerul Transporturilor a prezentat, miercuri, starea infrastructurii de transport în urma codului roşu de ploi care afectează mai multe judeţe. 

Pe două drumuri naţionale, unul în judeţul Tulcea şi celălalt în Ialomiţa, se înregistrează apă pe carosabil şi se intervine pentru evacuarea acesteia. De asemenea, Transfăgărăşanul şi Transalpina rămân închise circulaţiei din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile la altitudini mari. 

„Pe DN 22D, în judeţul Tulcea şi pe DN 2A, în localitatea Gălbiori, judeţul Ialomiţa se înregistrează acumulări de apă pe carosabil, iar echipele de intervenţie acţionează pentru evacuarea acesteia şi semnalizarea corespunzătoare a zonelor afectate”, a transmis instituția.

Ministerul Transporturilor a menţionat că activitatea portuară se desfăşoară în condiţii normale, porturile rămân deschise navigaţiei.

„Totuşi, Bara Sulina este închisă navigaţiei din cauza intensificărilor de vânt şi ploaie, urmând ca restricţiile să fie ridicate imediat ce condiţiile meteo o vor permite. ARSVOM şi AFDJ sunt pregătite să intervină dacă situaţia o va impune”, a mai precizat sursa citată.

Totodată, traficul feroviar se desfăşoară normal, iar până la această oră nu sunt raportate evenimente de natură a afecta infrastructura feroviară sau traficul feroviar.

De asemenea, şi la Metrorex, circulaţia trenurilor se desfăşoară în condiţii normale, fără întârzieri sau disfuncţionalităţi cauzate de vreme.

Străzi inundate în București

În București, mai multe străzi de la periferie s-au inundat și autoritățile au intervenit. Meteorologii se așteaptă la precipitații record, de până la 140 de litri pe metru pătrat. Populația a fost avertizată prin mesaje RO-ALERT și este sfătuită să evite deplasările care nu sunt necesare.

Fenomenul meteo botezat Barbara de Serviciul Meteorologic din Italia este vinovat pentru aceste precipitații. Potrivit meteorologilor, cantitățile de apă în zonele vizate cu cod roșu pot depăși 140 de litri pe metru pătrat, adică de două ori mai mult decât media unei luni întregi.

Monica Ioniță, climatolog: „140 L/m² este mult, mult mai mult pentru București. Acest lucru poate fi, aș spune, un pic catastrofal, pentru că este un oraș foarte urbanizat. Sistemul de canalizare al Bucureștiului a fost conceput să reziste undeva la 50–60 L/m². Acum, dacă ne gândim, este posibil să avem dublu față de această valoare. Există riscul ca o mare parte a metroului să aibă infiltrații de apă și chiar inundații în anumite zone ale Bucureștiului.”

ISU Bucureşti-Ilfov a gestionat în ultimele 24 de ore, în urma fenomenelor meteo, 41 de intervenţii în Bucureşti şi 21 de intervenţii în judeţul Ilfov, pe durata codurilor meteorologice. 

Compania Apa Nova a anunţă că, în decurs de 20 de ore, ca urmare a precipitaţiilor abundente, în Bucureşti, s-a cumulat peste 96 % din cantitatea medie de precipitaţii aferentă lunii octombrie, iar debitul maxim care a tranzitat sistemul de canalizare este comparabil cu cel al Prutului. 

Peste 550.000 de elevi stau acasă miercuri, iar cursurile se pot organiza online, la decizia școlii.

În Capitală, de exemplu, potrivit inspectoratului școlar, cursurile sunt suspendate pe tot parcursul zilei, iar orele vor fi recuperate ulterior.

În ceea ce privește universitățile, autoritățile au anunțat că acestea au autonomie și vor decide pe cont propriu dacă vor chema studenții la cursuri.


Cote de pericol depășite în județul Constanța. 100 de oameni de la Apele Române în teren

În ultimele ore, ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele 24 de ore în județul Constanța sunt depășite două cote de pericol, respectiv:

- La stația hidrometrică Cheia, pe râul Casimcea (depășită cota de pericol)- nivelele sunt în creștere;

- La stația hidrometrică Băltăgești, pe Valea Dunărea (depășită cota de pericol)- )- nivelele sunt în creștere; 

Administrația Națională „Apele Române” face un apel către deținătorii de baraje și acumulări mici să respecte Regulamentele de exploatare și să anunțe imediat instituția pentru orice modificare sau eveniment neprevăzut.

De asemenea, tot în Constanța o localitate este izolată din cauza acumulării masive de apă şi a revărsării unui canal colector. 

Din cauza acumulării masive de apă şi urmare a revărsării unui canal colector, localitatea Siliştea este momentan izolată. Traficul pe DJ 224 între localităţile Ţepeş Vodă şi Tortoman este blocat. De asemenea, Drumul Comunal 61, care face legătura între localitatea Seimeni şi localitatea Siliştea este inundat cu apă, astfel că localitatea Siliştea este momentan izolată. Momentan nu sunt persoane care să necesite îngrijiri medicale în zona afectată”, au afirmat reprezentanţii ISU Dobrogea.

Ei au menţionat că, pentru evacuarea apei, acţionează o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de transport victime multiple cu barcă pneumatică, o autospecială de descarcerare, o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi o şenilată.

Un pahar de vin pe zi poate dăuna inimii. Medicii avertizează asupra consumului de alcool cronic

Sursa: StirilePROTV

Etichete: romania, ploaie torentiala, inundatie, ciclon,

Dată publicare: 08-10-2025 12:49

Articol recomandat de sport.ro
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Citește și...
Un pasager din Iași a furat 5.500 de euro de la un șofer. Plicul cu bani a fost recuperat de polițiști
Stiri actuale
Un pasager din Iași a furat 5.500 de euro de la un șofer. Plicul cu bani a fost recuperat de polițiști

Un bărbat în vârstă de 37 de ani, din judeţul Iaşi, este acuzat că i-ar fi furat unui străin un plic în care se aflau 5.500 de euro, în timp ce împărţeau o cursă de ride-sharing, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău.

De ce furtuna din Capitală nu a fost atât de severă. Unde se află nucleul Ciclonului Barbara
Stiri actuale
De ce furtuna din Capitală nu a fost atât de severă. Unde se află nucleul Ciclonului Barbara

Ciclonul Barbara a ajuns și deasupra Capitalei, însă nu cu toată forța. Nucleul masei de aer care a adus Cod roșu de ploi torențiale este acum în zona Mării Negre.

Polițist din Timiș cercetat penal după ce și-a lovit soția în parcarea unui magazin. A primit și ordin de restricție
Stiri actuale
Polițist din Timiș cercetat penal după ce și-a lovit soția în parcarea unui magazin. A primit și ordin de restricție

Un polițist din județul Timiș și-a lovit soția în parcarea unui magazin și a ajuns să fie anchetat penal, dar și disciplinar. Suspectul este în plin proces de divorț.

Un pasager din Iași a furat 5.500 de euro de la un șofer. Plicul cu bani a fost recuperat de polițiști
Stiri actuale
Un pasager din Iași a furat 5.500 de euro de la un șofer. Plicul cu bani a fost recuperat de polițiști

Un bărbat în vârstă de 37 de ani, din judeţul Iaşi, este acuzat că i-ar fi furat unui străin un plic în care se aflau 5.500 de euro, în timp ce împărţeau o cursă de ride-sharing, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău.

De ce furtuna din Capitală nu a fost atât de severă. Unde se află nucleul Ciclonului Barbara
Stiri actuale
De ce furtuna din Capitală nu a fost atât de severă. Unde se află nucleul Ciclonului Barbara

Ciclonul Barbara a ajuns și deasupra Capitalei, însă nu cu toată forța. Nucleul masei de aer care a adus Cod roșu de ploi torențiale este acum în zona Mării Negre.

Polițist din Timiș cercetat penal după ce și-a lovit soția în parcarea unui magazin. A primit și ordin de restricție
Stiri actuale
Polițist din Timiș cercetat penal după ce și-a lovit soția în parcarea unui magazin. A primit și ordin de restricție

Un polițist din județul Timiș și-a lovit soția în parcarea unui magazin și a ajuns să fie anchetat penal, dar și disciplinar. Suspectul este în plin proces de divorț.

Recomandări
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
Stiri Politice
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan

Judecătorii Curții Constituționale au amânat din nou, miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților, fiind anunțată data de 20 octombrie. De asemenea, a fost amânată și decizia privind măsurile fiscale.

Prima întâlnire de nivel înalt între România şi noua administraţie Trump. Ministrul Oana Ţoiu, vizită oficială la Washington
Stiri Politice
Prima întâlnire de nivel înalt între România şi noua administraţie Trump. Ministrul Oana Ţoiu, vizită oficială la Washington

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, se află, miercuri, în SUA şi va avea consultări politico-diplomatice cu secretarul de Stat american, Marco Rubio. Este primul înalt oficial român care discută cu reprezentanţi de rang înalt ai administraţiei Trump.

O localitate din Constanța este izolată complet din cauza apelor. Drumurile sunt blocate în urma inundațiilor
Stiri actuale
O localitate din Constanța este izolată complet din cauza apelor. Drumurile sunt blocate în urma inundațiilor

O localitate din judeţul Constanţa este momentan izolată din cauza acumulării masive de apă şi a revărsării unui canal colector.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 08 Octombrie 2025

03:13:12

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 07 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Octombrie 2025

01:45:00

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28