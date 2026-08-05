Vacanță în Halkidiki – ghid complet pentru turiști. Ce braț să alegi în funcție de preferințe și ce să vizitezi

Peninsula Halkidiki este un adevărat paradis, binecuvântat de natură cu golfuri și golfulețe fermecătoare, promontorii stâncoase, plaje cu nisip auriu și ape cristaline.

Pădurile de măslini și pini completează tabloul spectaculos al unei vacanțe în Halkidiki, așa că nu e de mirare că mulți oameni aleg această destinație pentru vacanța de vară.

De ce să alegi Halkidiki pentru vacanță

De la apele sale sclipitoare la pădurile de pini care o înconjoară, de la ospitalitatea caldă la bucătăria delicioasă, Halkidiki este o destinație grecească de vis, aproape de România, cu un aer tradițional aparte. Iar dacă țărmul său plin de plaje pare semnul distinctiv al liniștii, zona oferă și altceva: de la mănăstiri la munți ce așteaptă să fie descoperiți.

Această regiune este un adevărat magnet pentru pasionații de istorie – până la urmă, este locul natal al lui Aristotel.

Indiferent ce zonă a peninsulei alegi, priveliști uimitoare te așteaptă la fiecare pas. De-a lungul coastei, un șir de sate pescărești pitorești se așază pe stânci albe. În interiorul regiunii, sate liniștite se agață de vârfurile dealurilor, iar culmile domoale oferă un decor spectaculos pentru activitățile în aer liber.

Toate privirile sunt îndreptate către Marea Egee, așa că nu e de mirare că activitățile nautice domină peisajul. Sub suprafața strălucitoare, o lume subacvatică îi atrage pe pasionații de snorkeling. Dacă te aventurezi mai adânc, vei observa anemone care tapetează fundul mării și bancuri de bibani de mare și pești curcubeu ce se strecoară printre ele.

Dincolo de mare și nisip, cei activi nu trebuie să meargă prea departe pentru o doză de aer curat. Drumeții și cicliștii au la dispoziție o mulțime de trasee marcate, de la rute provocatoare prin Munții Holomontas până la poteci lejere care urmează linia țărmului.

Cum ajungi în Halkidiki

Cea mai rapidă modalitate de a ajunge în Grecia este cu avionul. Cel mai apropiat aeroport de Halkidiki este Aeroportul Internațional Makedonia din Salonic. Acesta se află la aproximativ 60 km de începutul primei peninsule, care este și cel mai apropiat punct. Fiind un aeroport internațional, Aeroportul Makedonia din Salonic este bine deservit de numeroase țări europene.

Poți ajunge și cu mașina pe traseul Giurgiu-Russe – Byala – Pleven – Sofia – Blagoevgrad – Sandanski – Kulata¬– Serres – Salonic—Halkidiki(Nea Moudania); distanta 745 Km, durată aproximativă: 9 ore.

Altă variantă de traseu este Ruse-Byala-Veliko Tarnova-Gurkovo-Stara Zagora-Dimitovgrad-Haskovo-Kardzali-Kirkovo-Makaza-Komotini-Autostrada Egnatia Odos-Asprovalta-Poligiros-Nea Moudania; distanța 659 Km.

Totodată, poți ajunge și cu autocarul de la Salonic, în cazul în care iei avionul.

Brațele din Halkidiki: care ți se potrivește

Halkidiki este împărțită în trei peninsule mai mici, adesea denumite „cele trei brațe”: Kassandra, Sithonia și Muntele Athos. Prima este cea mai aglomerată, cu stațiuni turistice cosmopolite; a doua, mai liniștită și preferată de iubitorii de natură și camping; iar a treia, Muntele Athos, este o comunitate monahală ortodoxă închisă, cu statut de stat autonom.

Cele trei peninsule sunt:

• Kassandra

• Sithonia

• Agios Oros (Muntele Athos)

Primele două sunt destinații ideale pentru vacanțe la malul mării, cu peisaje spectaculoase și plaje superbe. Al treilea „braț”, Agios Oros, găzduiește o importantă comunitate monastică ortodoxă, accesibilă exclusiv bărbaților, doar cu solicitare prealabilă și permis.

Regiunea combină perfect stațiunile de coastă cu oportunități pentru activități în aer liber și oferă o bază excelentă pentru a explora orașele din apropiere, inclusiv Salonic — al doilea cel mai important oraș al Greciei, aflat la doar 40 km distanță.

Capitala regiunii este Polygros, iar cea mai sudică peninsulă este Kassandra — cea mai dezvoltată din punct de vedere turistic, fiind aproape de Salonic și foarte frecventată în weekenduri, inclusiv de studenți.

Kassandra – paradisul distracției și al vieții de noapte

Kassandra este primul braț al peninsulei Halkidiki, cel mai apropiat de Salonic și cel mai dezvoltat din punct de vedere turistic.