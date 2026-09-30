Două aeronave F-18 au fost ridicate pentru a monitoriza situaţia şi a fost emis mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea. Nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional, precizează MApN, potrivit News.ro.

„În noaptea de 29 spre 30 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană ce evolua la est de Izmail, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, au decolat pentru monitorizarea situaţiei”, a anunţat, miercuri dimineaţă, MApN.

A fost transmis un mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 00.35 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

„Nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 00.10”, a precizat sursa citată.