Sithonia, Halkidiki – paradisul plajelor sălbatice și al naturii autentice din Grecia. Unde se află cele mai frumoase plaje

Sithonia, a doua peninsulă din Halkidiki, impresionează prin plaje sălbatice, ape turcoaz și peisaje naturale deosebite. Destinația oferă o combinație ideală între relaxare, aventură și frumusețe autentică grecească.

Sithonia este peninsula centrală a Halkidiki, care oferă toate condițiile pentru o vacanță liniștită și activă.

Nici iubitorii de viață de noapte nu sunt neglijați, deoarece Sithonia are beach-baruri, deși nu la fel de numeroase ca în Kassandra. Oricum, dacă ești pasionat de natură splendidă și diversă, Sithonia te va încânta. Fie că vizitezi Neos Marmaras, Agios Nikolaos, Vourvourou, Metamorphossi sau orice altă stațiune ori sat, vei fi cu siguranță entuziasmat de arhitectura și atmosfera lor.

Sithonia, Halkidiki

De ce să alegi Sithonia pentru vacanța ta

Sithonia face parte din peninsula Halkidiki, situată în nord-estul Greciei. Halkidiki are forma unui trident, iar cele trei „brațe” ale sale – Kassandra, Sithonia și Muntele Athos – sunt cunoscute și sub denumirea de „picioare” sau „degete”. Sithonia este brațul din mijloc, mai popular printre familiile cu copii și iubitorii de natură.

Printre cele mai interesante locuri de vizitat în Sithonia se află satul Parthenonas. Situat pe versanții Muntelui Itamos, are case din piatră, taverne plăcute, un muzeu, vedere la mare și apusuri de soare deosebit de frumoase. Aceasta este o oprire perfectă pentru drumeții montani.

Satul Porto Koufo este locul potrivit pentru o experiență gastronomică memorabilă. Aflat la aproximativ 25 de kilometri sud de Neos Marmaras, aici poți mânca pește proaspăt prins în tavernele locale.

Continuând drumul, vei ajunge într-un cadru natural splendid, unde verdele vegetației și albastrul turcoaz al mării se îmbină perfect. Această armonie este completată de numeroase plaje aurii izolate, înconjurate de copaci și vegetație. În Sithonia nu este imposibil să găsești o plajă doar pentru tine. Merită să cauți Orange Beach și Kavourotypes, considerate printre cele mai frumoase plaje din Grecia. Avantajul este că se află și foarte aproape de România. 

Porturile mici și cătunele de pescari adaugă un farmec aparte peninsulei. Pădurile dense alternează cu plantațiile de măslini și pajiștile pitorești, făcând din Sithonia una dintre cele mai frumoase rezervații naturale din Grecia și nu numai, conform nikana.

Sportivii și pasionații de petreceri ar trebui să își planifice participarea la Maratonul de Înot Toroneos, dedicat profesioniștilor, care pornește din Kallithea (Kassandra) și se termină la Nikiti (Sithonia). După cei 26 de kilometri parcurși de sportivi, au loc festivități de două zile pentru participanți și spectatori.

Sportivii amatori, dar și iubitorii de litoral, ar trebui să meargă la Vourvourou. Prin caiac, scufundări sau închiriere de bărci, se pot explora nouă insule și fauna subacvatică bogată, cu muntele acoperit de păduri dese pe fundal.

Sithonia, Halkidiki

Cum ajungi în Sithonia

Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Macedonia din Salonic, aflat la aproximativ 80 km de începutul peninsulei Sithonia. Peninsula este ușor accesibilă pe șoseaua principală din orașul Salonic. Nu există legături de feribot.

Dacă ai un buget redus, autobuzul este cea mai ieftină modalitate de a ajunge în Sithonia. Mai întâi trebuie să ajungi la autogara KTEL Chalkidikis, aflată la aproximativ 10 km de aeroport.

De la Aeroportul Salonic la autogara KTEL Chalkidikis, taxiul este cea mai simplă opțiune și costă 17 euro. Autobuzul este mai ieftin (2 euro), dar necesită schimbare.

Ia autobuzul O.A.S.T.H. nr. 79 până la IKEA. De la IKEA schimbă cu autobuzul nr. 36.

La întoarcere din Halkidiki, trebuie să revii la autogara KTEL Chalkidikis și să iei autobuzul nr. 36 până la IKEA, apoi autobuzul nr. 79 către aeroport.

KTEL are autobuze directe către peninsulele Kassandra, Sithonia și Athos.

Sithonia, Halkidiki

Cele mai frumoase plaje din Sithonia

Plaja Orange (Kavourotripes) este, probabil, cea mai populară plajă din Sithonia, mai ales printre cei pasionați să exploreze zone mai greu accesibile. Cu culoarea impresionantă a apei și configurația neobișnuită a terenului, această plajă merită vizitată măcar o dată. În vârful sezonului, aglomerația este aproape garantată, deci trebuie ținut cont de acest lucru.

►Plaja Kalamitsi este plaja care le are pe toate. O mare limpede, cu o culoare frumoasă, nisip fin și plăcut, un spațiu aproape nelimitat, o zonă bine organizată cu șezlonguri și umbrele, taverne chiar lângă plajă, dar cel mai important, oferă adevăratul sentiment de liniște și calm atunci când te întinzi pe plaja Kalamitsi.

►Plaja Karidi este paradisul exotic al Sithoniei și nu trebuie ratată. Cu culoarea mării și nisipul său fin, Karidi te face să simți că ești pe o insulă caraibiană sau pe o insulă exotică din Pacific. Apa mică o face ideală pentru copii, iar accesibilitatea ușoară este un alt avantaj.

►Trani Ammouda are aproape 2 km lungime, iar dimensiunea și priveliștea minunată către Athos te vor lăsa fără cuvinte. Nu trebuie să îți faci griji pentru aglomerație, deoarece există suficient spațiu pentru toți vizitatorii Sithoniei. Este potrivită pentru copii și pentru a petrece întreaga zi aici. Cei care se trezesc devreme pot admira un răsărit superb peste vecinul Athos.

►Plaja Tigania se află în Sikia, la aproximativ 9 km de Sarti. Este o plajă mai mică, cu un aspect exotic datorită umbrelutelor și cafenelelor din stuf.

►Plaja Lagomandra este foarte curată și bine organizată, cu o mare liniștită și acces rutier asfaltat. Este plaja perfectă pentru cei care nu iubesc haosul și surprizele, dar nici nu vor să se mulțumească cu plaja urbană. Lagomandra deține cu mândrie Blue Flag și este potrivită pentru toate combinațiile – familii cu copii, cupluri sau tineri. Tocmai de aceea este foarte populară și poate deveni aglomerată.

►Agios Ioannis este o plajă pe coasta de vest. Este foarte lungă, cu o mare de o culoare frumoasă, un bar cunoscut numit Riviera și o parcare mare în spate. Această plajă are întotdeauna suficient loc pentru toți vizitatorii. Zona deschisă publicului nu este niciodată aglomerată, chiar și în plin sezon, în timp ce barul ar trebui vizitat ceva mai devreme, în special în august.

►Plaja Kalogria este o plajă cu nisip, cu umbră naturală și apă mică. Este foarte vizitată în sezon, așa că se recomandă să ajungi mai devreme pentru a găsi loc de parcare. Cea mai frumoasă parte este cea mai apropiată de Hotel Mango.

►Plaja Lagonisi se află pe partea de est a Sithoniei. Este organizată și cea mai mare parte aparține unui bar, deci există puțin loc pentru vizitatorii cu echipament propriu. Plaja este cunoscută pentru marea turcoaz și nisipul fin. Există și puțină umbră naturală. Culorile mării te vor impresiona.

►Plaja Klimataria se află în sudul Sithoniei, aproape de Sykia. Are apă mică, nisip foarte fin și apă curată. Este perfectă pentru familiile cu copii mici, iar în ultimii ani a devenit din ce în ce mai aglomerată.

►Plaja Koviou se află pe coasta de vest, la 6 km de Nikiti, spre Neos Marmaras. Este o plajă mai mică, cu o mare de o culoare frumoasă și puțină umbră naturală. Este excelentă pentru scufundări.

Intrarea către plaja Mega Portokali se află la aproximativ 400 m după intrarea către Orange Beach, venind din direcția Sarti. Este o plajă sălbatică, cu o mare frumoasă, apă mică și un drum de acces puțin abrupt.

Sithonia, Halkidiki

Sate și locuri pitorești din Sithonia

Indiferent de locația pe care o alegi ca punct de plecare, explorarea celor 100 de plaje din Sithonia te așteaptă cu o aventură de neuitat!

►Nikiti - sediul unității municipale și al municipalității Sithonia.

►Neos Marmaras - un oraș de coastă situat în vestul Sithoniei.

►Sarti - o destinație de vacanță foarte căutată pe timpul verii.

►Vourvourou - un sat exclusiv sezonier, cu taverne.

►Toroni - un oraș antic grec și o fostă municipalitate a Sithoniei.

►Metamorfosi - cunoscută ca stațiune de aer datorită microclimatului său.

►Agios Nikolaos - un sat grecesc tradițional situat pe dealurile din interior.

►Ormos Panagias - un sat-port renumit pentru peștele său proaspăt.

►Sykia - cel mai vechi sat din Sithonia, cu taverne bune.

►Porto Koufo - un mic sat pescăresc situat într-un port natural.

►Parthenonas - un sat de munte aflat la 6 km de Neos Marmaras.

►Kalamitsi - un sat de coastă cunoscut pentru plaja sa în formă de semilună.

►Pyrgadikia - un sat situat în partea de nord-est a Sithoniei.

►Metagkitsi - cunoscut pentru bucătăria sa locală din taverne.

►Armenistis - situat pe una dintre cele mai bune plaje.

►Insula Diaporos - ape cristaline ideale pentru snorkeling.

Sithonia, „al doilea braț” al peninsulei Halkidiki, este un adevărat paradis plin de sate grecești tradiționale, aproximativ 100 de plaje nisipoase și natură impresionantă, conform visitsithonia.

De la orașele de coastă populare precum Nikiti, Neos Marmaras și Sarti, la destinații mai liniștite precum Vourvourou, Toroni și Kalamitsi, Sithonia oferă un amestec perfect de relaxare, aventură și atmosferă autentic grecească. Satele din interior, precum Parthenonas, Agios Nikolaos și Sykia, te aduc mai aproape de tradițiile locale și frumusețea naturală.

Sithonia, Halkidiki

