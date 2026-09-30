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Traumatismele dentare se pot recupera, iar șansele de succes depind de rapiditatea intervenției medicale.

Tratamentul de urgență salvează un dinte afectat.

Un traumatism dentar e însoțit de sângerare impresionantă. Se oprește cu o compresă sterilă. Dacă se întâmplă unui dinte de lapte, pentru liniștirea copilului, e util un ANALGEZIC special pentru copii.

Raluca Văcaru, Medic specialist pedodonție: ”Până când reușește să se prezinte în cabinetul stomatologului, în mod ideal cât mai rapid, pacienții să evite alimentele de duritate crescută”.

De obicei, porțiunea dentară pierdută se află între dinți și buza inferioară. Așa că părintele trebuie să verifice această zonă înainte să ajungă la medicul pedodont, specialistul care se ocupă de sănătatea orală a copilului.

O fractură dentară la un dinte permanent, trebuie să vă trimită de urgență la stomatolog. În decurs de oră de la fractură, dintele, chiar dacă a ieșit total din gingie, poate fi replantat.

De ce o oră? În acest timp, nu moare nervul. Aceasta dacă dintele e ținut în mediu lichid.

Raluca Văcaru, Medic specialist pedodonție: ”Fiecare fragment de dinte permanent, care se rupe, poate fi lipit înainte să se recupereze porțiunea respectivă, și să-l aducă în ser fiziologic sau apă sau lapte într-un cabinet și, da, poate fi salvat. Dintele să nu fie lăsat să se usuce şi în cel mult oră la stomatolog pentru replantarea dintelui e un timp ideal”.

Călin Sava, Medic specialist pedodonție: ”Noi suntem o echipă, eu, părintele, copil - noi facem tot pentru copil și acționăm în consecință”.

Dintele replantat va trăi normal, ulterior, în caviatea orală. Dar, odată replantat, presupune investigații regulate. Trebuie urmate recomandările medicului pedodont.